Los turistas empiezan a quejarse de que Barcelona ha perdido su encanto: “Llegan esperando paella y flamenco y se encuentran con cafés donde se habla su idioma”

“Muchos expats dicen que las ciudades españolas ya no son auténticas”. “Se mudan a Mataró, Girona, Sitges, etc, esperando paella, flamenco y una ciudad más 'española'. Sin embargo, se encuentran con cafés donde todo el mundo habla su mismo idioma, comen el mismo brunch que en Londres y pagan con Revolut. Se desilusionan”,
Y encima paella y flamenco. En Barcelona. Tócate los cojones Mariloles.
Ya verías tú cómo por unos cochinos euros se ponían el traje de faralaes y cogían las castañuelas y se ponían a torear y todo, jajajaja hay que quererlos así.
Por otra parte, por toda la costa catalana puedes encontrar paellas cojonudas, no les son ajenas. De hecho, si no me equivoco, la Mar i Muntanya es catalana.
Ahora veréis cuanto tarda en buscar un meneo de mi perfil de hace nose cuantos días para tirarmelo a la cara, así son los fondos de inversión que provocan este genocidio cultural.
Los que somos de Barcelona vemos el flamenco como algo de Andalucía, pero paella comemos mucho. De hecho es tradición incluirla en el menú de los jueves, aunque suele ser paella marinera.
Si buscan Flamenco que se vallan a Andalucía, no a Cataluña.
#1 y olé.
Si salen vivos y con la cartera en el bolsillo ya se pueden dar con un canto en los dientes