Los turistas empiezan a quejarse de que Barcelona ha perdido su encanto: “Llegan esperando paella y flamenco y se encuentran con cafés donde se habla su idioma”

Los turistas empiezan a quejarse de que Barcelona ha perdido su encanto: “Llegan esperando paella y flamenco y se encuentran con cafés donde se habla su idioma”

“Muchos expats dicen que las ciudades españolas ya no son auténticas”. “Se mudan a Mataró, Girona, Sitges, etc, esperando paella, flamenco y una ciudad más 'española'. Sin embargo, se encuentran con cafés donde todo el mundo habla su mismo idioma, comen el mismo brunch que en Londres y pagan con Revolut. Se desilusionan”,

Supercinexin #2 Supercinexin
A buenas horas.

Y encima paella y flamenco. En Barcelona. Tócate los cojones Mariloles.
11
comadrejo #15 comadrejo
#2 Que les den cebollas cocinadas de aquella manera. :troll: :troll:
1
Golan_Trevize #16 Golan_Trevize
#2 Si todavía fueran calçots y sardanas...
2
Supercinexin #31 Supercinexin
#16 A veces estaría guapo que se hubieran independizado, por las risas. Montar su republiqueta de chichinabo porque putaspanya nusaltres som un popla en un fet diferencial... y que les llegasen cruceros de esos de diez pisos llenos de guiris y de yankees pidiendo "toros, paela, sevillanas, olé". Porque a ver quién cojones conoce los calçots y la sardana.

Ya verías tú cómo por unos cochinos euros se ponían el traje de faralaes y cogían las castañuelas y se ponían a torear y todo, jajajaja hay que quererlos así.
1
emmett_brown #44 emmett_brown
#16 No, a por eso van a Madriz.
0
#29 Happo
#2 Hombre, paella no es muy dificil encontrar en barcelona
1
Apotropeo #34 Apotropeo
#29 arroz con cosas.
:troll:
0
#42 ayarin
#2 En el imaginario guiri es así. Yo los dejo disfrutar con la sangría.
0
Pertinax #8 Pertinax
Los expats no son turistas, y agradecen muy mucho que se hable su idioma. Alguien se está haciendo un lío aquí.

Por otra parte, por toda la costa catalana puedes encontrar paellas cojonudas, no les son ajenas. De hecho, si no me equivoco, la Mar i Muntanya es catalana.
4
NPCMeneaMePersigue #18 NPCMeneaMePersigue
#8 Ya salió el defensor de los invasores que tiran a la gente del barrio y nos suben los precios haciendonos imposible vivir

Ahora veréis cuanto tarda en buscar un meneo de mi perfil de hace nose cuantos días para tirarmelo a la cara, así son los fondos de inversión que provocan este genocidio cultural.
0
Pertinax #21 Pertinax
#18 Tranquilo, hoy no estoy para esfuerzos. He fichado porque el Mosad me ha pedido meter horas por una baja, pero ando sin ganas de currar.
0
NPCMeneaMePersigue #22 NPCMeneaMePersigue
#21 es duro el trabajo de perseguir gente en redes, mucho ánimo, mira a ver si ya en breve te sustituye claude
0
Pertinax #23 Pertinax
#22 Uf, si yo te contase. Un auténtico sinvivir. Gracias por los ánimos. Motivan.
0
NPCMeneaMePersigue #25 NPCMeneaMePersigue
#23 Todo mi apoyo en mi persecución a mi, animo, se que soy dificil casi imposible, pero dale, seguimos juntos en esto, yo sin ti no tendría motivación y tú sin mi no eres nada. Un abrazo
0
Pertinax #26 Pertinax
#25 Todos somos contingente, pero tú eres necesario.
0
NPCMeneaMePersigue #27 NPCMeneaMePersigue
#26 Todos somos necesarios pero siempre carrefour será Continente. Otro abrazo, dale, animo.
0
Pertinax #28 Pertinax
#27 Te dejo con eso tuyo.
0
Apotropeo #36 Apotropeo
#25 #23 Por favor, pillaros un hotel.
1
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
que se sientan afortunados, al menos no se han ido con una puñalá en los riñones
5
Apotropeo #35 Apotropeo
#3 me ha gustado tu comentario por gamberro.
:hug:
0
#10 sliana
Barcelona para los turistas españoles: vas con la ilusión de estar en el extranjero, pero si te cansas, hablan español.
2
NPCMeneaMePersigue #5 NPCMeneaMePersigue
Ya sabéis lo que tenéis que quejaros en redes para sacar a los guiris, turistas y demás " “Se mudan a Mataró, Girona, Sitges, etc, esperando paella, flamenco y una ciudad más 'española'. Sin embargo, se encuentran con cafés donde todo el mundo habla su mismo idioma, comen el mismo brunch que en Londres y pagan con Revolut. Se desilusionan”,"
1
Ferran #24 Ferran
#19 Estaba contestando a 7 que se ve que me tiene ignorado.

Los que somos de Barcelona vemos el flamenco como algo de Andalucía, pero paella comemos mucho. De hecho es tradición incluirla en el menú de los jueves, aunque suele ser paella marinera.
1
Ferran #12 Ferran
En Barcelona hay muy buenas paellas, aunque es más tipica la paella marinera. Yo les recomendaría el Restaurant 7 Portes y su famoso "arrós del senyoret".
1
NPCMeneaMePersigue #19 NPCMeneaMePersigue
#12 Siiiii vayan a la autentica paella no es valenciana, es la de catalunya, vayan allí que es mejor
1
Apotropeo #37 Apotropeo
#19 y, porque no has probado la de Badajoz
0
#13 drstrangelove
Igual se creían que soltaban todos los días a los toros por la calle, como en sanfermines.
1
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Esto empieza a colapsar ole ole ole!
0
#6 Banshee2x
#1 Record de turismo en España en 2025, si si ya empieza ole ole :palm:
3
NPCMeneaMePersigue #17 NPCMeneaMePersigue
#6 Javea, Marbella, Ibiza en verano vacías, solo hay que apretar con que el verano en España es insoportable y lo hundimos
0
vicvic #32 vicvic
#6 Vive en su mundo...
1
Ferran #9 Ferran
Turistas confundidos es lo último que necesita Barcelona.

Si buscan Flamenco que se vallan a Andalucía, no a Cataluña.

#1 y olé.
0
#45 Nuisaint
#9 La experiencia guiri en las ramblas es comer una "paella" de supermercado recalentado por unos pakistanís mientras llevan sombreros Mexicanos que les ha vendido un Iraní en su tienda de Souvernirs españoles
0
angelitoMagno #38 angelitoMagno
Si, decirles a los guiris que en España ya se atiende a la gente en inglés por lo que pueden venir a vivir aquí sin necesidad de dominar el idioma seguro que servirá para que no vengan :-|
0
Sandman #4 Sandman
Como diría el Gago, "Que no vengan".
0
obmultimedia #7 obmultimedia
Si quieren paella que se vayan a Valencia y si quieren flamenco que se vayan a Sevilla.
0
Supercinexin #33 Supercinexin
#7 A Valencia no los mandes, tú, eh, chssss quita quita. Valencia es lo peor, fatal muy mal.
0
abnog #41 abnog
#33 Pero no tan mal como Galicia.
0
Ne0 #46 Ne0
#7 a Sevilla tampoco, todo el mundo sabe que el mejor festival de flamenco es en Murcia... :troll:
1
obmultimedia #48 obmultimedia
#46 y en el tablao flamenco murciano estará Carlos Alcaraz como plato fuerte. :troll:  media
0
mmpulido #30 mmpulido
Esperan flamenco y cuando les dan la sardana...
0
#40 covacho
Shh. No digas Ole ole ole, que estás atrayendo más turistas.
0
#14 Eukherio
Pasa en Santiago de Compostela, que este último verano en zonas no tan céntricas escuché más inglés que español en bares y restaurantes.
0
Barbol_Pelao #39 Barbol_Pelao
#14 Hasta en la misma catedral de Santiago. Estuve en octubre en una misa a las 12h y había más guiris que locales. Y como dices en las zonas menos céntricas, mucha conversación en inglés.
0
#43 Eukherio
#39 Pero eso antes era lo habitual. Ahora ya colonizaron más allá de la zona vieja y la catedral, ya llegan a otras zonas, y están en supermercados, no solo en bares y restaurantes. Suerte que llevamos 3 meses de lluvias casi sin descanso, que hasta en Navidades se quedaban los turistas.
0
Songji #47 Songji
En muy pocos años ha entrado demasiada gente de fuera aquí, en mi opinión, sea cual sea su origen y nivel económico. No sé, igual no me estoy adaptando bien a los tiempos. Dentro de poco lo único que quedará es un mezclum de gente que viene de todos lados porque ha oído que aquí se vive bien, hay sol y buena comida; se está perdiendo la esencia de lo que era este país muy rápido. Es aburrido salir por Madrid y encontrarse las hordas de guiris que lo tienen ya colonizado, especialmente los…   » ver todo el comentario
0
Chepacoletariado #11 Chepacoletariado
Segarro amego!!

Si salen vivos y con la cartera en el bolsillo ya se pueden dar con un canto en los dientes
0
#20 Kuruñes3.0
Pues si quieren esas dos cosas a que van Barcelona... xD
0

