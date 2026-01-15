edición general
Trump: "Zelenski obstaculiza la paz, mientras que Putin «está listo» para llegar a un acuerdo"

Trump: "Zelenski obstaculiza la paz, mientras que Putin «está listo» para llegar a un acuerdo"

El líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, es quien obstaculiza una resolución pacífica del conflicto ucraniano, mientras que el presidente ruso, Vladímir Putin, «está listo» para llegar a un acuerdo que ponga fin a la crisis, declaró el mandatario estadounidense, Donald Trump. En una entrevista concedida a Reuters, el líder del país norteamericano se mostró más pesimista respecto a Zelenski, afirmando que él es el principal obstáculo para poner fin al conflicto.

etiquetas: trump , zelenski , putin , ucrania
Comentarios:
Comentarios destacados:      
Don_Pixote #3 Don_Pixote
Claro , solo piden la mitad de Ucrania para llegar a un acuerdo :-D  media
#10 pascuaI
#3 Es falso, pero da igual.
Don_Pixote #11 Don_Pixote
#10 ah bueno, si lo dice Sergey Viktorovich Lavrov quizas es mentira si, siempre miente
#13 pascuaI
#11 Si aportas algún enlace en el que podamos ver que Rusia efectivamente pide quedarse con la mitad de Ucrania pintada en rojo en ese mapa entonces podremos darte la razón y no pensar que te lo has inventado.
Don_Pixote #20 Don_Pixote *
#13 mid.ru/en/press_service/minister_speeches/..... pues ahi lo tienes (necesitas vpn , esta capada al ser la web del ministerio ruso)
powernergia #30 powernergia
#20 Es obvio que Rusia firma la paz mañana si se puede quedar con todo el territorio que ha conquistado, todo lo demás son invenciones.

#13
#31 pascuaI
#20 ¿Envías como fuente una web que contiene todas las declaraciones de Lavrov de los últimos 20 años? Hay más de 5.000. No sé si pretendes que me las lea todas...

Si tan claro lo tienes podrás enviar el enlace a la declaración concreta en donde dicen que la condición necesaria para firmar un acuerdo es que Rusia se quede con el 50% de Ucrania que se ve en tu mapa, ¿no?
Don_Pixote #34 Don_Pixote
#31 solo te tienes que leer la de ayer
#14 chocoleches
#3 Nueva Rusia pinta nada aquí. (Y por qué iban a reclamar Transnitria a Ucrania?)

Pero si es verdad que reclama territorios que no ha conseguido ocupar todavía

www.abc.net.au/news/2025-12-02/trump-concept-for-ukraine-in-maps-as-pu
io1976 #21 io1976
#14 Normal, si los hubiese conquistado no los reclamaría.
Don_Pixote #25 Don_Pixote
#14 ayer mismo Lavrov nombro de nuevo "nueva rusia" , que no se lo cree ni el? pues tambien
middotru/ru/press_service/minister_speeches/2073104/
#26 chocoleches
#25 Ese señor puede decir misa de cara a su público interno, pero lo que está en la propuesta que negociaron con Trump es distinto.
#17 eshu
#3 USA pide Groenlandia enterita.
#32 Restrepo77 *
#3 Putin lleva pidiendo lo mismo desde que empezó esta mierda, que las zonas rusofilas pasen a ser rusas, y crear una franja de seguridad ante el riesgo de que Ucrania pase a ser miembro de la OTAN (Contrariamente a acuerdos firmados por todas las partes) y se plante un ejército hostil en su frontera. No quiere “la mitad de Ucrania”. Si lo reducís de esa manera os colocáis en una posición muy alejada de la verdad. La situación es compleja y ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, propaganda y manipulación ha habido a punta pala.
Todo lo que suponga un fin de las hostilidades hay que tomarlo con calma y estudiarlo sin mierda en la cabeza.
#8 arreglenenlacemagico
www.reuters.com/world/europe/trump-says-zelenskiy-not-putin-is-holding esta es la original que dista bastante de lo que se vierte en ese panfleto meneado
Elbaronrojo #24 Elbaronrojo
#8 Mira que buscar la noticia original que cita un resumen hecho de aquella manera...... Ya son ganas de fastidiar.
#33 arreglenenlacemagico
#24 Solo hay que mirar los comentarios para saber que a ellos no los manipulan son los mas listos e inteligentes por eso consumen fuentes alternativas , que les digan cosas alternativas como cosas que nunca se dijeron :troll: soy así de fastidioso
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Hablo de putas la zanahoria.

Ahora le echa la culpa al capataz.
sotillo #35 sotillo
#1 Pues lo de siempre, te haces amigo de los yankis y te venden a la mínima
StuartMcNight #5 StuartMcNight *
Los 3 regimenes ya han llegado al acuerdo y le van a pasar la factura a Europa. EEUU se va a quedar con Groenlandia dejando a Europa y la OTAN con el culo al aire sin poder hacer nada. Rusia se quedara con Ucrania (o la parte que quiera) una vez Europa este dando vueltas como pollo sin cabeza para ver como resolvemos Groenlandia.

Y veremos si China no aprovecha todo esto y se carga la economia mundial quedandose con Taiwan. Y a partir de ahi... cada paisito a por las zonas en disputa.…   » ver todo el comentario
#19 Dav3n
#5 No te lo compro, hay mucha teoría al respecto pero también hay cosas que no cuadran.

Si Rusia hubiera aceptado un acuerdo así el títere ya estaría huyendo de Ucrania porque los usanos habrían tirado de la manta de la corrupción, pero no es el caso, al revés, van presionándolo con migajas que reparte la NABU. EEUU necesitaría echar a Zelensky de ahí para poner a otro títere que haría el papel de aceptar la derrota de Ucrania.
Lo que estamos viendo, sin embargo, circula al revés, con un…   » ver todo el comentario
sleep_timer #4 sleep_timer
El mundo en manos de grillaos, Tromp, Hijoputin. La virgen.
sotillo #36 sotillo
#4 Y solo han empezado
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Y eso lo dice el loco pederasta y asesino de Trump.
#18 Vindicta
Trump es un agente ruso. Ucrania lleva un año luchando contra dos potencias.
#22 HangTheRich
#18 si, los misiles que le da USA son para joder a Ucrania.
#29 pozz
#22 Trump no ha aprobado ningun paquete de ayuda, un cero total y absoluto el último año... Rusia por el contrario, pagó medio millon de dolares a Ucrania por el falso asesinato de un comandante de la legion rusa que le coló la inteligencia ucraniana a la inteligencia rusa. :troll:
jonolulu #23 jonolulu
Lo mismo pasa con Dinamarca y Groenlandia, claro
inventandonos #12 inventandonos
Tengo entendido que quieren quedarse aprox con el 10% de Ucrania, lo cual me parece igualmente una burrada. ¿Qué sería razonable? En mi opinión ninguna concesión de terreno lo sería.

Pregunta seria, no tengo conocimientos específicos ni opinión política fuerte.
#9 Abril_2025
"Hamas obstaculiza la paz, mientras que Netanyahu quiere llegar a un acuerdo"
#15 pascuaI
#9 Sólo que Hamas no obstaculizó el acuerdo, sino que lo firmó. No pidió que desapareciera Israel como condición para firmarlo.

Creo que no has escogido el mejor ejemplo.
#16 HangTheRich
#9 genocidio e invasión. Encuentra las 7 diferencias.

A parte, por si no te habías enterado.

Hamas firmo el acuerdo de paz que Israel se esta pasando por el fundillo.
#28 Nasser
Mientras sigan comprando armas y petroleo caro a EEUU todo irá viento en popa, para que la paz. Lo demás comedia.
Andreham #7 Andreham
Cada día que pasa mueren cientos de personas y se dilapidan millones de euros para retardar lo inevitable.
#27 pozz
Trump escocido por que Zelensky no acepta las ridiculas demandas de rendición.
Maximo respeto y admiración por Zelensky...
#6 HangTheRich
Zelenski, si no fueras el inútil que eres, te habrías sentado a negociar el día 1 de la invasión. Pero tus socios te comieron la oreja y ahora quieres seguir mandando gente al matadero. Total, como no vas tu.
