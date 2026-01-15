Trump: "Zelenski obstaculiza la paz, mientras que Putin «está listo» para llegar a un acuerdo"

El líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, es quien obstaculiza una resolución pacífica del conflicto ucraniano, mientras que el presidente ruso, Vladímir Putin, «está listo» para llegar a un acuerdo que ponga fin a la crisis, declaró el mandatario estadounidense, Donald Trump. En una entrevista concedida a Reuters, el líder del país norteamericano se mostró más pesimista respecto a Zelenski, afirmando que él es el principal obstáculo para poner fin al conflicto.
| etiquetas: trump , zelenski , putin , ucrania
Si tan claro lo tienes podrás enviar el enlace a la declaración concreta en donde dicen que la condición necesaria para firmar un acuerdo es que Rusia se quede con el 50% de Ucrania que se ve en tu mapa, ¿no?
Pero si es verdad que reclama territorios que no ha conseguido ocupar todavía
Todo lo que suponga un fin de las hostilidades hay que tomarlo con calma y estudiarlo sin mierda en la cabeza.
Si Rusia hubiera aceptado un acuerdo así el títere ya estaría huyendo de Ucrania porque los usanos habrían tirado de la manta de la corrupción, pero no es el caso, al revés, van presionándolo con migajas que reparte la NABU. EEUU necesitaría echar a Zelensky de ahí para poner a otro títere que haría el papel de aceptar la derrota de Ucrania.
Lo que estamos viendo, sin embargo, circula al revés, con un… » ver todo el comentario
Pregunta seria, no tengo conocimientos específicos ni opinión política fuerte.
Creo que no has escogido el mejor ejemplo.
Hamas firmo el acuerdo de paz que Israel se esta pasando por el fundillo.
Maximo respeto y admiración por Zelensky...