El líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, es quien obstaculiza una resolución pacífica del conflicto ucraniano, mientras que el presidente ruso, Vladímir Putin, «está listo» para llegar a un acuerdo que ponga fin a la crisis, declaró el mandatario estadounidense, Donald Trump. En una entrevista concedida a Reuters, el líder del país norteamericano se mostró más pesimista respecto a Zelenski, afirmando que él es el principal obstáculo para poner fin al conflicto.