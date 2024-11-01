edición general
El Reino Unido se enfrenta a Francia e Italia por las conversaciones con Putin [ENG]

En declaraciones a POLITICO el jueves, Cooper rechazó las sugerencias de los líderes de París y Roma de que los aliados europeos deberían considerar la posibilidad de volver a entablar relaciones diplomáticas con Putin como parte de los esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania. « Creo que lo que necesitamos es una prueba de que Putin realmente quiere la paz y, por el momento, sigo sin verla», afirmó.

Comentarios destacados:    
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Qué opina UK de que Trump, aliado OTAN amenace directamente a otro miembro con arrebatarle por las buenas o por las malas territorio?
Porque parece que Trump no quiere mucha paz
carakola #4 carakola
#2 Hombre, pues que es compañero.
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#4 otro premio Nobel mínimo
Gry #7 Gry *
#2 Han apoyado consistentemente a Dinamarca y Groenlandia frente a Trump pero intentando justificar/racionalizar su interés por Groenlandia, con exactamente los mismos argumentos que andan repitiendo como loritos un montón de influencers estadounidenses: que si los rusos y los chinos van a invadir Groenlandia, que es por seguridad, etc.

www.standard.co.uk/news/politics/donald-trump-keir-starmer-greenland-d

En cualquier momento Trump los deja a todos con el culo al aire diciendo que su único interés son los recursos minerales y el petroleo, si no lo ha hecho ya.
capitan__nemo #3 capitan__nemo
Que se enfrente a eeuu que es quien mantiene las conversaciones mas intimas con rusia.
#8 luckyy
Además de EEUU a quién hay que dejar de lado es a GB de una vez por todas
Mauro_Nacho #9 Mauro_Nacho
Si Europa no establece relaciones con Rusia dependemos totalmente de EE.UU. que impone sus intereses y acabamos siendo su perro faldero.
Sin relaciones diplomáticas con Rusia somos ignorados y ninguneados.
ElenaCoures1 #10 ElenaCoures1
#9 El cuento de siempre
Como no cedemos ante el fascismo nos ignoran y ningunean xD xD xD xD
azathothruna #5 azathothruna
Menos mal por el brexit verdad? :shit:
#1 Dav3n *
Eso, eso, hagamos caso a esta panda de piratas.

Mientras tanto, en Ucrania:

Meteorologists report an impending frost of up to -30 in Ukraine.

Some rivers will freeze

x.com/GeromanAT/status/2012148634566144167
