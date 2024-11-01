El Reino Unido se enfrenta a Francia e Italia por las conversaciones con Putin [ENG]

En declaraciones a POLITICO el jueves, Cooper rechazó las sugerencias de los líderes de París y Roma de que los aliados europeos deberían considerar la posibilidad de volver a entablar relaciones diplomáticas con Putin como parte de los esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania. « Creo que lo que necesitamos es una prueba de que Putin realmente quiere la paz y, por el momento, sigo sin verla», afirmó.
Porque parece que Trump no quiere mucha paz
En cualquier momento Trump los deja a todos con el culo al aire diciendo que su único interés son los recursos minerales y el petroleo, si no lo ha hecho ya.
Sin relaciones diplomáticas con Rusia somos ignorados y ninguneados.
Como no cedemos ante el fascismo nos ignoran y ningunean
Mientras tanto, en Ucrania:
Meteorologists report an impending frost of up to -30 in Ukraine.
Some rivers will freeze
