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Trump estaría “considerando seriamente” convertir a Venezuela en el estado n.º 51 de EE. UU

Trump estaría “considerando seriamente” convertir a Venezuela en el estado n.º 51 de EE. UU

Trump ha amenazado repetidamente con anexar varias naciones y territorios soberanos o usar la fuerza militar para controlarlos, incluidos Canadá, Groenlandia, Panamá y Cuba. Según John Roberts, copresentador del programa America Reports en Fox News, quien habló con el presidente estadounidense el lunes, Trump está “considerando seriamente la posibilidad de convertir a Venezuela en el estado número 51”. “Venezuela es un país muy feliz en este momento”, dijo también Trump a Sharyl Attkisson, del programa Full Measure, en una entrevista

| etiquetas: canadá , alberta , groenlandia , panamá , cuba , eeuu , trump , anexionar
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9 comentarios
4 1 0 K 73 actualidad
#1 covacho
No debería. La fortaleza de EEUU viene de tener frontera únicamente con dos países que necesariamente tienen que llevarse bien con él, y salida a dos océanos.
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#7 Albarkas
#1 USA tiene frontera con un montón de países, no solo 2...
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themarquesito #8 themarquesito
Trump y sus extrañas ocurrencias. Lo que sea antes que hacer estados a Washington DC y Puerto Rico
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#2 soberao *
Habría que "genocidar" a los venezolanos antes, que esta gente quiere quedarse con el petroleo y el país pero no creo que quieran que los venezolanos se puedan mover líbremente por el país como unos ciudadanos más. Son como Israel primero se mata a todo el mundo y se destruyen las casas a escombros por si quieren volver y luego se vende parcelas a sus colonos desquiciados que nadie quiere tener como vecinos por lo animales que son.
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JohnnyQuest #6 JohnnyQuest
#2 Con ser Puerto Rico 2 a muchos les valdría.
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calde #9 calde
Tanto le gustan las venezolanas... aún les querrá dar papeles de ciudadanos y todo! :roll:
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Catacroc #3 Catacroc
Lo ha pensado lo mismo que anexionarse Groenlandia, terminar la guerra de Ucrania o terminar con Iran.
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CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
Mas bien que tengan un estatus como puerto rico
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#4 Himnotic
No es presidente porque no quiere…. Feijoo. No en serio, me gustaría ser capaz de meterme en la cabeza de este hombre solo unos segundos y ver en que narices piensa..
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menéame