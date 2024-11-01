Trump estaría “considerando seriamente” convertir a Venezuela en el estado n.º 51 de EE. UU

Trump ha amenazado repetidamente con anexar varias naciones y territorios soberanos o usar la fuerza militar para controlarlos, incluidos Canadá, Groenlandia, Panamá y Cuba. Según John Roberts, copresentador del programa America Reports en Fox News, quien habló con el presidente estadounidense el lunes, Trump está “considerando seriamente la posibilidad de convertir a Venezuela en el estado número 51”. “Venezuela es un país muy feliz en este momento”, dijo también Trump a Sharyl Attkisson, del programa Full Measure, en una entrevista