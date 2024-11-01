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Trump dice que no quiere llegar a un acuerdo con Irán y culpa a un analista de New York Times [EN]

David Sanger, corresponsal , informó que Trump está "buscando una salida" de la guerra. Mensaje en truth social: truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116269555618597105

| etiquetas: trump , irán , new york times
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Baby trump
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