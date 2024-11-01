Trump dice que necesita Groenlandia para hacer frente a Rusia y China: "No los quiero de vecinos allí"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió este viernes que está considerando la anexión de Groenlandia porque teme que la isla caiga bajo el control de Rusia o China. "Tendremos que defender Groenlandia. Si no lo hacemos nosotros, lo harán China o Rusia. Eso no va a suceder", afirmó al responder a preguntas de los periodistas. "Me gustaría llegar a un acuerdo de la manera fácil; si no lo hacemos así, lo haremos de la manera difícil", añadió.