Trump dice que necesita Groenlandia para hacer frente a Rusia y China: "No los quiero de vecinos allí"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió este viernes que está considerando la anexión de Groenlandia porque teme que la isla caiga bajo el control de Rusia o China. "Tendremos que defender Groenlandia. Si no lo hacemos nosotros, lo harán China o Rusia. Eso no va a suceder", afirmó al responder a preguntas de los periodistas. "Me gustaría llegar a un acuerdo de la manera fácil; si no lo hacemos así, lo haremos de la manera difícil", añadió.

Don_Pixote #1 Don_Pixote
Este es tonto
#2 Dav3n *
#1 Tontos son todos los que confiaron en EEUU sabiendo lo que eran xD

Este es un hijo de puta muy espabilado que está cogiendo lo que se le ha puesto a huevo, porque vamos, a algunos líderes europeos solo les ha faltado ponerse rodilleras...

Ya no te acuerdas de toda la tribu yendo a lamerle el ojete en la casa blanca, no?
vilujo #5 vilujo
#2 ¿os acordáis del mosqueo con el puto perro por no bailar al son del Trump?

Al final el más listo.
#6 hokkien
#1 no, es un pirado
#4 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Esta diciendo que la OTAN no vale para nada, tiene que ser territorio estadounidense, para que se pueda defender...

Dice idioteces que valgan para justificar cualquier latrocinio, esto es como lo del Cártel de los Soles, cualquier tontería vale, y a los pocos días viene otra más gorda, así que hablar, discurrir, etc sobre estas tonterias no sirve de nada, solo sirve actuar para pararle los pies.
ur_quan_master #11 ur_quan_master
#4 no me entra en la cabeza que los gobiernos en bloque de la UE no hayan pedido una cumbre especial de la OTAN para tirarle de las orejas al subnormal este
pitercio #9 pitercio
Es que él no es vecino en ese barrio, da igual lo que quiera.
antesdarle #3 antesdarle
Si por cada tontería que dice Trump hay que hacer una noticia
#10 Grahml
#3 Sí , hay que hacer una noticia de ello, porque es el presidente del país más poderoso que ha creado un orden mundial específico en los últimos 90 años.

Así de estúpido es este mundo, pero desgraciadamente porque unos desdentados ignorantes nos han impuesto a este mastuerzo.
Connect #7 Connect *
Primero amagó con que quería invadirla, filtrando un mapa de Groenlandia con la bandera de Estados Unidos a través de la mujer de uno de sus hombres de confianza.
Después la Von der Layen le llama y le dice que no se mete con Dinamarca sino con un bloque entero de 27 países. No podremos combatir militarmente pero podemos hacer un boicot económico a los Estados Unidos.
Así que al día siguiente sale J. D. Vance diciendo que Trump no ha dicho nada de invadir, cuando lo había dicho claramente.…   » ver todo el comentario
#8 Poligrafo
Si no quieres vecinos vete a Guantanamo o mejor, a marte con el fachamusk.
