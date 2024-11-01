Trump dice que necesita Groenlandia para hacer frente a Rusia y China: "No los quiero de vecinos allí"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió este viernes que está considerando la anexión de Groenlandia porque teme que la isla caiga bajo el control de Rusia o China. "Tendremos que defender Groenlandia. Si no lo hacemos nosotros, lo harán China o Rusia. Eso no va a suceder", afirmó al responder a preguntas de los periodistas. "Me gustaría llegar a un acuerdo de la manera fácil; si no lo hacemos así, lo haremos de la manera difícil", añadió.
| etiquetas: eeuu , trump , rusia , groenlandia , china
Este es un hijo de puta muy espabilado que está cogiendo lo que se le ha puesto a huevo, porque vamos, a algunos líderes europeos solo les ha faltado ponerse rodilleras...
Ya no te acuerdas de toda la tribu yendo a lamerle el ojete en la casa blanca, no?
Al final el más listo.
Dice idioteces que valgan para justificar cualquier latrocinio, esto es como lo del Cártel de los Soles, cualquier tontería vale, y a los pocos días viene otra más gorda, así que hablar, discurrir, etc sobre estas tonterias no sirve de nada, solo sirve actuar para pararle los pies.
Así de estúpido es este mundo, pero desgraciadamente porque unos desdentados ignorantes nos han impuesto a este mastuerzo.
Después la Von der Layen le llama y le dice que no se mete con Dinamarca sino con un bloque entero de 27 países. No podremos combatir militarmente pero podemos hacer un boicot económico a los Estados Unidos.
Así que al día siguiente sale J. D. Vance diciendo que Trump no ha dicho nada de invadir, cuando lo había dicho claramente.… » ver todo el comentario