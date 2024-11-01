Trump dice a los estados que dejen de pagar los beneficios completos de ayuda alimentaria

Más de 42 millones de estadounidenses que dependen de la ayuda alimentaria comenzaron a recibir beneficios parciales por el cierre del gobierno. Sin embargo algunos estados como Nueva York, Massachusetts, California, Wisconsin y Pensilvania, se han movido para seguir dándolos completos. Ahora la Administración Trump les amenaza con cancelar los fondos federales para costes administrativos estatales y responsabilizarles "por cualquier exceso de emisiones" sino detienen el total de estas ayudas. Es la tercera vez que reciben órdenes distintas.
| etiquetas: trump , ayudas , pobreza , tercer mundo , estados unidos , hambre
- Un psicópata.
- Un perturbado.
- Un joputa.
- Un libertarra.
- Todas juntas.
Hasta los dictadores en momentos sin mucha comida ponían cartillas de racionamiento para intentar de alguna manera paliar el hambre, vale que muchas veces no se conseguía, pero al menos, se intentaba.
Este retrasado directamente condena a la población teniendo pasta de sobra para dar de comer a los menos favorecidos. Quizás no pase una hambruna estilo de las de antaño, pero que va a morir gente por temas de alimentos, bien directamente o indirectamente (enfermedades agravadas por mala alimentación) seguro.
. Creo que tenemos que empezar a pensar como una persona que considera a los demás como idiotas manipularles por necio que sea el mismo.
Y la gente empeñada en darle la razón.
Lo que no había hecho ninguno de los dos hasta ahora es atacar a sus propios estadounidenses. Solo un tarado nazi podía hacerlo. Las dos cosas. Porque como dice #2 hasta los dictadores solían repartir comida en forma de cartillas de racionamiento. Pero lo de este tío rompe cualquier molde.
Así que ya no son lo mismo. Uno es un cáncer y este una metástasis...
¡Que tiempos aquellos! ¡Qué nostalgia siente uno!