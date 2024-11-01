Trump dice a los estados que dejen de pagar los beneficios completos de ayuda alimentaria

Más de 42 millones de estadounidenses que dependen de la ayuda alimentaria comenzaron a recibir beneficios parciales por el cierre del gobierno. Sin embargo algunos estados como Nueva York, Massachusetts, California, Wisconsin y Pensilvania, se han movido para seguir dándolos completos. Ahora la Administración Trump les amenaza con cancelar los fondos federales para costes administrativos estatales y responsabilizarles "por cualquier exceso de emisiones" sino detienen el total de estas ayudas. Es la tercera vez que reciben órdenes distintas.