Trump dice a los estados que dejen de pagar los beneficios completos de ayuda alimentaria

Más de 42 millones de estadounidenses que dependen de la ayuda alimentaria comenzaron a recibir beneficios parciales por el cierre del gobierno. Sin embargo algunos estados como Nueva York, Massachusetts, California, Wisconsin y Pensilvania, se han movido para seguir dándolos completos. Ahora la Administración Trump les amenaza con cancelar los fondos federales para costes administrativos estatales y responsabilizarles "por cualquier exceso de emisiones" sino detienen el total de estas ayudas. Es la tercera vez que reciben órdenes distintas.

HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Vamos a ver. Este tío es:
- Un psicópata.
- Un perturbado.
- Un joputa.
- Un libertarra.
- Todas juntas.

Hasta los dictadores en momentos sin mucha comida ponían cartillas de racionamiento para intentar de alguna manera paliar el hambre, vale que muchas veces no se conseguía, pero al menos, se intentaba.

Este retrasado directamente condena a la población teniendo pasta de sobra para dar de comer a los menos favorecidos. Quizás no pase una hambruna estilo de las de antaño, pero que va a morir gente por temas de alimentos, bien directamente o indirectamente (enfermedades agravadas por mala alimentación) seguro.
Yorga77 #4 Yorga77
#2 Lo que quiere es liarla para tomar todo el poder que todavía no tiene lo que pase después le da igual. Que se muere en medio año pues bien pero pasa a la historia como el emperador de América. Creo que tenemos que empezar a pensar como una persona que considera a los demás como idiotas manipularles por necio que sea el mismo.
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#4

. Creo que tenemos que empezar a pensar como una persona que considera a los demás como idiotas manipularles por necio que sea el mismo.

Y la gente empeñada en darle la razón.
Yorga77 #6 Yorga77
#5 La verdad es que si.
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso *
#2 #4 la impresión que da la esque está buscando directamente que se líe y amasar todo el poder
joffer #10 joffer
#2 quiere un motín controlado, que le permita tener una escusa inventada para poder dar un golpe de estado.
Dragstat #12 Dragstat
#2 para este caso concreto simplemente se atreve a hacer los que sus colegas occidentales de derechas no se atreven por la pérdida de votos.
Connect #13 Connect *
#7 Yo era uno de ellos. Siempre he dicho que no había mucha diferencia entre un partido y otro. Siguen adelante con sus guerras, su apoyo Israel, su bloqueo a Cuba, su odio a China o el encierro de aquella gente en Guantánamo.

Lo que no había hecho ninguno de los dos hasta ahora es atacar a sus propios estadounidenses. Solo un tarado nazi podía hacerlo. Las dos cosas. Porque como dice #2 hasta los dictadores solían repartir comida en forma de cartillas de racionamiento. Pero lo de este tío rompe cualquier molde.

Así que ya no son lo mismo. Uno es un cáncer y este una metástasis...
elGude #1 elGude
No era que iban a regalar 2000$ a cada americano porque los aranceles iban de cómo un cohete.
Milmariposas #3 Milmariposas
Estallando una guerra civil en 3, 2, 1... :shit:
joffer #11 joffer
#3 es lo que busca desde el principio, no lo dudes.
suppiluliuma #7 suppiluliuma *
¿Os acordáis de hace un año, cuando los Zazis de MNM juraban y perjuraban que no había ningún problema si Trumo ganaba las eleciones, porque no hay tanta diferencia entre demócratas y republicanos, y aceleraría el declive del Imperio americano?

¡Que tiempos aquellos! ¡Qué nostalgia siente uno!
#9 pcmaster
#7 El declive gUSAno se está acelerando, en eso acertaron.
