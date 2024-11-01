edición general
Trump descartó a María Corina Machado para liderar Venezuela por no renunciar al Nobel de la Paz en favor del magnate

Trump descartó a María Corina Machado para liderar Venezuela por no renunciar al Nobel de la Paz en favor del magnate

"Si ella lo hubiera rechazado y hubiera dicho: 'No puedo aceptarlo porque es de Donald Trump', hoy sería la presidenta de Venezuela", señalan fuentes próximas a la Casa Blanca del diario 'The Washington Post'.

Atusateelpelo #2 Atusateelpelo
Politica de 1º nivel desde la Casa Blanca. {0x1f602}
jonolulu #4 jonolulu
#2 De 1° de primaria
Dene #7 Dene
#4 en primaria esto ya se ha superado...esto es nivel guardería
#5 BurraPeideira_
Algo más infantil que el gobierno de Donal Trump, sola la sexta. Si hubieran conquistado Venezuela podrían poner a quién le diera la gana, si se conchaban con los que tienen el poder no va a ser para poner a los otros.
Mark_ #6 Mark_
A ver si va a ser un crío encerrado en el cuerpo de un señor de 80 años.

De ahí las rabietas y que le gusten las niñas pequeñas.
jonolulu #1 jonolulu *
A ver, ya es rarete que sea precisamente EEUU quien haya sacado del país a la líder opositora justo cuando van a secuestrar al presidente del mismo.

Buena forma de quitársela del medio, y buena idea de la locura del Agente Naranja
pip #3 pip
Con la poca estima que le tengo yo a Trump y esto me parece excesivo. Que no me lo creo, vaya. Es demasiado infantil incluso para él.
#9 sliana
#3 pero vamos a ver, no has visto lo que ha hecho con el legado de biden? La foto del presidente sustituta por una del autopen, la descripción que han puesto de su mandato... Esto te resulta demasiado para el? Estamos tontos o que pasa?
RoterHahn #10 RoterHahn
No puede ser cierto lo que dice la noticia.
Si es así, estamos en manos de un niño rico mimado, malcriado, y egocentrico.
:wall:
#8 chavi
Lo dudo mucho.

De hecho me temo que Trump pinta mucho menos de lo que parece...
kevers #11 kevers
La Virgen, no sé en qué noticia lo comente medio de broma.xD xD
