Trump descartó a María Corina Machado para liderar Venezuela por no renunciar al Nobel de la Paz en favor del magnate

"Si ella lo hubiera rechazado y hubiera dicho: 'No puedo aceptarlo porque es de Donald Trump', hoy sería la presidenta de Venezuela", señalan fuentes próximas a la Casa Blanca del diario 'The Washington Post'.
| etiquetas: trump , corona machado , eeuu , venezuela , nobel
De ahí las rabietas y que le gusten las niñas pequeñas.
Buena forma de quitársela del medio, y buena idea de la locura del Agente Naranja
Si es así, estamos en manos de un niño rico mimado, malcriado, y egocentrico.
De hecho me temo que Trump pinta mucho menos de lo que parece...