edición general
20 meneos
17 clics
La Casa Blanca reescribe la historia del asalto al Capitolio y culpa a la policía por el ataque en su quinto aniversario

La Casa Blanca reescribe la historia del asalto al Capitolio y culpa a la policía por el ataque en su quinto aniversario

La Casa Blanca lanzó este martes un nuevo sitio web con una reconstrucción total del registro histórico del 6 de enero de 2021, elogiando a la multitud a favor de Trump que asaltó el Capitolio de Estados Unidos hace cinco años como “manifestantes pacíficos” que fueron provocados por las fuerzas de seguridad. El nuevo sitio afirma sin fundamento que la violencia del 6 de enero de 2021 fue instigada por las fuerzas de seguridad y por la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

| etiquetas: casa blanca , capitolio , policía
17 3 0 K 201 EEUU
8 comentarios
17 3 0 K 201 EEUU
#1 DenisseJoel
Relato mata dato.
4 K 50
oceanon3d #3 oceanon3d *
#1 Lo dudo; no siempre al menos.

Mi hijo pequeño se quedo sin fondos para su viaje con su novia a NY; si quiere China es una buena opcion cultural y segura al 100% ... no me fio de los nazis del ICE.
0 K 8
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso *
#1 #3 #4 aquí los momentos en lo que Mike Pence, vicepresidente de los EEUU y mano derecha de Trump, se tuvo que refugiar en el búnker porque tenían un cadalso montado a las afueras del Capitolio para él por traidor, eso sin contar las amanezcas de muerte, porque se negó a seguir las propuestas de no certificar la victoria de Biden como le pedían
old.meneame.net/story/fotos-secretas-muestran-mike-pence-bunker-durant

Trump dijo:

Mike Pence decepcionó a toda la nación

…   » ver todo el comentario
0 K 20
sotillo #4 sotillo
#1 Te falta el dato de que toda la policía es comunista
0 K 11
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
Aquí algunos medios ya lo hicieron sobre la marcha:  media
2 K 46
EldelaPepi #2 EldelaPepi
A veces pienso que lo de la tierra plana y los chemtrails eran en realidad "globos sonda" para saber hasta qué punto es idiota la gente y qué está dispuesta a creerse.
Por otra parte, lo que intentan hacer, en estos tiempos no se puede. Hay demasiados vídeos de aquello.
A lo mejor hace 30 años cuela, pero ahora creo que no.
1 K 17
noqdy #8 noqdy *
Si entras en la página web da un mal rollo tremendo, distopía total. Parece mentira que prácticamente cada día llegue desde Estados Unidos una nueva noticia con atisbos de dictadura. Es que casi cada puto día!
0 K 6

menéame