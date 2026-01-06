La Casa Blanca reescribe la historia del asalto al Capitolio y culpa a la policía por el ataque en su quinto aniversario

La Casa Blanca lanzó este martes un nuevo sitio web con una reconstrucción total del registro histórico del 6 de enero de 2021, elogiando a la multitud a favor de Trump que asaltó el Capitolio de Estados Unidos hace cinco años como “manifestantes pacíficos” que fueron provocados por las fuerzas de seguridad. El nuevo sitio afirma sin fundamento que la violencia del 6 de enero de 2021 fue instigada por las fuerzas de seguridad y por la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.