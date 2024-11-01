edición general
Trump busca poner fin rápidamente a la operación en Irán (EN)

Según una fuente, un funcionario estadounidense transmitió una propuesta aún más inmediata. A través de un mediador, aparentemente Italia, sugirió alcanzar un acuerdo de alto el fuego hoy o mañana. Irán rechazó la idea de plano.

#7 drstrangelove
Parece que el cierre de Ormuz está haciendo pupa...
#16 soberao
#7 Además del tráfico aéreo de Dubai que se puede prolongar bastante tiempo. Otra movida es que por cada misil que interceptan lanzan 5 o más para interceptarlos, no está claro si acabarán con la infraestructura de Irán para lanzarlos o con la de Israel y EE.UU para interceptarlos. Además ahora no están solo centrados en Israel como en verano, ahora la zona es más amplia y tienes que distribuir más recursos.
makinavaja #17 makinavaja
#7 Y que los misiles de Iran están haciendo pupa... aunque no lo reconozcan...
Tarod #21 Tarod
#7 ynetnews por dios. Dejad de menear panfletos inventadoa
#24 DotorMaster
#7 me da la impresión de que es la metedura de pata mayor si se cierra el tiempo suficiente como para que afecte a la economía global
Alakrán_ #26 Alakrán_
#7 No es solo eso, Trump juega con las cartas marcadas, hasta el más tonto sabe que no quiere ni una guerra, ni un conflicto de más de dos días.
La cuestión es si Irán es capaz de sostener un conflicto siquiera una semana.
pitercio #14 pitercio
Como las propuestas yankees son tan de fiar...
elTieso #6 elTieso
Le ha gustado lo de eliminar líderes selectivamente como en Venezuela y luego salir por patas, pero en Irán igual no le funciona.
ContracomunistaCaudillo #9 ContracomunistaCaudillo
#6 han aniquilado toda la cúpula de poder en un solo ataque, un sábado por la mañana.
elTieso #11 elTieso
#9 la historia está en que la nueva cúpula sea obediente como en Venezuela o le resulte respondona, que no tengo la menor idea, pero los ayatolas parecen un poco más radicales.
#12 soberao
#11 Venezuela ha condenado el ataque, no es como Ucrania o Argentina. No sé si esto es salir "respondona" www.laestrella.com.pa/mundo/venezuela-condena-ataques-contra-iran-y-ex
elTieso #15 elTieso
#12 ya, pero Cuba ya no recibe su petróleo y las compañías privadas estadounidenses pueden menter mano en Venezuela, que es de lo que iba esto. Y a eso no le van a decir ni mú al zanahorio. Que a lo mejor mañana la nueva cúpula de Irán dice que vale, que programa nuclear nunca más, pero que yo lo dudo.
aPedirAlMetro #13 aPedirAlMetro *
#11 Ya tenían designadas no a una, sino a cuatro personas (por si caían más)..., para cada uno de los brazos críticos del gobierno.
En Venezuela, no esperaban una operación como la que vivieron.
En Irán, sí, de modo que dudo mucho que esto termine aqui.
#18 soberao
#9 Si Irán tuviera bases militares en México podrían haber hecho lo mismo el sábado con Trump bombardeando todo el complejo residencial de Trump y sin necesidad de munición antibunker. Ahora se ve más claro porqué a los rusos les jodía tener a Ucrania en la OTAN.
#8 UNX
Es normal que quiera que la guerra acabe ya, Trump es un hombre de paz :troll:
Spirito #1 Spirito
Zanahorio ¡Muérete ya!
GuerraEsPaz #4 GuerraEsPaz *
#1 al zanahorio, a su estirpe, a sus colaboradores y sus seguidores. asi les parta un rayo a todos!
Spirito #5 Spirito *
#4 La cosa no se acaba ahí.

Hay un complejo entramado de psicopatas con mucho dinero e influencias que nos llevan a lo peor a la inmensa mayoría... y a la prueba está que, habiendo auspiciado la masacre de niñas en Irán, lo tapan, ocultan, desvían, vanalizan....

Los mismos que, casualidad, están metidos en la lista Epstein donde al parecer cometieron crímenes sexuales contra niñas y niños vulnerables donde fueron asesinados algunos de ellos, por haberse pasado de rosca los juegos sexuales de esos canallas que hoy vienen a dirigir el mundo.

Esos cabrones psicópatas con mucho poder y millones de dólares no pueden hacer lo que quieran. No.
ur_quan_master #19 ur_quan_master
Que eso es un tiro en el pie del Trump se veía venir desde ayer.
#3 Suleiman
Se cree que van a bajar la cabeza tan rápido como Venezuela (no descarto que pase, pero no tan fácilmente.. )
GuerraEsPaz #2 GuerraEsPaz *
que le den mas leña al fuego que se van a terminar muriendo todos quemados...
johel #25 johel *
Negociamos el viernes, te ataco el sabado y te propongo un alto el fuego el domingo. Un plan sin fisuras.
#23 pirat
El lumbreras anaranjado sigue cagando por la boca
#20 Vertigo
EEUU ya no tiene nada que ganar alargando la cosa. Lideres iraníes caídos y proyectos militares paralizados durante un tiempo... solo les falta colocar el gobierno títere y para ello funciona mejor y mas barato sufragando a la oposición interna.
En cambio proteger bases, barcos, etc... les va a salir por un pico mientras Irán paga precio de bazar chino. Y la mala publicidad que se lleva en el país anfitrión con cada misil interceptado que acaba cayendo sobre población civil.
#22 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#20 ¿Y que tiene que ganar Irán?. Les matan al jefe de estado, y va a parar cuando le digan... si hiciera eso, perdería toda credibilidad, podrían atacarles cada semana y luego "era broma!!!"
#10 Tiranoc
Normal, aún le quedan por invadir 2 o 3 países más antes de postularse como nuevo Nobel de la paz.
