Trump busca poner fin rápidamente a la operación en Irán (EN)

Según una fuente, un funcionario estadounidense transmitió una propuesta aún más inmediata. A través de un mediador, aparentemente Italia, sugirió alcanzar un acuerdo de alto el fuego hoy o mañana. Irán rechazó la idea de plano.
La cuestión es si Irán es capaz de sostener un conflicto siquiera una semana.
En Venezuela, no esperaban una operación como la que vivieron.
En Irán, sí, de modo que dudo mucho que esto termine aqui.
Hay un complejo entramado de psicopatas con mucho dinero e influencias que nos llevan a lo peor a la inmensa mayoría... y a la prueba está que, habiendo auspiciado la masacre de niñas en Irán, lo tapan, ocultan, desvían, vanalizan....
Los mismos que, casualidad, están metidos en la lista Epstein donde al parecer cometieron crímenes sexuales contra niñas y niños vulnerables donde fueron asesinados algunos de ellos, por haberse pasado de rosca los juegos sexuales de esos canallas que hoy vienen a dirigir el mundo.
Esos cabrones psicópatas con mucho poder y millones de dólares no pueden hacer lo que quieran. No.
En cambio proteger bases, barcos, etc... les va a salir por un pico mientras Irán paga precio de bazar chino. Y la mala publicidad que se lleva en el país anfitrión con cada misil interceptado que acaba cayendo sobre población civil.