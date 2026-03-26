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Trump avisa a los países de la OTAN de que "no olvidará" que "no han hecho nada" en Ormuz

Trump avisa a los países de la OTAN de que "no olvidará" que "no han hecho nada" en Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene una campaña de presión en diversos frentes para tratar de ganar la batalla por el relato en el conflicto de Oriente Medio. A los mensajes lanzados para que Irán reconozca su supuesta "derrota" militar y suscriba el plan de paz de 15 puntos se ha sumado este jueves un nuevo aviso a los países de la OTAN, a los que ha advertido de que "no olvidará" que "no han hecho nada" para desbloquear el estratégico estrecho de Ormuz.

| etiquetas: trump , senil , avisa , otan , vendetta personal , inaccion , ormuz , guerra ilegal
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21 comentarios
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Comentarios destacados:      
elTieso #4 elTieso
Ni creo que nosotros olvidemos lo que tú y EE.UU. habéis hecho. Cabrón.
29 K 293
#7 wictor69
#4 eso me temo, nosotros tampoco olvidaremos la que nos está liando el muy cabron, por cierto ahora amenaza con un golpe definitivo, está amenazando con un ataque nuclear que "desate el infierno"??, está lo bastante loco para hacerlo??, me temo que igual si
3 K 31
Verdaderofalso #13 Verdaderofalso
#4 de momento amenzar con invadir Groenlandia
1 K 38
#17 pirat
#4 Pues no se nota, seguimos financiando su terror abducidos a x, meta, glg, amz, uber, erbenebe,,,
1 K 16
Mikhail #20 Mikhail
#17 Disney, Netflix, Prime, HBO, ...
Es igual de peligroso, si no más, el blanqueamiento gringo-sionista con el que nos bombardean los de la industria cultural yankee.:-(
1 K 16
#21 pirat
#20 No tengo nada de eso, ni wasap por lo que muchos se ponen incluso agresivos conmigo...
0 K 9
ur_quan_master #1 ur_quan_master
Que te pires de Europa, chocho!
11 K 124
lonnegan #10 lonnegan
#1 Lo olvidará, está senil
2 K 23
#15 omega7767
#10 aún por encima rencoroso
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Fisionboy #6 Fisionboy
Que sí, Donald... que sí.  media
6 K 72
#18 pirat
#6 Si te fijas, pone la boca en forma de ano al soltar su mierda.
De hecho había una aplicación tipo snapchat que lo simulaba, pero él lo lo necesita.
0 K 9
#8 Bravok1
Creo que hablo por la mayoría cuando digo, comenos los huevos pedófilo asesino de niños.
4 K 54
Connect #5 Connect
Nosotros tampoco olvidamos que estábamos con la gasolina barata y expectativas de salir de una crisis económica, y que nos ha metido en un congloco global que nos tira a la basura el crecimiento esperado. Que el estado va a recaudar menos dinero, y que IVA reducido en las gasolinas es menos inversión a otras políticas sociales y económicas.
2 K 39
kreepie #11 kreepie
Tampoco tú serás olvidado como un puto psicópata pedófilo demente que ha conseguido joder al mundo entero por tus gilipolleces y caprichos de pseudo dictador zumbado. A ver si pegas el último bajonazo y te piras pronto al otro barrio (o que alguien te regale un pase VIP).
3 K 36
#19 pirat
#11 Preferiría que fuera juzgado y dejado en la indigencia sus útimos años junto a la purria que le acompaña.
0 K 9
nemeame #9 nemeame
Ha sido un placer, hijo de puta. Y si cierras tus bases y te vas a tomar por el culo mejor
2 K 30
yemeth #16 yemeth
Mi país tiene paso en Ormuz, desbloquéalo tú gilipollas.
2 K 28
cosmonauta #12 cosmonauta *
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ombresaco #2 ombresaco
Una amenaza no demasiado grande si viene de alguien que nació en 1946, y a quien le quedan 2 años de mandato, si cumple la legalidad. Y además está llevando una presidencia tan personalista que probablemente ningún sucesor se vaya a hacer cargo de sus promesas (ni buenas ni malas)
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sorrillo #3 sorrillo *
No sé si lo olvidará pero que mentirá sobre ello está garantizado.

Hay que dejar de prestar atención a lo que dice, son todo mentiras o mamarrachadas o burradas, solo hay que prestar atención a lo que hace.
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Solinvictus #14 Solinvictus
No se acuerda de las niñas que violó se va acordar de esto
0 K 7

menéame