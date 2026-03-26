Trump avisa a los países de la OTAN de que "no olvidará" que "no han hecho nada" en Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene una campaña de presión en diversos frentes para tratar de ganar la batalla por el relato en el conflicto de Oriente Medio. A los mensajes lanzados para que Irán reconozca su supuesta "derrota" militar y suscriba el plan de paz de 15 puntos se ha sumado este jueves un nuevo aviso a los países de la OTAN, a los que ha advertido de que "no olvidará" que "no han hecho nada" para desbloquear el estratégico estrecho de Ormuz.
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Es igual de peligroso, si no más, el blanqueamiento gringo-sionista con el que nos bombardean los de la industria cultural yankee.
De hecho había una aplicación tipo snapchat que lo simulaba, pero él lo lo necesita.
Hay que dejar de prestar atención a lo que dice, son todo mentiras o mamarrachadas o burradas, solo hay que prestar atención a lo que hace.