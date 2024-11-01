Tras su derrota en la Supercopa, el Real Madrid denuncia la falta de derechos humanos en Arabia Saudí

Nada más terminar el partido, el club blanco emitió un comunicado en el que denuncia la falta de derechos humanos en Arabia Saudí, así como la falta de libertad democrática por parte del Abdullah y sus esbirros. En el texto se explican las causas de la derrota madridista: falta de concentración a causa de la vulneracion de los principios democráticos del país feudal