Tras su derrota en la Supercopa, el Real Madrid denuncia la falta de derechos humanos en Arabia Saudí

Nada más terminar el partido, el club blanco emitió un comunicado en el que denuncia la falta de derechos humanos en Arabia Saudí, así como la falta de libertad democrática por parte del Abdullah y sus esbirros. En el texto se explican las causas de la derrota madridista: falta de concentración a causa de la vulneracion de los principios democráticos del país feudal

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Y le conceden el VAR de la Paz a Trump. xD
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Esas son las teocracias buenas como la qatari, y no como la iraní que estamos viendo.

Circulen y no hagan bromas por favor que tenemos muchos negocios allá
Javiersoler #5 Javiersoler
#2 quien ha dicho eso aquí? Me pasas algún comentario diciendo que esto es una dictadura buena? Para bloquearlo y reportarlo.
O es un prejuicio que te has montado en la cabeza, bansadote en que si no le gusta el blanco, le debe gustar y el negro?
EsUnaPreguntaRetórica #7 EsUnaPreguntaRetórica
#5 Disculpa, ¿en qué país se ha disputado la Supercopa de España?
Kantinero #6 Kantinero
Se sabe si fue antes o después de cobrar los 5M € que le inyectaban los árabes?
#3 Eukherio
Este chiste me suena reciclado.
Javiersoler #4 Javiersoler
Ya era hora joder. Algunos llevamos años denunciando esta puta barbarie.
Habéis tardado..... Tampoco denunciasteis nada en Qatar.
