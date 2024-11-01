Tras arruinar un preciado recurso hídrico, Irán se está secando [ENG]

Más que las sanciones internacionales, más que su sofocante teocracia la mayor crisis existencial de Irán es su inminente «bancarrota hídrica». Es una crisis que, según dicen, tiene un triste origen: la destrucción y el abandono de decenas de miles de antiguos túneles para la extracción sostenible de agua subterránea, conocidos como qanats, que en su día fueron la envidia del mundo árido. Pero los llamamientos al gobierno iraní para que restaure los qanats y recargue las reservas de agua subterránea están cayendo en saco roto.
| etiquetas: iran , sequia , tuneles , qanats
El drama es que la mayoría de qanats actualmente no son viables, aunque se restauraran, porque la extracción desmesurada de agua ha bajado el nivel freático.
El problema en Iran es basicamente político. Gestión nefasta, nulo incentivo a ahorrar agua (especialmente en la… » ver todo el comentario
Y, por cierto, el 70% del agua va a agricultura y el 10% a ganadería.
Ir vaciando los acuíferos tiene este precio. Si a un depósito (acuífero) entra de media 10l/h y tú sacas 20l/h, da igual lo grande que sea el depósito que tarde o temprano lo vas a secar. Y eso es lo que está pasando en la mayoría de acuíferos de España muchos de ellos, además, contaminados por agroquímicos y, por esto, con agua que ya no cumple con los estándares de salubridad.