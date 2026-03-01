Tras abrir un vacío, no hay garantía de que a EE.UU. e Israel les guste lo que viene después

·
#9
nemeame
Para sorpresa de nadie las negociaciones de EEUU eran una farsa, solo estaban esperando el mejor momento para perpetrar su ataque terrorista:
"Las autoridades israelíes han insinuado que el ataque se aceleró para aprovechar una oportunidad durante la reunión de altos líderes iraníes."
7
K
100
#15
guillersk
#9
No estoy de acuerdo, el problema fue no decir "si bwana" de primeras, que es lo que quería tromp.
Suma que los israelitas les tienen ganas..
0
K
11
#17
Pitchford
#9
Además de una farsa, eran seguramente un medio para provocar comunicaciones adicionales entre los altos líderes y lograr un primer golpe más efectivo.
0
K
19
#2
MiguelDeUnamano
Su destitución ha provocado celebraciones en Teherán, así como 40 días de luto oficial y enormes multitudes a favor del régimen
Joder con los eufemismos.
3
K
60
#13
themarquesito
#2
Destitución del reino de los vivos
3
K
55
#14
guillersk
#2
Lo han destituido igual que ha muerto de muerte natural.....
.... Natural que te mueras si te cae una bomba encima.
0
K
11
#3
sotillo
Es más fácil que todo esto, si la estrategia es la de siempre, entrar, masacrar y salir dejando todo en ruinas con cientos de miles de desplazados esto lo bordan, es imposible que fallen
3
K
38
#10
To_lo_loco
#3
Destruir es más fácil que crear. Por desgracia la realidad es así.
Lo que parecen no saber esos que promueven las guerras es que el odio más tarde o más temprano te salpica.
1
K
23
#7
PerritaPiloto
Pues yo creo que el escenario posterior les da igual. Están haciendo lo de siempre: provocar el caos. Si el líder emergente se pliega pues bien, y si no pues volverán a provocar caos y destrucción dejando el país en la mierda. Si cuando estén algo menos en la mierda no se someten, pues repetirán el ciclo.
2
K
28
#16
pitercio
Lo que quieren que venga es el caos interno entonces, todo lo que no sea organización, les gustará.
0
K
16
#5
magnifiqus
Traducción automática, en algunos párrafos no se entiende. Una pena, porque el tema es interesante.
0
K
9
#4
Escafurciao
Como que no, en cuanto lo pinte todo de dorado veréis.
0
K
8
#1
Format_C
Llegaran los talibanes, los sunies y los Chiitas a darse de ostias contra los ayatolas.
En el peor de los casos
1
K
6
#6
ombresaco
#1
los ayatolas son chiitas, y los talibanes sunitas.
Eso no quita que uno de los escenarios sea una lucha entre las distintas facciones
1
K
20
#8
asola33
*
#1
Y los kurdos. Siempre aparecen, con todo el derecho del mundo , cuando ven posibilidades.
Después los machacan siempre.
0
K
11
#11
chavi
#1
Pondrán a un nuevo Ayatollah que declarará las armas nucleares y los misiles de larga distancia e icbm como prioritarias
0
K
11
#12
Format_C
#11
a mi lo que me sorprende es que tengan planeado un ataque con una bomba sucia en territorio de las 13 colonias
0
K
7
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
