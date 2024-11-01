Transportes niega que se esté investigando una rotura de la vía como causa del descarrilamiento del tren de Iryo en Córdoba

En ese mismo sentido, expertos del sector ferroviario aseguran a elDiario.es que si la vía hubiese estado rota o una de sus piezas, habría descarrilado el primer vagón del tren de Iryo y no el séptimo. “Esa rotura es consecuencia del golpe, es imposible que fuese antes”, inciden. “Si hay una ocupación de vía o algo en ella, se hubiese interrumpido la circulación de los trenes”, añaden. Además, minutos antes del trágico accidente, tres trenes pasaron por la misma vía y que, por ello, si hubiera estado rota de antemano, también habrían volcado.