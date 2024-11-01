edición general
8 meneos
30 clics
Transportes niega que se esté investigando una rotura de la vía como causa del descarrilamiento del tren de Iryo en Córdoba

Transportes niega que se esté investigando una rotura de la vía como causa del descarrilamiento del tren de Iryo en Córdoba

En ese mismo sentido, expertos del sector ferroviario aseguran a elDiario.es que si la vía hubiese estado rota o una de sus piezas, habría descarrilado el primer vagón del tren de Iryo y no el séptimo. “Esa rotura es consecuencia del golpe, es imposible que fuese antes”, inciden. “Si hay una ocupación de vía o algo en ella, se hubiese interrumpido la circulación de los trenes”, añaden. Además, minutos antes del trágico accidente, tres trenes pasaron por la misma vía y que, por ello, si hubiera estado rota de antemano, también habrían volcado.

| etiquetas: accidente , trenes , córdoba , rotura , causas
7 1 1 K 70 actualidad
5 comentarios
7 1 1 K 70 actualidad
#1 alfinal
La vía podría perfectamente estar en mal estado y haberse ido rompiendo al pasar primero tres trenes y luego no aguantar el paso completo del cuarto.

O el tren venía ya mal por el cambio de agujas mal realizado.

"Transportes niega" que sea culpa suya, por supuesto y la investigación está en marcha, pero en esta recta todo pinta a que ha sido como poco negligencia de transportes.
1 K 25
#4 dclunedo
#1 Investigación del mismo Transportes a Transportes ¿Qué podría salir mal?. Yo propongo una comisión de "Expertos" compuesta por:
- Oscar Puente - Experto en Tuits
- Jessica (la de Ábalos en Adif) - Experta en "trabajos"
- Pilar Alegría - Experta en medio rural (por lo menos durante las últimas dos semanas)
- Irene Montero - Experta en Igualdá (investigación con sesgo de genero no puede faltar)
- Marisu - Experta Andaluza
- Sarita Santaolalla - Experta en comunicación plural.
Investigación que durará un mínimo de 6 meses en los que los fachas deberán abstenerse de desinformar a la población y cuya conclusión será vinculante y se considerará verdad absoluta.

No creo que me equivoque demasiado :troll:
0 K 5
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
Claro, la via no se puede romper mientras pasa el tren.

Si es que te tienes que reír con algunas de las escusas que dan.
0 K 15
DDJ #5 DDJ *
#3 Creo que se refieren a que no se investiga una rotura intencionada. Seguro que al publicarse esa imagen ha habido gente pensando que alguien cortó el trozo que falta pero descartan investigar esa posibilidad
0 K 9
Cometeunzullo #2 Cometeunzullo
Si el carril hubiese estado roto antes del paso de la circulación, el circuito de vía habría dado ocupación con todo lo que ello implica.
0 K 10

menéame