‘Torrente, presidente’ recauda 7 millones de euros en su primer fin de semana y es el cuarto mejor estreno español de la historia

El viernes 13 de marzo, día del estreno, la comedia de Santiago Segura arrancó ya con números extraordinarios al alcanzar los 2,4 millones de euros en un solo día, lo que supuso nada menos que el 78% total de la taquilla de la jornada. Estos siete millones en un solo fin de semana han dejado a Segura a punto de expulsarse a sí mismo del podium de los mejores estrenos españoles. Por delante solo quedan Torrente 3: El Protector (2005); Torrente 4: Lethal Crisis (2011), y finalmente Lo imposible (2012).