‘Torrente, presidente’ recauda 7 millones de euros en su primer fin de semana y es el cuarto mejor estreno español de la historia

El viernes 13 de marzo, día del estreno, la comedia de Santiago Segura arrancó ya con números extraordinarios al alcanzar los 2,4 millones de euros en un solo día, lo que supuso nada menos que el 78% total de la taquilla de la jornada. Estos siete millones en un solo fin de semana han dejado a Segura a punto de expulsarse a sí mismo del podium de los mejores estrenos españoles. Por delante solo quedan Torrente 3: El Protector (2005); Torrente 4: Lethal Crisis (2011), y finalmente Lo imposible (2012).
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Ahora, tengo que decir que ha hecho una campaña publicitaria impresionante. Ningún tráiler, ni imágenes ni nada, solo un fundo negro y el titulo. No es que sea lo más original del mundo ni que no se haya hecho, pero no es muy habitual últimamente que te cuentan la puta pelicula entera en el tráiler, y seguramente es muy efectivo.
Edito: vale, veo que el articulo cita que fue el 2º mejor viernes en 15 años.
Pero la mayoría de la gente que va, va a desconectar de todo y entretenerse un rato.
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