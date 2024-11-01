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‘Torrente, presidente’ recauda 7 millones de euros en su primer fin de semana y es el cuarto mejor estreno español de la historia

El viernes 13 de marzo, día del estreno, la comedia de Santiago Segura arrancó ya con números extraordinarios al alcanzar los 2,4 millones de euros en un solo día, lo que supuso nada menos que el 78% total de la taquilla de la jornada. Estos siete millones en un solo fin de semana han dejado a Segura a punto de expulsarse a sí mismo del podium de los mejores estrenos españoles. Por delante solo quedan Torrente 3: El Protector (2005); Torrente 4: Lethal Crisis (2011), y finalmente Lo imposible (2012).

| etiquetas: torrente , santiago segura
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13 comentarios
9 2 0 K 113 cultura
Battlestar #8 Battlestar
No la he visto, y seguramente no la veré. Vi la primera, en su día me gustó, La segunda me hizo gracia por lo chabacano de algunas escenas pero en general me pareció floja, A partir de ahí, no he vuelto a ver ninguna, salvo algún trozo de alguna a lo largo de los años (hay una que es en plan ocean's eleven, no? Un trozo de esa).

Ahora, tengo que decir que ha hecho una campaña publicitaria impresionante. Ningún tráiler, ni imágenes ni nada, solo un fundo negro y el titulo. No es que sea lo más original del mundo ni que no se haya hecho, pero no es muy habitual últimamente que te cuentan la puta pelicula entera en el tráiler, y seguramente es muy efectivo.
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mono #11 mono
#8 lo de las 5 muñecas de Esther Cañadas ya justifica a película entera. Del resto de Torrente 2 ni me acuerdo
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#5 Leon_Bocanegra
Una película como esta no se podría hacer hoy en día!
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HeilHynkel #1 HeilHynkel
A ver cuántos de los que han ido ha verlo se han dado cuenta que es una parodia y no un ejemplo ...
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Atusateelpelo #4 Atusateelpelo *
Juraria haber leido por aqui un meneo en el que decia que era el 2º mejor estreno solo superado por Torrente 4.

Edito: vale, veo que el articulo cita que fue el 2º mejor viernes en 15 años.
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Rogue #7 Rogue
Lo de este país es de traca.
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Connect #3 Connect
Y la gente ha ido voluntariamente, así que sin duda, es lo que gusta...
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Battlestar #10 Battlestar
#3 Siempre hay alguno que va al cine para reflexionar sobre distintos temas o para ver el peor lado del mundo.
Pero la mayoría de la gente que va, va a desconectar de todo y entretenerse un rato.
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elGude #2 elGude
Menos mal que el estado iba a censurarla porque en España no hay libertad y esas mierdas
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mono #9 mono
A fecha de marzo de 2026, la película "Torrente, presidente" no ha recibido subvenciones públicas directas del Gobierno para su producción. La cinta se ha financiado de forma privada a través de la productora de Santiago Segura, Amiguetes Enterprises, junto a Bowfinger y una Agrupación de Interés Económico (AIE).

Las respuestas de la IA pueden contener errores. Fuente: Google
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Eibi6 #13 Eibi6
#9 con los Citroëns que salen de Vigo, los Renault de Valladolid o los Nissan que salían de Barcelona... No os ponéis tan brasas, y esas industrias reciben chorrocientosmiles de millones más en subvenciones que las cuatro perras que se le da al mundo de la cultura :wall:
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a69 #12 a69 *
La veré cuando la estrenen en torrent.
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Picho #6 Picho
Es un documental muy bueno.
Recomendable 100%
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menéame