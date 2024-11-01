Todas las mentiras de Juanma Bajo Ulloa a Iker Jiménez sobre el cine español y lo que olvida: su película recibió 700.000 euros de RTVE

La semana pasada, el programa Horizonte, de Iker Jiménez, contó con un invitado inesperado, el cineasta Juanma Bajo Ulloa, autor de películas como La madre muerta, Alas de Mariposa o Airbag. El programa de Cuatro no suele llevar a cineastas a su mesa, pero en esta ocasión, el director acudió para, supuestamente, contar cómo su recién estrenada película, El mal, era víctima de la dictadura “woke” que, según él, impide que películas que no responden a la ideología progresista del Gobierno puedan tener ayudas o triunfar en salas y en la taquilla.