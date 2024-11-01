Todas las mentiras de Juanma Bajo Ulloa a Iker Jiménez sobre el cine español y lo que olvida: su película recibió 700.000 euros de RTVE

La semana pasada, el programa Horizonte, de Iker Jiménez, contó con un invitado inesperado, el cineasta Juanma Bajo Ulloa, autor de películas como La madre muerta, Alas de Mariposa o Airbag. El programa de Cuatro no suele llevar a cineastas a su mesa, pero en esta ocasión, el director acudió para, supuestamente, contar cómo su recién estrenada película, El mal, era víctima de la dictadura “woke” que, según él, impide que películas que no responden a la ideología progresista del Gobierno puedan tener ayudas o triunfar en salas y en la taquilla.
| etiquetas: juanma bajo ulloa , cine subvenciones , cultura , iker jiménez
Tengo una mierda en bote a la venta, nadie me la compra y con razón...necesito un público que no valore la calidad sino el veneno que yo pueda escupir y si es posible, tan tonto como para decir que tengo razón...mmmm
¿Se os ocurre alguno?
Un grande del marketing.
También Garci se quejaba de subvenciones después de años de fracasos en taquilla financiados por la comunidad de Madrid.
Quieren ver si Vox afloja la pasta cuando cambie gobierno.
Si, seguro que es muy objetivo.
Venir, en 2026, a hablar de guuuuokismo en el cine q sino no te hacen peli..... LoL....
Madre mia lo q hay q hacer para buscar gente q pague la entrada...