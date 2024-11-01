edición general
Todas las mentiras de Juanma Bajo Ulloa a Iker Jiménez sobre el cine español y lo que olvida: su película recibió 700.000 euros de RTVE

La semana pasada, el programa Horizonte, de Iker Jiménez, contó con un invitado inesperado, el cineasta Juanma Bajo Ulloa, autor de películas como La madre muerta, Alas de Mariposa o Airbag. El programa de Cuatro no suele llevar a cineastas a su mesa, pero en esta ocasión, el director acudió para, supuestamente, contar cómo su recién estrenada película, El mal, era víctima de la dictadura “woke” que, según él, impide que películas que no responden a la ideología progresista del Gobierno puedan tener ayudas o triunfar en salas y en la taquilla.

JackNorte
Le falta ir al hormiguero y en maxima audiencia decir que no se puede habalr de nada.
noises
#4 El pobre Juanma ya solo sabe decir woke-woke-woke
JackNorte
#9 Igual este buscando financiacion en otros mercados , a saber :-) Pero creo que es posible hacerlo sin mentir. Aunque en ciertos mercados la mentira es la forma de conseguir la financiacion.
TipejoGuti
Buenas, una pregunta.
Tengo una mierda en bote a la venta, nadie me la compra y con razón...necesito un público que no valore la calidad sino el veneno que yo pueda escupir y si es posible, tan tonto como para decir que tengo razón...mmmm
¿Se os ocurre alguno?
ostiayajoder
#8 Claramente ve q llega el facherio al poder y se esta posicionando....

Un grande del marketing.

lonnegan
Se me ocurre un ejemplo paradigmático que demuestra que Bajo Ulloa es un llorón. La saga Torrente no es woke en absoluto y lo ha petado. Si tus pelis no le interesan ya a nadie el problema lo tienes tú.
Eukherio
#5 Si el problema del tío es que es un fracaso en taquilla. De Airbag se acuerda mucha gente, pero casi tiene 30 años. Con Rey gitano, hace 10 años, se dejaron una pasta en promoción y palmaron casi todo. Ahora no lo llaman porque hizo perder dinero a mucha gente y se suma a los que dicen que es todo culpa de la dictadura woke, y que si le diesen subvención lo petaba.

También Garci se quejaba de subvenciones después de años de fracasos en taquilla financiados por la comunidad de Madrid.

Quieren ver si Vox afloja la pasta cuando cambie gobierno.
AcidBore
Vamos a llevarnos bien porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí.
IkkiFenix
Las ayudas generales a la producción se basan en un sistema de puntos objetivos, por tanto, su afirmación de que las películas con subvención “se escriben desde un despacho, porque saben de qué tienen que escribir, sobre el dogma woke”.

Si, seguro que es muy objetivo.
vGeeSiz
Como escuece cuando no controláis a todos los directores eh xD
okeil
#2 Manadas de fachas saliendo del cine henchidos tras ver la película del director facha. En tiempos de Franco, que ese si era un buen dictador, no como Piter, no se habría estrenado, y de recibir subvención, ni de coña.
josde
#2 Sobre todo si lo que hacen es mierda y reciben subvenciones.:-D
ostiayajoder
LoL....

Venir, en 2026, a hablar de guuuuokismo en el cine q sino no te hacen peli..... LoL....

Madre mia lo q hay q hacer para buscar gente q pague la entrada...
