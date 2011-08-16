Juanma Bajo Ulloa denuncia discriminación "profunda" en las ayudas al cine en España: "Los varones lo tienen jodido"

Conseguir una subvención requiere una serie de puntos. Hay, por ejemplo, cien puntos y unos cuantos son subjetivos. Y luego hay otros condicionantes que tienen que ver con tu currículum, si has conseguido una televisión... Bien, os puedo decir que mi currículum puede tener tres puntos de cien. Pero si yo salgo a la calle y busco a una chica que no tenga ningún currículum y la pongo de productora, directora y guionista de mi película, tiene diez puntos o doce puntos.