Juanma Bajo Ulloa denuncia discriminación "profunda" en las ayudas al cine en España: "Los varones lo tienen jodido"

Conseguir una subvención requiere una serie de puntos. Hay, por ejemplo, cien puntos y unos cuantos son subjetivos. Y luego hay otros condicionantes que tienen que ver con tu currículum, si has conseguido una televisión... Bien, os puedo decir que mi currículum puede tener tres puntos de cien. Pero si yo salgo a la calle y busco a una chica que no tenga ningún currículum y la pongo de productora, directora y guionista de mi película, tiene diez puntos o doce puntos.
La batseñal se ha encendido, ya se entiende todo mucho mejor.
A mi no me parece mal dar ayudas a gente que empieza, primeras o segundas producciones, pero hasta aquí.
Y digo, pero joder, si es el director de Airbag, no lo entiendo.
Y la wikipedia me lo explica: "con guion y producción ajenos". Vale. Ya tenía casi todo hecho.
Y según la wiki, después de Airbag no ha tenido ni una sola película con ningún premio en ningún lado.
En fin... Parece que son los típicos lloros de alguien que fue famoso y ahora no le hacen casito.
Una pena para alguien que ha dirigido videoclips de Barricada acabar así.
La agenda 2030 se comió mis deberes.
Los criterios para la exhibición son los mismos que para optar al Oscar: as.com/meristation/cine/los-requisitos-que-debe-cumplir-una-pelicula-p
También me parece que o algo no entiendo de la siguiente noticia o se está quejando de no recibir ayudas después de haberlas recibido.
www.deia.eus/cultura/2011/08/16/juanma-ulloa-recibe-40-000-5524206.htm
Y eso es MENTIRA.
www.cultura.gob.es/servicios-a-la-ciudadania/catalogo/becas-ayudas-y-s
Puedes buscar tranquilo y sin prisa, (es extenso) pero ya te digo que en ninguna solicitud de acceso a ayudas poner como requisito ser "una chica", ni que tengas más posibilidades de conseguir la ayuda por ser "una chica encontrada en la calle".
Sí: en varias líneas de ayudas al cine del ICAA/Ministerio de Cultura se otorgan puntos específicos por ser mujer (en ciertos cargos) y se reserva un porcentaje del presupuesto para proyectos liderados por mujeres, de modo que, a igualdad de proyecto, eso puede hacer más fácil obtener la ayuda. [efeminista](efeminista.com/nuevas-ayudas-fomentan-la-igualdad-de-genero-en-el-cine)
## Cómo funciona en la práctica
Te pongo en ignore. No es por ti, de verdad, es que me gusta hablar con gente que busca por sus propios medios y eso. En serio, no es nada personal.
Venga, chao.
Las IA dan la opción de buscar MUY rápido información que manualmente sería varias búsquedas e ir comprobando cada enlace.
Otras IA se limitan a dar una parrafada de respuesta con origen ignoto pero precisamente la que te ponen incluye fuentes para que puedas ir comprobando cada cosa.
Otro "progre" llorando por paguitas