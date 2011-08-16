edición general
11 meneos
40 clics
Juanma Bajo Ulloa denuncia discriminación "profunda" en las ayudas al cine en España: "Los varones lo tienen jodido"

Juanma Bajo Ulloa denuncia discriminación "profunda" en las ayudas al cine en España: "Los varones lo tienen jodido"

Conseguir una subvención requiere una serie de puntos. Hay, por ejemplo, cien puntos y unos cuantos son subjetivos. Y luego hay otros condicionantes que tienen que ver con tu currículum, si has conseguido una televisión... Bien, os puedo decir que mi currículum puede tener tres puntos de cien. Pero si yo salgo a la calle y busco a una chica que no tenga ningún currículum y la pongo de productora, directora y guionista de mi película, tiene diez puntos o doce puntos.

| etiquetas: juanma bajo ulloa , discriminación varones
9 2 2 K 97 cultura
36 comentarios
9 2 2 K 97 cultura
Comentarios destacados:    
GeneWilder #2 GeneWilder
A ver si se va denunciando más este quilombo de género y se termina con la mafia del neofeminismo y los gobiernos que lo alientan y financian.
5 K 79
Chinchorro #22 Chinchorro
" En este sentido, el director -que estrena 'El mal'- apunta a que en la actualidad las películas tienen que cumplir con las "pautas del cine 'woke'" en el que se le da visibilidad y voz a temas como "inclusión o paridad" para "entrar dentro", algo que para Bajo Ulloa está "impuesto"."

La batseñal se ha encendido, ya se entiende todo mucho mejor.
1 K 19
pepel #3 pepel
Eso huele a frustrado.
0 K 19
g3_g3 #17 g3_g3
#3 El que primero lo huele en el culo lo tiene. :-P
0 K 12
angelitoMagno #18 angelitoMagno
A ver, en el mundo del cine desde 1991. Lo mismo ya tienes una carrera suficiente como para no necesitar subvenciones, ¿no?

A mi no me parece mal dar ayudas a gente que empieza, primeras o segundas producciones, pero hasta aquí.
0 K 17
ContinuumST #28 ContinuumST *
#18 Pues no, porque nadie hace una peli SIN ayuda económica pública o de algún organismo en España. Esto es "asín".
0 K 13
#7 dclunedo
¿Alguien tiene acceso a esos requerimientos?. Lo digo por hablar con datos y no opinar según el dogma de cada uno xD
1 K 14
ContinuumST #19 ContinuumST
#7 Depende de a qué ayudas postules, los requerimientos son diferentes, pero... por ejemplo:

www.damautor.es/bases/Dama2025_CambioDePlanoBases.pdf#
0 K 13
#25 dclunedo
#19 Pues en este no pone nada de lo referido, pero siendo de "Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones" en colaboración con Netflix un cierto tufillo a Woke si tiene xD
0 K 7
ContinuumST #27 ContinuumST
#25 "3.3. La temática del concurso gira en torno a
la diversidad y la inclusión social. Uno de los
objetivos de “Cambio de Plano: Cuéntanos
las historias que nadie cuenta” es fomentar la
diversidad en las tramas y argumentos de la
ficción española, en línea con las conclusiones
empíricas del estudio ‘Diversidad cultural
en ..."

"4. Cómo abordar la
inclusión social en el
concurso de ideas.."
0 K 13
#29 dclunedo
#27 Pues eso, sigo sin ver ningún requisito no subjetivo.....
0 K 7
ContinuumST #33 ContinuumST
#29 Ya. ¿Cómo sabes que tu inclusión social es la ADECUADA? ¿Cómo sabes que tu "proceso transversal" es el bueno? Si, por ejemplo, haces una historia donde la subtrama sea el paro en este país pero la trama principal es una persona que se busca la vida con cosas alegales... pues... pues... ¡a valorar! ;) En fin.
0 K 13
#36 dclunedo
#33 Yo no lo se. Lo que parece claro es que el "Hermano/Amigo/conocido/recomendado" del que se supone que si lo sabe va a salir elegido para la subvención :troll: :troll:
0 K 7
#26 javi618
Te meten el zasca y te inventas la excusa para no contestar. Vale.

#_24
1 K 13
ContinuumST #15 ContinuumST
Una gran parte de lo que dice es bastante cierto.
0 K 13
mente_en_desarrollo #12 mente_en_desarrollo
Lo busco para ver que ha hecho, y me encuentro un montón de noticias de él quejándose que no le dejan estrenar porque no es woke, que los premios no se ganan, se conceden y muchos lloros más.

Y digo, pero joder, si es el director de Airbag, no lo entiendo.

Y la wikipedia me lo explica: "con guion y producción ajenos". Vale. Ya tenía casi todo hecho.
Y según la wiki, después de Airbag no ha tenido ni una sola película con ningún premio en ningún lado.

En fin... Parece que son los típicos lloros de alguien que fue famoso y ahora no le hacen casito.
Una pena para alguien que ha dirigido videoclips de Barricada acabar así.
0 K 12
Chinchorro #35 Chinchorro
#34 gracias por tu opinión.
0 K 11
#32 Leon_Bocanegra
#16 pero échale valor! No seas mierda y si vas a insultar hazlo bien.
0 K 11
#6 Leon_Bocanegra
Además, a su juicio, la distribución de las cintas también está "muy supeditada" a la "agenda ideológica 2030"



La agenda 2030 se comió mis deberes.
0 K 11
#9 miraqueereslinda
#6 como os gusta haceros los listos sin tener ni puñetera idea de lo que estáis comentado.

Los criterios para la exhibición son los mismos que para optar al Oscar: as.com/meristation/cine/los-requisitos-que-debe-cumplir-una-pelicula-p
0 K 7
#11 Leon_Bocanegra
#9 la agenda 2030 se comió mis deberes.
0 K 11
#16 miraqueereslinda
#11 ah, vale. Disculpa, no sabía que estaba citando a una persona "especial".
0 K 7
Cabre13 #14 Cabre13
#9 Si Ulloa está hablando de requisitos para subvenciones tú no puedes responder diciendo "los requisitos para optar a un Goya son (por tus cojones) los mismos que para optar a un Oscar".

También me parece que o algo no entiendo de la siguiente noticia o se está quejando de no recibir ayudas después de haberlas recibido.
www.deia.eus/cultura/2011/08/16/juanma-ulloa-recibe-40-000-5524206.htm
0 K 11
#21 miraqueereslinda
#14 eso lo dices porque tú no has escuchado la entrevista en Horizonte. Ahí explica que los requisitos de exhibición, que es a lo que se refiere, son los mismos criterios que para conseguir subvenciones u optar a los premios. Es decir, agenda woke.
0 K 7
Chinchorro #5 Chinchorro
" Pero si yo salgo a la calle y busco a una chica que no tenga ningún currículum y la pongo de productora, directora y guionista de mi película, tiene diez puntos o doce puntos. "

Y eso es MENTIRA.
0 K 11
#10 javi618
#5 ¿Lo puedes explicar, para los que no sabemos si es verdad o no?
0 K 10
Chinchorro #20 Chinchorro
#10 Si hombre, faltaría más. Aquí tienes:
www.cultura.gob.es/servicios-a-la-ciudadania/catalogo/becas-ayudas-y-s
Puedes buscar tranquilo y sin prisa, (es extenso) pero ya te digo que en ninguna solicitud de acceso a ayudas poner como requisito ser "una chica", ni que tengas más posibilidades de conseguir la ayuda por ser "una chica encontrada en la calle".
0 K 11
#23 javi618
#20 Pues le he preguntado a la IA y parece que sí da puntos ser mujer:

Sí: en varias líneas de ayudas al cine del ICAA/Ministerio de Cultura se otorgan puntos específicos por ser mujer (en ciertos cargos) y se reserva un porcentaje del presupuesto para proyectos liderados por mujeres, de modo que, a igualdad de proyecto, eso puede hacer más fácil obtener la ayuda. [efeminista](efeminista.com/nuevas-ayudas-fomentan-la-igualdad-de-genero-en-el-cine)

## Cómo funciona en la práctica

-…   » ver todo el comentario
1 K 13
Chinchorro #24 Chinchorro
#23 Que has preguntado a la IA. Vale.
Te pongo en ignore. No es por ti, de verdad, es que me gusta hablar con gente que busca por sus propios medios y eso. En serio, no es nada personal.
Venga, chao.
0 K 11
Cabre13 #34 Cabre13 *
#24 Mira, sobre algunos temas es dificilísimo buscar durante uno mismo si no le dedicas unos minutos delante de un ordenador.
Las IA dan la opción de buscar MUY rápido información que manualmente sería varias búsquedas e ir comprobando cada enlace.
Otras IA se limitan a dar una parrafada de respuesta con origen ignoto pero precisamente la que te ponen incluye fuentes para que puedas ir comprobando cada cosa.
Entiendo que te pueda molestar que en vez de redactar su respuesta en base a lo que le…   » ver todo el comentario
0 K 11
markspitz #8 markspitz
No hacer películas de mierda también ayuda, Juarma
0 K 9
#13 javi618
#8 No creo que la calidad de las películas tenga nada que ver, hay cada truño subvencionado que no es normal.
2 K 28
#31 amusgada
ostia, no sabía que Bajo Ulloa era tan puto señoro grimoso o_o es la única noticia en la no-noticia
0 K 8
#4 Nastar
Y los condes y marqueses?

Otro "progre" llorando por paguitas
0 K 7
Gadfly #1 Gadfly
Juanma seguro seguro que es un fascista machirulo por esas cosas que va diciendo... Ah, y señoro...
0 K 7

menéame