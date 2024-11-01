Juanma Bajo Ulloa: «Ideología de género y corrección política son la nueva religión»

Se está aplicando una ideología que, por primera vez, no viene del pueblo. No ha salido gente a la calle para pedir que todo sea políticamente correcto, los poderes lo han impuesto. La corrección política ha institucionalizado la hipocresía.Hay una ingeniería social que hace que la gente sea mansa. Y ha tocado fondo.Torrente hubiera sido imposible porque lo matan. Santiago ha visto que la gente está harta de que le digan que decir y que la ética y moral la maneje el Estado. La ideología de género y la corrección política son la nueva religión
| etiquetas: juanma bajo ulloa , ideología de género , correción política , religión
No creo que el cambio sea debido a las políticas del gobierno, porque si tienes hijos te das cuenta que pasan de los noticiarios de la RTVE y llevan desde su adolescencia colgados de sus círculos de Gamers y redes asociales.
Y el resto de ciudadanos lo que están es aburridos del juego casi democrático impuesto des la transición y su corto recorrido de mejoras prometidas y crisis económicas regulares
Supongo que es el precio a pagar por ser progre. Hay que seguir a la manada para que no te echen de la tribu.
Yo no estoy de acuerdo con absolutamente nada de lo que está diciendo, y lo de Franco no es mi argumento, es solo un ejemplo de que está diciendo cosas sin sentido alguno. El estado no está manejando ninguna ética ni ninguna moral, como sí lo ha… » ver todo el comentario