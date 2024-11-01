edición general
Juanma Bajo Ulloa: «Ideología de género y corrección política son la nueva religión»

Se está aplicando una ideología que, por primera vez, no viene del pueblo. No ha salido gente a la calle para pedir que todo sea políticamente correcto, los poderes lo han impuesto. La corrección política ha institucionalizado la hipocresía.Hay una ingeniería social que hace que la gente sea mansa. Y ha tocado fondo.Torrente hubiera sido imposible porque lo matan. Santiago ha visto que la gente está harta de que le digan que decir y que la ética y moral la maneje el Estado. La ideología de género y la corrección política son la nueva religión

#5 Horkid
Totalmente de acuerdo: La lucha verdadera de la izquierda eran las diferencias entre ricos y pobres. El movimiento woke ha sido una manipulacion de los ricos, dueños de los medios, financiadores de ONGs a su conveniencia, para neutralizar la lucha de los pobres y clase media contra los abusos de los ricos. Y lo han conseguido: hay más igualdad de genero, ... pero ha crecido la desigualdad entre pobres y ricos-riquisimos, al punto de estar desapareciendo la clase media. Cuando la diferencia sangrante ha sido y es entre hombres y mujeres ricos y hombres y mujeres pobres
Lyovin81 #6 Lyovin81
#5 Por ahí va la cosa, sí.
aupaatu #2 aupaatu *
No veo nada de políticamente correcto en los videos ,podcast y los bulos que inundan las redes sociales y televisiónes privadas y autonómicas.
No creo que el cambio sea debido a las políticas del gobierno, porque si tienes hijos te das cuenta que pasan de los noticiarios de la RTVE y llevan desde su adolescencia colgados de sus círculos de Gamers y redes asociales.
Y el resto de ciudadanos lo que están es aburridos del juego casi democrático impuesto des la transición y su corto recorrido de mejoras prometidas y crisis económicas regulares
#1 lovetan
Sigue el fariseísmo público de solidarizarse con todas las causas del planeta, pero cuando hablas con alguien te confiesa que está hasta las narices.

Supongo que es el precio a pagar por ser progre. Hay que seguir a la manada para que no te echen de la tribu.
#3 euacca
No como cuando Franco, que toda la ideología salió del pueblo, y para prueba está que siempre ganaba las elecciones. Y los reyes católicos no impusieron el cristianismo, es algo que salió del pueblo también. Esto de Sánchez es la primera vez. Claro.

Yo no estoy de acuerdo con absolutamente nada de lo que está diciendo, y lo de Franco no es mi argumento, es solo un ejemplo de que está diciendo cosas sin sentido alguno. El estado no está manejando ninguna ética ni ninguna moral, como sí lo ha…   » ver todo el comentario
gale #4 gale
Trump y Milei son la nueva religión.
