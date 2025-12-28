Tesla prepara una actualización OTA para la integración nativa de la baliza V16 en sus modelos en España

Tesla lanza una OTA para integrar la baliza V16 es sus modelos en España con conectividad 5G y starlink con la DGT. Según consta en el expediente de la oficina de patentes, el sistema ideado por Tesla es el siguiente: las luces del habitáculo parpadearán en color anaranjado y su intensidad se incrementará para cumplir con la normativa, haciendo del propio coche una enorme baliza V16 integrada