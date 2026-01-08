Terror en Garrapinillos: una joven de 23 años pasa varios meses secuestrada por miembros de su familia que le torturaban y agredían

La Guardia Civil ha puesto fin a un largo secuestro de una joven de 23 años a manos de cuatro miembros de su propia familia, que le torturaron y agredieron hasta provocarle quemaduras por todo su cuerpo o la rotura de dos dedos, entre otros daños físicos y vejaciones. Se desconoce el motivo por el que la retuvieron en su domicilio ubicado en el barrio de Garrapinillos en Zaragoza, pero al menos se ha identificado a los autores, cuatro personas, un hombre y tres mujeres, que ya han sido detenidos y puestos a disposición judicial. Los hechos...