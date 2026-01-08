Terror en Garrapinillos: una joven de 23 años pasa varios meses secuestrada por miembros de su familia que le torturaban y agredían

La Guardia Civil ha puesto fin a un largo secuestro de una joven de 23 años a manos de cuatro miembros de su propia familia, que le torturaron y agredieron hasta provocarle quemaduras por todo su cuerpo o la rotura de dos dedos, entre otros daños físicos y vejaciones. Se desconoce el motivo por el que la retuvieron en su domicilio ubicado en el barrio de Garrapinillos en Zaragoza, pero al menos se ha identificado a los autores, cuatro personas, un hombre y tres mujeres, que ya han sido detenidos y puestos a disposición judicial. Los hechos...
| etiquetas: retenida , torturada , vejación , familiar , quemaduras , garrapinillos
Del estudio de la información recabada en la investigación se pudo determinar que la víctima se había trasladado hace unos meses a residir, de manera voluntaria, junto a unos familiares a Garrapinillos y, transcurrido un tiempo, comenzaron a impedirle la comunicación con sus progenitores, salir del domicilio y a exigirle que realizase las labores domésticas.
Además, desde la Guardia Civil han informado este jueves de que fruto de la investigación
