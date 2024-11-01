Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años

Han sido unas filtraciones de agua en la vivienda de una mujer de 81 años, que vive justo en el piso de abajo, las que han destapado el macabro hallazgo. La terraza se había anegado por las lluvias caídas estos días, al estar embozado el desagüe. Los bomberos del cuerpo municipal de Valencia han tenido que abrirse paso entre centenares de palomas hasta encontrar los restos de un hombre ya esqueletizado al que sus vecinos llevaban cerca de quince años sin ver. «Pensábamos que estaba en una residencia», confiesan al descubrir que Antonio lleva...