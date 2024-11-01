Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años

Han sido unas filtraciones de agua en la vivienda de una mujer de 81 años, que vive justo en el piso de abajo, las que han destapado el macabro hallazgo. La terraza se había anegado por las lluvias caídas estos días, al estar embozado el desagüe. Los bomberos del cuerpo municipal de Valencia han tenido que abrirse paso entre centenares de palomas hasta encontrar los restos de un hombre ya esqueletizado al que sus vecinos llevaban cerca de quince años sin ver. «Pensábamos que estaba en una residencia», confiesan al descubrir que Antonio lleva...
Y la propia noticia destapa dos ilegalidades por parte de la comunidad. Le domiciliaron pagos en la cuenta sin consentimiento expreso, y les tiraron las cartas que recibía en el buzón.
"El único problema con los pagos de la comunidad lo tuvo un año antes de la pandemia, cuando se le habían acumulado casi 12.000 euros de deuda, «pero el
Quizá los malos son los hijos, vete a saber.
Pero es muy triste, sí, tanta soledad, que absolutamente a nadie le importe una mierda si estás vivo muerto.
Si el administrador domicilió 12.000 euros por la cara en la cuenta bancaria, ahí parece que hay connivencia con el director del banco.
Además, seguro que sabían que de aquella cuenta no salía ni un céntimo más que el de las domiciliaciones. Algo tenían que sospechar que pasaba con ese hombre.
Los bancos están obligados a pedir la Fe de Vida a los pensionistas y evidentemente con éste se saltaban la obligación.
Como bien dices, deberían comprobarlo, aquí se le debía caer la cabeza a alguien, siempre y cuando no haya sido un asesinato y hayan estado timando al banco claro.
Asesinato no parece, porque el piso estaba cerrado por dentro. Pero por parte de los vecinos, el administrador y el banco, ahí hay algo que huele muy mal, y no sólo el muerto.
Como dice #4, hay dos ilegalidades como mínimo, y como dice #5, todo muy raro.
Pero sobre todo, soledad y tristeza.
Nunca he entendido esto, a mi me hacen presentar una fe de vida anual o me cortan la pensión ¿cómo hay gente cobrando durante décadas sin que nadie se preocupe de si viven todavía?
La alternativa es que se lo hayan cargado ellos, pero no tiene pinta.
Todo pagado al día automáticamente..., los sinvergüenzas de los hijos aun se van a llevar lo que tenga este hombre en la cuenta después de tantos años...., eso si no lo reclama la SS cuando le den la fecha del fallecimiento (no se si esto se puede hacer ).
El único problema con los pagos de la comunidad lo tuvo un año antes de la pandemia, cuando se le habían acumulado casi 12.000 euros de deuda, «pero el administrador lo arregló todo y se ve que se lo domiciliaron también», apunta Tomás.
Venga hombre, no contactarían con ellos, se pusieron a pagarlo y ni se molestaron en mirar si su padre seguía vivo? Anda no me jodas...