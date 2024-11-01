Un tercio de los parados que buscan su primer empleo tiene más de 44 años

A cierre del pasado mes de febrero, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tenía registrados 2.442.646 parados. De esta cifra, 969.233 eran hombres, el 39,67% del total, y 1.473.413, mujeres, el 60,32%, restante. Una de las cifras que más sorprende a analizar pormenorizadamente los números es que casi una tercera parte de los parados que buscan su primer empleo tiene más de 44 años, el mismo porcentaje que acumulan los jóvenes de menos de 20 años y aquellos que tienen entre 20 y 24 años. Sorprendente.
| etiquetas: parados , empleo , búsqueda , años
Oye, que siempre es buen momento de empezar a trabajar. Pero, me parece más bien a que hay un gran porcentaje de esas personas que ha trabajado en negro toda su vida (como chapuzas, limpieza, en el campo), y/o lo compatibiliza con ayudas. O yo que sé familias bien que su marido las mantiene toda su vida con un sueldo.
Que hagan una investigacion en ese sector a ver que tanto por ciento de trabajadoras tienen un contrato y estan dadas de alta en la seguridad social y que los inspectores hagan su trabajo. un sistema de denuncias anónimas serviria para empezar.
¿Y se sabe por qué siguen parados si hay empleo vacante?.
Está bien decir polleces ,pero si no tienes la suerte de poder comprarte un título en la rey Juan Carlos o ser pariente de alguien del PP para sacarte derecho en seis meses, los estudios llevan tiempo. La carrera, el máster, otro máster, el doctorado, otro máster, un postdoc( que son becas de investigación, no trabajos)....y te dan los 40 en menos de lo que te esperas.
Yo tengo compañeros de facultad que se… » ver todo el comentario
Qué sentido tiene estudiar 20 y pico años para trabajar un periodo de tiempo similar.
Del clan VOX mayoritariamente, como su líder.
Realmente ni buscan ni quieren ese empleo que les puedan dar.
Ese es uno de los motivos por lo que España tiene unas tasas de desempleo monstruosa desde siempre.