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Un tercio de los parados que buscan su primer empleo tiene más de 44 años

Un tercio de los parados que buscan su primer empleo tiene más de 44 años

A cierre del pasado mes de febrero, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tenía registrados 2.442.646 parados. De esta cifra, 969.233 eran hombres, el 39,67% del total, y 1.473.413, mujeres, el 60,32%, restante. Una de las cifras que más sorprende a analizar pormenorizadamente los números es que casi una tercera parte de los parados que buscan su primer empleo tiene más de 44 años, el mismo porcentaje que acumulan los jóvenes de menos de 20 años y aquellos que tienen entre 20 y 24 años. Sorprendente.

| etiquetas: parados , empleo , búsqueda , años
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28 comentarios
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Comentarios destacados:    
neo1999 #5 neo1999
#3 Tienen que ser personas que han trabajado en negro toda su vida, de lo contrario no me ha entra en la cabeza.
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Dragstat #12 Dragstat *
#5 hay muchas amas de casa que han estado toda la vida cuidando de sus hijos y no han trabajado, por eso dice: "80% son mujeres". También hay muchos rentistas con herencias inmobiliarias que no han tenido que trabajar nunca, hasta que algo va mal.
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neo1999 #14 neo1999
#12 Sí, no había caído, tienes razón.
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#20 silzul *
#12 Desde los 16 años hasta los 44 años es difícil justificar que por ser ama de casa o madre nunca hayas tenido un primer trabajo. Vamos que con tener un día de trabajo, ya cuenta como haber tenido un primer trabajo.

Oye, que siempre es buen momento de empezar a trabajar. Pero, me parece más bien a que hay un gran porcentaje de esas personas que ha trabajado en negro toda su vida (como chapuzas, limpieza, en el campo), y/o lo compatibiliza con ayudas. O yo que sé familias bien que su marido las mantiene toda su vida con un sueldo.
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hazardum #10 hazardum *
Gente que ha trabajado en casa de amo o ama de casa anteriormente y quiere ahora tambien trabajar fuera, o gente que ha cobrado siempre en negro que se apunta para acceder a ayudas y similares.
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#2 chocoleches
Pero quién se inscribe en el SEPE para buscar su primer trabajo?
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nopolar #4 nopolar
#2 Yo conozco a uno al que una vez lo llamaron para un trabajo desde SAE (Servicio Andaluz de Empleo) hace años. No he vuelto a conocer ningún caso mas.
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#16 Toponotomalasuerte
#4 yo la vez que estuve en paro, en el 2006, me llamaron del paro pa currar y estuve unos meses currando mientras despegaba mi primera empresa.
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MAVERISCH #6 MAVERISCH
#2 Me imagino que es para acceder a alguna ayuda.
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#9 Alberto_meneame
Abascal está buscando si primer trabajo
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#28 Toponotomalasuerte
#27 que no es tan sencillo. Mientras estudias produces. Un doctorado es como un trabajo, una beca es como un trabajo, y la mayoría de profesores de universidad o directores de laboratorios de investigación llevaron una vida laboral similar. Es vida académica. Estás produciendo. Solo digo que no hay que escandalizarse ni es nada extraño ni nada malo.
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#25 Toponotomalasuerte
#24 incluso eso que dices no se yo si puede considerarse un trabajo al uso. Supongo que tiene condiciones especiales y es una beca, no? Desde la ignorancia pregunto. Como ser becario en una empresa. No es un trabajo y no er s de plantilla hasta que no se te acaba la beca y se te cambia el contrato.
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#23 Toponotomalasuerte
#21 Es una beca de investigacion. Es académico. Un becario está sujeto a condiciones especiales. Entiendo que en esos que dices el artículo hay mucho de eso. La mayoría de los que se considera "primer empleo" yo son los casos que conozco.
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#24 silzul
#23 Vale, había entendido otra cosa, tú dices una beca de investigación del doctorado dado por el ministerio. Yo hablo de un trabajo como becario de investigación de una universidad para apoyar un proyecto en concreto.
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Asimismov #22 Asimismov
NNGG del PP
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Nylo #8 Nylo
Su primer empleo en A. En B habrán trabajado seguramente bastante.
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nopolar #7 nopolar
Ya fuera de coñas puede ser gente que ha trabajado toda la vida en B.
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#18 NanakiXIII
#7 fuera de coñas no, es que es lo que es. Pero vamos, que la gran mayoría de esos no quieren realmente un empleo, sea porque realmente no lo están buscando o xq ya lo tienen sin declararlo.
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Bilardezz #19 Bilardezz
las casas particulares, los culos de los viejos dependientes no se limpian solos... solo que a esas mujeres por desgracia no se les dá de alta habitualmente.
Que hagan una investigacion en ese sector a ver que tanto por ciento de trabajadoras tienen un contrato y estan dadas de alta en la seguridad social y que los inspectores hagan su trabajo. un sistema de denuncias anónimas serviria para empezar.
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taSanás #11 taSanás
Se acabarán de independizar, lo habitual en España
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#1 z1018
Más de 44 años y no han trabajado nunca, ¿son de algún clan?.
¿Y se sabe por qué siguen parados si hay empleo vacante?.
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Falk #3 Falk
#1 la verdad q es curioso. Supongo q habrá de todo pero si tienes más de 44 años y no has trabajado es probablemente más culpa tuya que otra cosa. También se da el caso que pasada una edad, aunque tengas la titulación, si no tienes nada de experiencia, no te escogen
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#13 Toponotomalasuerte
#1 son universitarios. Supongo. Probablemente postdoc y de familia trabajadora.

Está bien decir polleces ,pero si no tienes la suerte de poder comprarte un título en la rey Juan Carlos o ser pariente de alguien del PP para sacarte derecho en seis meses, los estudios llevan tiempo. La carrera, el máster, otro máster, el doctorado, otro máster, un postdoc( que son becas de investigación, no trabajos)....y te dan los 40 en menos de lo que te esperas.

Yo tengo compañeros de facultad que se…   » ver todo el comentario
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#21 silzul
#13 Eso ya cuenta como haber tenido un primer trabajo. Yo fui becario de investigación unos meses con ingreso en la seguridad social y un salario de mierda, pero salario.
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#27 z1018
#13 estudiar hasta los 30, vale, estudiar hasta los 40 es una salvajada por mucho curso postdoctorado que tengas.
Qué sentido tiene estudiar 20 y pico años para trabajar un periodo de tiempo similar.
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HeilHynkel #15 HeilHynkel
#1

Del clan VOX mayoritariamente, como su líder.
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#17 NanakiXIII
#1 generalmente son gente que se ha dedicado toda la vida a vivir en negro y ahora están apuntados xq en este país interesa estár registrado como desempleado.

Realmente ni buscan ni quieren ese empleo que les puedan dar.

Ese es uno de los motivos por lo que España tiene unas tasas de desempleo monstruosa desde siempre.
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josde #26 josde
#1 Es una noticia de Voxpopuli que esperas,, son especialistas en bulos y mentiras
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menéame