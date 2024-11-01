Un tercio de los parados que buscan su primer empleo tiene más de 44 años

A cierre del pasado mes de febrero, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tenía registrados 2.442.646 parados. De esta cifra, 969.233 eran hombres, el 39,67% del total, y 1.473.413, mujeres, el 60,32%, restante. Una de las cifras que más sorprende a analizar pormenorizadamente los números es que casi una tercera parte de los parados que buscan su primer empleo tiene más de 44 años, el mismo porcentaje que acumulan los jóvenes de menos de 20 años y aquellos que tienen entre 20 y 24 años. Sorprendente.