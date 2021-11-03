El teletrabajo se dispara entre los funcionarios y triplica el porcentaje del sector privado

El teletrabajo entre los funcionarios y personal laboral de la Administración General del Estado (AGE) alcanzó el pasado julio –último dato disponible– el 50,73%. La mayor cifra de toda la serie histórica, que comienza en noviembre de 2022. Mientras el trabajo a distancia se ha disparado en la Administración, en el sector privado no consigue remontar y se mantiene en torno al 15%