edición general
4 meneos
30 clics

El teletrabajo se dispara entre los funcionarios y triplica el porcentaje del sector privado

El teletrabajo entre los funcionarios y personal laboral de la Administración General del Estado (AGE) alcanzó el pasado julio –último dato disponible– el 50,73%. La mayor cifra de toda la serie histórica, que comienza en noviembre de 2022. Mientras el trabajo a distancia se ha disparado en la Administración, en el sector privado no consigue remontar y se mantiene en torno al 15%

| etiquetas: funcionarios , teletrabajo , productividad
3 1 1 K 25 actualidad
15 comentarios
3 1 1 K 25 actualidad
Comentarios destacados:    
Robus #3 Robus
Pues bien que hacen los funcionarios que pueden hacerlo, el gobierno debería forzar a las empresas privadas a hacer lo mismo si quiere solucionar el problema de la masificación de las grandes ciudades.

De hecho, es lo único que puede hacer.
4 K 49
Barney_77 #5 Barney_77
Todo el trabajo que se pudiera hacer de manera no presencial deberia ser obligatorio en modalidad de teletrabajo. Pero claro, que harian todos esos jefecillo intermedios que lo unico que hacen es pasearse entre las mesas tocando las pelotas a todo el mundo?
1 K 21
capitan__nemo #1 capitan__nemo
Una razon mas para opositar a una "empresa" como dios manda.
0 K 15
TonyStark #6 TonyStark
The Objective no merece ser meneado, es un medio que difunde mayoritariamente bulos, alguna noticia legitima da para que su credibilidad no sea 0. Pero no por ellas merece ser meneada.
0 K 11
ChatGPT #8 ChatGPT
Y la mitad están aquí comentando xD
0 K 10
#14 vGeeSiz
La auténtica élite del país
0 K 9
#11 Borgiano
Lastima que ya no esté el gran Forges, esto hubiera dado mucho juego
0 K 8
#2 Cincocuatrotres
Porque será?
0 K 7
ostiayajoder #4 ostiayajoder
#2 porque casi todo el trabajo funcionarial es de oficina.

3 veces mas? No me parece raro...
0 K 8
#7 Cincocuatrotres
#4 en mis tiempos fueron los primeros que consiguieron la jornada de 35 horas, aunque creo que en teoría se revirtió está medida, por eso todo el mundo quiere ser funcionario, se vivirá bien, digo yo.
0 K 7
arturios #9 arturios
#4 Efectivamente, un peón caminero difícilmente puede teletrabajar, lo mismo que un trabajador de una cadena de montaje de una fábrica, pero en un trabajo de oficina es normal que se teletrabaje, aun así los empresaurios relacionan el calentar sillas con productividad.

El artículo, a pesar del medio, es bastante aséptico, lo mejor, los comentarios, son tan típicos de la gente que lee theobjetive...
1 K 22
Enero2025 #15 Enero2025
Si ya trabajan poco en la oficina menos trabajarán desde casa.
Auguro crisis en los bares de la zona por la falta de desayunantes…
0 K 6
#12 didodido
Veremos pronto los frutos, se reducirá drásticamente los tiempos de espera en trámites, etc... la productividad aumentará sustancialmente en las administraciones públicas.
0 K 6
#13 E31071959
#12 :-D :-D :-D :-D :-D

O RLY? :troll:
0 K 9

menéame