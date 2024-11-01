edición general
11 meneos
96 clics
TACO Trump, 79, se arrastra descaradamente ante el ganador Mamdani, 34 [ENG]

TACO Trump, 79, se arrastra descaradamente ante el ganador Mamdani, 34 [ENG]

La reunión del presidente en el Despacho Oval con el alcalde electo de Nueva York fue sorprendentemente cordial, pese a los insultos que ambos se habían lanzado.

| etiquetas: taco , trump , mamdani
9 2 0 K 248 actualidad
6 comentarios
9 2 0 K 248 actualidad
#3 jamon_de_jaboogie
La foto que usa el NYT para ilustrar la noticia en Instagram es cojonuda www.instagram.com/p/DRVYoxOgaeO/#
4 K 63
pepel #4 pepel
Baja la guardia, que te quiero dar una puñalada trapera.
1 K 33
#2 UNX
Vaya giro de 180 grados, ni que Mamdani le hubiese hablado de números imposibles o niñas pequeñas...
1 K 30
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#2 no le ha llevado nada dorado?? xD
2 K 52
#1 Perrota
No se para que van. Si en persona se arrastra como una cucaracha el Trump.
1 K 29
#6 La_fruta_de_ayuso
Son políticos, no tienen ni vergüenza ni dignidad, todo es un circo
0 K 7

menéame