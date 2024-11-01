·
7229
clics
La mierda que me quiere colar Youtube sobre guerra cultural, o algo así
8094
clics
Un hombre manosea los pechos de dos activistas de Femen que habían irrumpido en la misa por Franco
5263
clics
El vídeo sobre "cómo funciona el sistema" que se vuelve a poner de actualidad tras la sentencia al fiscal general: "Miguel Maldonado lo clavó"
4021
clics
Ryan Weideman: el taxista que retrató la noche de NY por décadas
3676
clics
20N en el Supremo: todo estaba en un libro de Marchena
más votadas
718
El presidente de la Unión Progresista de Fiscales: "Hoy el Tribunal Supremo ha condenado a un hombre inocente y tendrá consecuencias profundas para la confianza en la justicia"
515
El Mundo y su director Joaquín Manso condenados a rectificar un bulo sobre Silvia Intxaurrondo
449
El vídeo sobre "cómo funciona el sistema" que se vuelve a poner de actualidad tras la sentencia al fiscal general: "Miguel Maldonado lo clavó"
975
Tras años de estancamiento, la justicia española se moderniza al fin y permitirá condenar sin pruebas, agilizando los procesos
339
El BCE alerta de la crisis de vivienda en España: los precios están un 70% más inflados que en Europa
TACO Trump, 79, se arrastra descaradamente ante el ganador Mamdani, 34 [ENG]
La reunión del presidente en el Despacho Oval con el alcalde electo de Nueva York fue sorprendentemente cordial, pese a los insultos que ambos se habían lanzado.
|
etiquetas
:
taco
,
trump
,
mamdani
9
2
0
K
248
actualidad
6 comentarios
#3
jamon_de_jaboogie
La foto que usa el NYT para ilustrar la noticia en Instagram es cojonuda
www.instagram.com/p/DRVYoxOgaeO/#
4
K
63
#4
pepel
Baja la guardia, que te quiero dar una puñalada trapera.
1
K
33
#2
UNX
Vaya giro de 180 grados, ni que Mamdani le hubiese hablado de números imposibles o niñas pequeñas...
1
K
30
#5
Verdaderofalso
#2
no le ha llevado nada dorado??
2
K
52
#1
Perrota
No se para que van. Si en persona se arrastra como una cucaracha el Trump.
1
K
29
#6
La_fruta_de_ayuso
Son políticos, no tienen ni vergüenza ni dignidad, todo es un circo
0
K
7
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
