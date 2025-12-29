edición general
El Supremo confirma las condenas de entre 20 y 24 años de prisión a los tres autores del asesinato de Samuel Luiz

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha confirmado las condenas de entre 20 y 24 años de prisión impuestas a los tres autores del asesinato a golpes del joven de 24 años Samuel Luiz Muñiz, perpetrado en la madrugada del 3 de julio de 2021 en A Coruña. Los magistrados también ratifican la decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de absolver libremente por falta de pruebas a un cuarto acusado, A.M.R., quien había sido condenado como cómplice a 10 años de prisión en la sentencia dictada inicialmente por un tribunal del jurado de la Audie

IkkiFenix #4 IkkiFenix
Y la principal instigadora se va de rositas?
#3 UNX
Uno con agravante de discriminación por motivo de discriminación sexual, lo digo por los que decían que no podía haber homofobia porque no sabían que era gay.
Guanarteme #5 Guanarteme
#3 Para que te aostien por "maric*n" no hace falta que te pidan el "carnet de gay", solo con sospechar que los seas es suficiente.
Kantinero #6 Kantinero *
Es suficiente si se cumple toda la condena, has quitado una vida y de paso has destrozado la tuya, jodete, en 20 años todo tu entorno y la sociedad cambian y se olvidan de ti, cuando salgas serás un ser descolocado, torpe y sin referencias, incluso puede que sigas siendo un hijo de puta, te lo mereces, lo que no es de recibo es que salgan a los 10 años porque el sistema penitenciario esta colapsado.
anonimo115 #7 anonimo115
Que lo disfruten
#1 Nuisaint
Poco me parece, para estos casos es merecida la prisión permanente.
#2 Shibuya
Poco me parecen. Que se jodan.
