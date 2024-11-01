edición general
El Supremo avisa a miles de funcionarios: también pueden cobrar por nocturnidad y festivos estando de baja o vacaciones

Las administraciones públicas y sindicatos analizan el alcance de decenas de sentencias del Alto Tribunal que dan la razón a policías y bomberos de Vigo, que trabajan por turnos, en su reclamación para cobrar esta parte de su sueldo aunque, por ejemplo,

#1 onomico
Esto ya se está saliendo del tiesto, cada dia Funcionarios del estado consiguen muchísimos mas derechos que otros trabajadores en la empresa privada nunca podran tener.

Si cobras un plus por nocturnidad, o trabajar en festivos o de este tipo, se adquiere ese plus por haber trabajado en esos turnos, si estas de baja o vacaciones o por el motivo que sea no cumples esa tarea, no adquieres ese derecho, no acabo de entender como es posible que en un juzgado se acabe dictando lo contrario.
#2 sald64059
#1 yo entiendo que afecta también a los trabajadores de la privada.
