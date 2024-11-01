·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6771
clics
Pues ya estaría... A partir de ahora todos con vivienda y trabajos dignos. La envidia de Europa...
9042
clics
Mapa de densidad de población de la UE [ENG]
9532
clics
Franceses en su línea… xd
8220
clics
Hace 16 años un estudiante de Barcelona buscaba una forma fácil de editar PDFs. La web que creó es una de las más vistas de internet
4300
clics
Moltbot: la historia de 72 horas que acabó en estafa millonaria y pánico global
más votadas
552
La Comunidad de Madrid reconoce que esteriliza material sanitario de la privada en el 12 de Octubre con recursos de la pública
491
VÍDEO | Un exagente de la CIA confirma que Jeffrey Epstein era doble agente de la CIA y el Mossad
279
Pues ya estaría... A partir de ahora todos con vivienda y trabajos dignos. La envidia de Europa...
393
Agreden al árbitro alemán que pidió matrimonio a su novio en un partido de la Bundesliga
274
Estados Unidos promueve protestas en otros países (según admiten los propios EE. UU.)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
14
meneos
45
clics
Sumar, Comunes, IU y Más Madrid lanzarán el día 21 su proyecto para levantar una nueva coalición de izquierdas
Las formaciones quieren relanzar el espacio de la izquierda y lo harán después del acto de Rufián sobre la unidad del espacio
|
etiquetas
:
sumar
,
comunes
,
iu
,
más madrid
,
alianza
,
coalición
,
izquierda
,
eleccio
11
3
0
K
130
actualidad
23 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
11
3
0
K
130
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Febrero2027
El partido puede llamarse "Que me quedo sin comer"
7
K
86
#5
JGG
*
#3
Ahora le llamarán Multiplicar o alguna otra ocurrencia.
2
K
23
#1
concentrado
¿"Frente por la Libertad de Judea" o "Judea libre, ya!"?
6
K
78
#12
Seat127
#1
Unión de frentes judeo libertarios/libertarios judeicos por la unidad, escisión por la izquierda
Ya sin chanzas, pues si hacen frente común de verdad y no empiezan con los mamoneos de siempre, bienvenidos son
0
K
9
#16
Tensk
#1
Ahora más bien de Palestina, creo.
0
K
11
#19
Cehona
#1
#6
Si no tienen el carnet de "berdadera hizquierda" no se pueden llamar coalición de hizquierda sin permiso del lider supremo.
0
K
13
#23
g3_g3
#1
Unión Federada de Frentes Populares Diversos de Judea y Alrededores
0
K
12
#10
Estoeslaostia
Que bien que Podemos no esté ahí.
Seguro que está coalición tiene futuro.
1
K
15
#15
pirat
#10
Me extraña que esté maíllo, con lo tocapelotas que estaba últimamente como los de compromís.
0
K
8
#17
angelitoMagno
Pero estos partidos suman menos gente que la última coalición que se hizo, ¿no?
0
K
14
#11
Mauro_Nacho
O se unen o pierden toda relevancia política.
0
K
13
#4
duende
Bienvenidos a multiplicar.
0
K
13
#21
Juantxi
Si no entran ERC, Podemos y Bildu, nos quedamos como estamos sin hacer caso de Gabriel Rufián.
Una coalición completa podría obtener posiblemente entre 70 y 95 escaños en el Congreso de los Diputados, si no se hace con todos o hay tendencias a la exclusión de algunos, posiblemente no se coseguir ni 30 en total y de habrá trabajado para que VOX llegue a donde con un sistema democrático vivo no podría llegar nunca.
Ahora empezarán a echarse la culpa unos a otros y lo permitirán, demostrando que no les importa una ierfa este país del que en este momento son la única esperanza crítica para apartar a fascio-franquismo.
0
K
12
#2
Robus
aunque su planteamiento fue recibido con frialdad por varios partidos, incluido ERC.
Será porque allí ya le conocen...
0
K
11
#8
poxemita
A ver si pueden desarrollar un algoritmo de designación de candidatos que contente a todos, y sobre todo si luego les da para colocar al cabeza de cada partido/coalición/facción/grupete etc.
0
K
10
#14
Jaime131
El 22 o el 23 empezarán a separarse y formar nuevos partidos.
0
K
10
#18
HAL9K
La noticia es que a Sumar le van a cambiar el nombre y van a actualizar el listado de las formaciones que lo componen. Pues muy bien oiga, estupendo.
0
K
10
#9
KoLoRo
Y ooooooootra más!!!
Si es que en este puto pais de mierda, la derecha no tiene que hacer nada! La izquierda se lo estan regalando
Es que manda cojones.
0
K
8
#13
CharlesBrowson
jo, elegidnos para hacer un poco de postureo en mandril viviendo a tope! como que no se les ve desde lejos
0
K
8
#7
cocococo
*
Ahora mismo en España creo que la izquierda no existe. Opino que hay partidos de derecha que dicen ser de derecha y hacen política de derecha..., y también hay supuestos partidos de izquierda, que dicen ser de izquierda, pero hacen política de derecha y además defienden a la monarquía, como por ejemplo el PSOE. Los partidos de izquierda, desde que suben a las poltronas, casi siempre sus dirigentes se convierten en derechistas y en corruptos... porque en realidad no son socialistas sino más bien…
» ver todo el comentario
0
K
7
#20
SolidGeorg
Tanta unión de coalición de convergencias de izquierda seguirá teniendo el problema de que aumentan según la fórmula:
x
n
= 4 - n
-1
cuyo límite cuando tiende a infinito seguirá siempre siendo el total de gatos que les votan. Es un problema de cota matemática, no es un problema político, no hay mucho que hacer.
0
K
7
#6
Enero2025
Se llamará… El último clavo.
0
K
7
#22
villarraso1978
Seguro que es una nueva organización totalmente horizontal dónde los cabezas visibles serán elegidos o no democráticamente dentro de unos procesos electorales internos o no.
Y seguro que el líder Supremo dirá que no hay ningún líder supremo, pero que sí vais contra él, te echarán del partido.
Y empezarán a buscar un punto en común y claro, unos quieren que haya trabajo para todos, al precio que sea, y otros dirán que no, que tiene que ser una producción controlada porque no tenemos planeta B y otros dirán que es mejor la independencia de las comunidades nación porque así desde lo local se puede mejorar y bla, bla, bla. Entonces encuentran que lo que les une son los porros y legalizarán el consumo de marihuana.
0
K
6
Ver toda la conversación (
23
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Ya sin chanzas, pues si hacen frente común de verdad y no empiezan con los mamoneos de siempre, bienvenidos son
Seguro que está coalición tiene futuro.
Una coalición completa podría obtener posiblemente entre 70 y 95 escaños en el Congreso de los Diputados, si no se hace con todos o hay tendencias a la exclusión de algunos, posiblemente no se coseguir ni 30 en total y de habrá trabajado para que VOX llegue a donde con un sistema democrático vivo no podría llegar nunca.
Ahora empezarán a echarse la culpa unos a otros y lo permitirán, demostrando que no les importa una ierfa este país del que en este momento son la única esperanza crítica para apartar a fascio-franquismo.
Será porque allí ya le conocen...
Si es que en este puto pais de mierda, la derecha no tiene que hacer nada! La izquierda se lo estan regalando
Es que manda cojones.
xn = 4 - n-1
cuyo límite cuando tiende a infinito seguirá siempre siendo el total de gatos que les votan. Es un problema de cota matemática, no es un problema político, no hay mucho que hacer.
Y seguro que el líder Supremo dirá que no hay ningún líder supremo, pero que sí vais contra él, te echarán del partido.
Y empezarán a buscar un punto en común y claro, unos quieren que haya trabajo para todos, al precio que sea, y otros dirán que no, que tiene que ser una producción controlada porque no tenemos planeta B y otros dirán que es mejor la independencia de las comunidades nación porque así desde lo local se puede mejorar y bla, bla, bla. Entonces encuentran que lo que les une son los porros y legalizarán el consumo de marihuana.