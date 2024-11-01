edición general
Sumar, Comunes, IU y Más Madrid lanzarán el día 21 su proyecto para levantar una nueva coalición de izquierdas

Sumar, Comunes, IU y Más Madrid lanzarán el día 21 su proyecto para levantar una nueva coalición de izquierdas

Las formaciones quieren relanzar el espacio de la izquierda y lo harán después del acto de Rufián sobre la unidad del espacio

#3 Febrero2027
El partido puede llamarse "Que me quedo sin comer"
7
#5 JGG
#3 Ahora le llamarán Multiplicar o alguna otra ocurrencia.
2
#1 concentrado
¿"Frente por la Libertad de Judea" o "Judea libre, ya!"?
6
#12 Seat127
#1 Unión de frentes judeo libertarios/libertarios judeicos por la unidad, escisión por la izquierda :troll:

Ya sin chanzas, pues si hacen frente común de verdad y no empiezan con los mamoneos de siempre, bienvenidos son
0
#16 Tensk
#1 Ahora más bien de Palestina, creo.
0
#19 Cehona
#1 #6 Si no tienen el carnet de "berdadera hizquierda" no se pueden llamar coalición de hizquierda sin permiso del lider supremo.
0
#23 g3_g3
#1 Unión Federada de Frentes Populares Diversos de Judea y Alrededores
0
#10 Estoeslaostia
Que bien que Podemos no esté ahí.
Seguro que está coalición tiene futuro.
1
#15 pirat
#10 Me extraña que esté maíllo, con lo tocapelotas que estaba últimamente como los de compromís.
0
#17 angelitoMagno
Pero estos partidos suman menos gente que la última coalición que se hizo, ¿no?
0
#11 Mauro_Nacho
O se unen o pierden toda relevancia política.
0
#4 duende
Bienvenidos a multiplicar.
0
#21 Juantxi
Si no entran ERC, Podemos y Bildu, nos quedamos como estamos sin hacer caso de Gabriel Rufián.
Una coalición completa podría obtener posiblemente entre 70 y 95 escaños en el Congreso de los Diputados, si no se hace con todos o hay tendencias a la exclusión de algunos, posiblemente no se coseguir ni 30 en total y de habrá trabajado para que VOX llegue a donde con un sistema democrático vivo no podría llegar nunca.
Ahora empezarán a echarse la culpa unos a otros y lo permitirán, demostrando que no les importa una ierfa este país del que en este momento son la única esperanza crítica para apartar a fascio-franquismo.
0
#2 Robus
aunque su planteamiento fue recibido con frialdad por varios partidos, incluido ERC.

Será porque allí ya le conocen... :roll:
0
#8 poxemita
A ver si pueden desarrollar un algoritmo de designación de candidatos que contente a todos, y sobre todo si luego les da para colocar al cabeza de cada partido/coalición/facción/grupete etc.
0
#14 Jaime131
El 22 o el 23 empezarán a separarse y formar nuevos partidos.
0
#18 HAL9K
La noticia es que a Sumar le van a cambiar el nombre y van a actualizar el listado de las formaciones que lo componen. Pues muy bien oiga, estupendo.
0
#9 KoLoRo
Y ooooooootra más!!!

Si es que en este puto pais de mierda, la derecha no tiene que hacer nada! La izquierda se lo estan regalando xD

Es que manda cojones.
0
#13 CharlesBrowson
jo, elegidnos para hacer un poco de postureo en mandril viviendo a tope! como que no se les ve desde lejos :troll:
0
#7 cocococo
Ahora mismo en España creo que la izquierda no existe. Opino que hay partidos de derecha que dicen ser de derecha y hacen política de derecha..., y también hay supuestos partidos de izquierda, que dicen ser de izquierda, pero hacen política de derecha y además defienden a la monarquía, como por ejemplo el PSOE. Los partidos de izquierda, desde que suben a las poltronas, casi siempre sus dirigentes se convierten en derechistas y en corruptos... porque en realidad no son socialistas sino más bien…   » ver todo el comentario
0
#20 SolidGeorg
Tanta unión de coalición de convergencias de izquierda seguirá teniendo el problema de que aumentan según la fórmula:

xn = 4 - n-1

cuyo límite cuando tiende a infinito seguirá siempre siendo el total de gatos que les votan. Es un problema de cota matemática, no es un problema político, no hay mucho que hacer.
0
#6 Enero2025
Se llamará… El último clavo.
0
#22 villarraso1978
Seguro que es una nueva organización totalmente horizontal dónde los cabezas visibles serán elegidos o no democráticamente dentro de unos procesos electorales internos o no.
Y seguro que el líder Supremo dirá que no hay ningún líder supremo, pero que sí vais contra él, te echarán del partido.
Y empezarán a buscar un punto en común y claro, unos quieren que haya trabajo para todos, al precio que sea, y otros dirán que no, que tiene que ser una producción controlada porque no tenemos planeta B y otros dirán que es mejor la independencia de las comunidades nación porque así desde lo local se puede mejorar y bla, bla, bla. Entonces encuentran que lo que les une son los porros y legalizarán el consumo de marihuana.
0

