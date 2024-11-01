edición general
Suicidios de hombres y su relación con los divorcios y la Ley Integral de Violencia de Género en España

Suicidios de hombres y su relación con los divorcios y la Ley Integral de Violencia de Género en España

“El divorcio puede tener un impacto particular en los hombres, ya que son más a menudo la pareja que pierde su hogar, hijos y familia ( Payne et al., 2008 ). Shiner et al. (2009) informaron que la separación de los niños se citó como un factor en varias investigaciones forenses de suicidio, y la separación de los hombres de los niños pareció ser el factor causal principal en algunos casos (...) los hombres que percibían las negociaciones legales y los asuntos financieros y de propiedad como estresantes tenían más probabilidades de tener..."

FueraSionistasdeMeneame:
Es muy significativo que Europa destaque junto con África en mayor número de suicidios, también es significativo que los hombres se suiciden 4,5 veces más que las mujeres
También es significativo que dentro de Europa España tenga el ratio más bajo de suicidios de hombres, pero eso no interesa destacarlo ¿no? Será que en Rusia o Francia hay algo aun peor que la Ley Integral de Violencia de Género española. Seguro.
Artículo sesgadísimo con los datos, sensacionalismo puro.
vGeeSiz:
#4 a blanquear un problema, se suicidan porque los visten como golfos no?
intotheflow:
#5 No proyectes, que está feo.
cenutrios_unidos:
#4 los hombres se suiciden 4,5 veces más que las mujeres

Pero aquí la discriminación positiva no se aplica. No hay más ciego que el que no quiere ver...
Graffin:
#7 Al menos esos hombres tienen la opción de elegir. Las mujeres que mueren a manos de sus parejas no.
doyou:
#4 tampoco se dice que España es el país del mundo más seguro para una mujer, sino que se vende todo lo contrario.
Enésimo_strike:
#4 si la estadística fuese al revés puedes estar seguro de que sería un tema de debate público constante, pero como es el que es resulta un tema proscrito.
Spirito:
#4 Puede ser por otros factores, tal que menos luminosidad, más frío, etc...
Ovlak:
#_5 Discutir una hipótesis sobre la causa de un problema no es blanquear el problema sino más bien todo lo contrario.

CC:
doyou:
"El Gobierno de España (o gobiernos), a través del INE, se ha negado a recoger las posibles causas de suicidio desde 2005. La LIVG se aprobó el 28 de diciembre de 2004."
Banshee2x:
Esto tampoco existe.
DatosOMientes:
#9 Esto venía a decir.
cenutrios_unidos:
A ver, si se suicidan algo harían.
doyou:
#2 existir.
omega7767:
ahora es cuando el ministerio de igualdad interviene y pone un presupuesto generoso para ayudar a hombres ....
pirat:
Solo laboralmente, la mortalidad masculina es 12 veces superior a la femenina.
Pero claro es de machirulo pensar que no se asume el mismo riesgo, y con ello el sueldo, de azafata en eventos que subiendo a una torre de alta tensión...
CharlesBrowson:
Cuanto daño han hecho unes poques de oligofreniques...pero en verdad ha sido culpa nuestra, el confundir con escuchar a todos con el hacer caso a todos. Al menos la esperanza existe de arreglarlo
fzman:
el GOBIERNO de ESPAÑA, a través del INE, se ha negado a recoger las posibles causas de suicidio desde 2005. Casualmente la LIVG se aprobó el 28 de diciembre de 2004.

Pues eso, que no hay datos. Pero no hay datos porque se ocultan. Si se ocultan, por algo será. Esto es muy grave.

El aumento de casos de suicidio puede ser debido a muchas causas, no se puede inferir causalidad sin tener datos que cotejar.

Pero dicho esto, en vista de las situaciones tan terribles que la ley del género causa, no es razonable pensar que no es una causa importante de suiciidios.
