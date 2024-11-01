Suicidios de hombres y su relación con los divorcios y la Ley Integral de Violencia de Género en España

“El divorcio puede tener un impacto particular en los hombres, ya que son más a menudo la pareja que pierde su hogar, hijos y familia ( Payne et al., 2008 ). Shiner et al. (2009) informaron que la separación de los niños se citó como un factor en varias investigaciones forenses de suicidio, y la separación de los hombres de los niños pareció ser el factor causal principal en algunos casos (...) los hombres que percibían las negociaciones legales y los asuntos financieros y de propiedad como estresantes tenían más probabilidades de tener..."
| etiquetas: suicidios , hombre , divorcios , ley integral , violencia de género , españa
También es significativo que dentro de Europa España tenga el ratio más bajo de suicidios de hombres, pero eso no interesa destacarlo ¿no? Será que en Rusia o Francia hay algo aun peor que la Ley Integral de Violencia de Género española. Seguro.
Artículo sesgadísimo con los datos, sensacionalismo puro.
Pero aquí la discriminación positiva no se aplica. No hay más ciego que el que no quiere ver...
CC #4
Pero claro es de machirulo pensar que no se asume el mismo riesgo, y con ello el sueldo, de azafata en eventos que subiendo a una torre de alta tensión...
Pues eso, que no hay datos. Pero no hay datos porque se ocultan. Si se ocultan, por algo será. Esto es muy grave.
El aumento de casos de suicidio puede ser debido a muchas causas, no se puede inferir causalidad sin tener datos que cotejar.
Pero dicho esto, en vista de las situaciones tan terribles que la ley del género causa, no es razonable pensar que no es una causa importante de suiciidios.