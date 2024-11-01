edición general
«Sucia» e «infestada de drogas»: la cárcel neoyorquina donde están recluidos Maduro y Mangione (eng)

El expresidente venezolano y Flores residirán casi con toda seguridad en el MDC hasta su juicio federal por delitos relacionados con drogas y armas, lo que los convertirá en miembros de un grupo notorio del que forman parte, como miembros actuales o antiguos, Sean «Diddy» Combs, Ghislaine Maxwell, Sam Bankman-Fried y el narcotraficante mexicano «El Chapo».

Supercinexin
Menuda puta pocilga de país tercermundista y contrario desde su fundación a cualquier mínimo aceptable de humanidad y racionalidad.
2
Verdaderofalso
Parece Arkam en vez de la cárcel de NY xD
0
Islamotransfeministe
La suerte que tiene es que no está en una venezolana...... Pero muchisima suerte
3
muerola
#2 suponemos que USA es el primer mundo, verdad ?
6
Islamotransfeministe
#3 si, lo es, usa es primer mundo. Nadie habla de primer mundo.
Pero te diré que las cárceles son un infierno.
Hay torturas, hay hambre, hay enfermedades, hay asesinatos.
1
Pivorexico
#6 Si fuera narco como apunta Trump y compañía ;

Maduro estaría de putamadre en su país , los narcos importantes viven como dios por esas latitudes.
0
sliana
#3 es que si no se enfadan
0
Malinke
Son cárteles buenas, so cárceles del primer mundo y a nadie le importa, no como las de venezolanas, qu hay cucarachas.
0
CharlesBrowson
Un spa en comparación con lo que se merecen
0

