«Sucia» e «infestada de drogas»: la cárcel neoyorquina donde están recluidos Maduro y Mangione (eng)

El expresidente venezolano y Flores residirán casi con toda seguridad en el MDC hasta su juicio federal por delitos relacionados con drogas y armas, lo que los convertirá en miembros de un grupo notorio del que forman parte, como miembros actuales o antiguos, Sean «Diddy» Combs, Ghislaine Maxwell, Sam Bankman-Fried y el narcotraficante mexicano «El Chapo».