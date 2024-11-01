Stephen Miller tergiversa el «derecho» internacional para justificar la anexión de Groenlandia: «Para controlar un territorio, hay que ser capaz de defenderlo» [ENG]  

El jefe adjunto de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, se inventó el viernes un nuevo principio de las relaciones internacionales, al afirmar que, según la «ley», los Estados no tienen derecho a su territorio a menos que puedan defenderlo. El presidente Donald Trump ha intensificado sus comentarios sobre la adquisición de Groenlandia, el territorio mayoritariamente autónomo que forma parte de Dinamarca, un aliado de la OTAN. Las autoridades groenlandesas y danesas han afirmado que el país no está en venta.