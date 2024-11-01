edición general
Stephen Miller tergiversa el «derecho» internacional para justificar la anexión de Groenlandia: «Para controlar un territorio, hay que ser capaz de defenderlo» [ENG]

Stephen Miller tergiversa el «derecho» internacional para justificar la anexión de Groenlandia: «Para controlar un territorio, hay que ser capaz de defenderlo» [ENG]  

El jefe adjunto de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, se inventó el viernes un nuevo principio de las relaciones internacionales, al afirmar que, según la «ley», los Estados no tienen derecho a su territorio a menos que puedan defenderlo. El presidente Donald Trump ha intensificado sus comentarios sobre la adquisición de Groenlandia, el territorio mayoritariamente autónomo que forma parte de Dinamarca, un aliado de la OTAN. Las autoridades groenlandesas y danesas han afirmado que el país no está en venta.

Comentarios destacados:      
Olepoint #5 Olepoint *
¡¡¡ Aplica eso a tu culo, que te follen hijo de la gran puta !!!
Escafurciao #10 Escafurciao
#5 ¿porque le deseas algo tan agradable a tan abominable ser?
Olepoint #14 Olepoint
#10 Es que se me ha "escapao del arrrrrma". Como decía aquel: "Lo siento mucho, no volverá a pasar..." :troll:
#2 Grahml
Este infraser es simplemente deleznable.
themarquesito #8 themarquesito
#2 El Göbbels calvo es lo peor de la administración Trump, y mira que hay gentuza deleznable como Pam Bondi, RFK Jr, Pete Hegseth, o Howard Lutnick.
#6 UNX
Ojo, que esa lógica solo la pueden aplicar ellos, estaría mal si la aplican China o Rusia.
Gry #7 Gry
#6 Los EEUU están defendiendo Ucrania así que les pertenece. :troll:
suppiluliuma #9 suppiluliuma
#6 En MNM, el Club "Crimea y el Donbás es Rusia" aplica esa lógica todos los días. Sin despeinarse.
#12 Rebellion
Stephen Miller me recuerda a Joseph Goebbels e ICE a las "camisas pardas" SA . El FBI se está transformando en las SD (servicio de seguridad). El tema de Groenlandia al concepto de Lebensraum. Habrá una noche de los cristales rotos?
pingON #1 pingON
pero que hossssssstia tienen, que hossssstia
io1976 #11 io1976
Estos son los que están hinchando de dinero a la derechuza europea para dinamitar a la UE.
#13 solojavi
Entonces eso justificaría cuando Alemania invadió Polonia o Francia porque no pudieron defender su propio territorio o lo que hace Israel en Palestina. Les vendría muy bien su propia medicina, el ejército tomando el poder porque los políticos no pueden defender las instituciones.
#3 re10
Puede que sepan controlar un territorio pero sus intentos en Irak, Vietnam y Afganistan no son casos exitosos. Agitar el avispero si, pero llevarlo a otro sitio no.
Democrito #4 Democrito
El matón del barrio sólo es chulo hasta que se encuentra a otro más bruto que él. Y si eso ocurre todos saldremos perdiendo.
No sé a qué esperamos para aislarles política y económicamente.
#15 mariopg
los yanquis respecto a europa son los bárbaros que asolaron roma en su decadencia
