Stephen Miller carga contra Robert De Niro: “No ha hecho nada que valga la pena ver en al menos 30 años” [ENG]

Stephen Miller, asesor de política y seguridad nacional y jefe adjunto de gabinete de Donald Trump, arremetió contra Robert De Niro durante una entrevista en Fox News, llamando al actor ganador del Óscar “un hombre triste, arruinado y viejo” que “se ha estado degradando a sí mismo en cámara con una película horrible tras otra”. La rabieta de Miller llegó pocos días después de que De Niro apareciera en MSNBC y llamara a Miller “nazi”, mientras hablaba sobre cómo Trump “no querrá dejar” la Casa Blanca y buscará un tercer mandato.
Van por la vida insultando a todo el mundo, y cuando alguien le dice las verdades, entran en rabieta.
Su última entrevista en la tele merece la pena verla mil veces.
www.meneame.net/story/robert-niro-stephen-miller-nazi-ademas-judio-deb
Aquí vídeo del patético nazi aprendiz de Goebbels calvo:
x.com/ReallyAmerican1/status/1981230354812838262
Si es que hasta la pereza con la que habla evidencia que no se cree ni a sí mismo las gilipolleces que suelta el calvo acomplejado este.
Por cierto, aquí foto reciente del amigo
Larga (que aún así yo me la vi la primera vez del tirón), pero buena sin ninguna duda.
No obstante, aquí respuesta De Niro después de llamarle Nazi en la entrevista en #1.
Miller es una desgracia de infraser, y lo demuestra cada día que abre esa boca tipo "LOL".
#6 touché... No la he visto
Por otro lado, el mierdas este no ha hecho más que dar por culo desde que nació, seguramente
Cada vez que alguien famoso critica a Trump la respuesta es "ese tío es tan mediocre que tiene que criticarme para llamar la atención". Lo triste es que entre sus fans funciona por que viven en una absurda realidad paralela en la que todos los que no están de su lado son parte de una conspiración.