Stephen Miller carga contra Robert De Niro: “No ha hecho nada que valga la pena ver en al menos 30 años” [ENG]

Stephen Miller, asesor de política y seguridad nacional y jefe adjunto de gabinete de Donald Trump, arremetió contra Robert De Niro durante una entrevista en Fox News, llamando al actor ganador del Óscar “un hombre triste, arruinado y viejo” que “se ha estado degradando a sí mismo en cámara con una película horrible tras otra”. La rabieta de Miller llegó pocos días después de que De Niro apareciera en MSNBC y llamara a Miller “nazi”, mientras hablaba sobre cómo Trump “no querrá dejar” la Casa Blanca y buscará un tercer mandato.