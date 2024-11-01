Soledad Gallego-Díaz pide que Sánchez no repita como candidato en las páginas de El País y defiende un acuerdo entre PP y PSOE

La llamada al consenso se ve reforzada por el reciente discurso navideño de Felipe VI, leído por distintos analistas como una invitación a cerrar filas en torno a las instituciones. Gallego-Díaz advierte de que la confrontación permanente dejará una “huella terrible” y dificultará la construcción de una derecha “moderada”, con Andalucía como ejemplo del último territorio donde el PP logró una mayoría absoluta sin depender de Vox. Preservar ese equilibrio —sugiere— sería la llave para inaugurar una etapa política menos “brutal”.
Ya desde CS y "con Rivera no".
Y eso que tenemos ejemplos de sobra de mala gestión en ciudades y pueblos por toda España, pero hasta que la gente no empiece a ver a VOX como un desastre real, me parece que nos lo vamos a tener que comer
Pero vamos, que Sánchez no debería repetir es obvio. En este país 2 veces presidente ya es muchas.
Aunque el perro no sea mal activo, a pesar de la cagada de ábalos y cía, tampoco debería pasar nada por sustituirlo por otra persona en la misma línea.
De hecho la única razón de que esto no haya pasado es el desgaste electoral que supone al gobierno los exabruptos periódicos de Junts y a veces de Bildu u otros, que pretenderá rentabilizar el PP en las siguientes elecciones.