Soledad Gallego-Díaz pide que Sánchez no repita como candidato en las páginas de El País y defiende un acuerdo entre PP y PSOE

La llamada al consenso se ve reforzada por el reciente discurso navideño de Felipe VI, leído por distintos analistas como una invitación a cerrar filas en torno a las instituciones. Gallego-Díaz advierte de que la confrontación permanente dejará una “huella terrible” y dificultará la construcción de una derecha “moderada”, con Andalucía como ejemplo del último territorio donde el PP logró una mayoría absoluta sin depender de Vox. Preservar ese equilibrio —sugiere— sería la llave para inaugurar una etapa política menos “brutal”.