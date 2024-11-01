edición general
Soledad Gallego-Díaz pide que Sánchez no repita como candidato en las páginas de El País y defiende un acuerdo entre PP y PSOE

La llamada al consenso se ve reforzada por el reciente discurso navideño de Felipe VI, leído por distintos analistas como una invitación a cerrar filas en torno a las instituciones. Gallego-Díaz advierte de que la confrontación permanente dejará una “huella terrible” y dificultará la construcción de una derecha “moderada”, con Andalucía como ejemplo del último territorio donde el PP logró una mayoría absoluta sin depender de Vox. Preservar ese equilibrio —sugiere— sería la llave para inaugurar una etapa política menos “brutal”.

comentarios
reithor #5 reithor
Si repite, puede que sumen (o no) mayoria suficiente la extrema derecha y la ultraderecha; si no repite y no ha habido una sucesión ordenada (a la que no da tiempo) el absentismo puede ser tal que gane el PP con absoluta. Vamos, que el perro va a morir con las botas puestas.
1 K 32
carakola #18 carakola
#5 No hombre, que abstenerse es una medida revolucionaria que dará una lección a las estructuras políticas mafiosas. :troll:
0 K 20
eaglesight1 #6 eaglesight1
Pues que el PP apoye los presupuestos de este Gobierno y que decidan las urnas. ¡¡¡Habrase visto tamaña caradura!!!.
1 K 28
powernergia #4 powernergia
Como hagan caso a todos estos en su empeño de derechización el PSOE desaparece.

Ya desde CS y "con Rivera no".
2 K 27
#7 Khanbaliq
A ver, si lo dice esa periodista, prietas las filas y ya está, que seguro que es totalmente imparcial, como todos los periodistas.
2 K 26
sotillo #11 sotillo
Pues si es lo que quieren los españoles que sea, pues que sea, ellos sabrán y que apechuguen que ya son mayores de edad, no va a estar el socialismo salvándoles el culo para que luego se pasen la vida quejándose mientras los suyos les roban la cartera
1 K 19
#17 pirat
#11 Ole
0 K 9
Andreham #12 Andreham
#9 Pues eso, dos veces ya son muchas, imaginate tres.
1 K 19
Asimismov #19 Asimismov
#12 pues yo espero que se presente y preparen una buena campaña, aunque no le hotaré. Más vale Sânchez conocido que Feijóo por conocer.
0 K 12
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
O eso, o el PP gana con VOX y fachascal acaba de vicepresidente
1 K 17
crackity_jones #8 crackity_jones
#2 Es decir que hay que elegir entre volver a la transición (pero esta vez intentando que no se transicione tanto) o que entren los nuevos fachas. Pues por mi casi que entren los inútiles esos a ver si nos vamos a tomar por el culo de una puta vez.
1 K 15
ElenaCoures1 #15 ElenaCoures1
#8 Para que la mayoría de la gente esté descontenta con un partido suele venir bien que gobierne para que pueda demostrar lo mal que lo hace
Y eso que tenemos ejemplos de sobra de mala gestión en ciudades y pueblos por toda España, pero hasta que la gente no empiece a ver a VOX como un desastre real, me parece que nos lo vamos a tener que comer
0 K 7
Andreham #1 Andreham
El PPSOE haciendo de PPSOE.

Pero vamos, que Sánchez no debería repetir es obvio. En este país 2 veces presidente ya es muchas.
1 K 17
Asimismov #9 Asimismov
#1 tres veces.
0 K 12
#10 Eukherio
#1 Sinceramente, si las opciones del PSOE son o Sánchez o un candidato pensado para pactar con el PP, yo creo que deberían ir con Sánchez.
4 K 53
#13 AlexGuevara
Con tal de seguir chupando mientras mantienen el statu quo, lo que sea
1 K 16
Yoryo #16 Yoryo
Ya lo decían las plazas, PP&PsoE la misma mierda es.
0 K 10
#20 pirat *
Al contrario de lo que alguno, interesadamente opine aquí, a mí no me parecen tan forzados los apoyos del gobierno, al contrario, se ha intentado combatir la estafa neoliberal gracias a estos y si no se ha conseguido más ha sido por el tocapelotismo, ombliguismo y deslealtad con el bien común de podemos, junts y compromís, a diferencia de la actitud de por ejemplo los separatistas...
Aunque el perro no sea mal activo, a pesar de la cagada de ábalos y cía, tampoco debería pasar nada por sustituirlo por otra persona en la misma línea.
0 K 9
#14 blacar
Que pregunten a las bases! :-D
0 K 7
#3 encurtido
El actual pacto de investidura PSOE-Sumar-Podemos-Bildu-PNV-ERC-Junts es tan incoherente ideológicamente y más anómalo que ser investido con el apoyo o abstención del PP.

De hecho la única razón de que esto no haya pasado es el desgaste electoral que supone al gobierno los exabruptos periódicos de Junts y a veces de Bildu u otros, que pretenderá rentabilizar el PP en las siguientes elecciones.
0 K 7

