Soffie, cajera de un supermercado en España: "Me echaron del trabajo por estar embarazada y ahora nadie quiere contratarme con esta barriga"

Ser madre lo cambia todo: el cuerpo, la mente y también la forma de trabajar. En España, la mayoría de las mujeres siguen trabajando durante el embarazo, muchas de ellas en empleos físicos o de cara al público, mientras lidian con náuseas, cansancio y miedo a perder el puesto.

16 comentarios
Robus #5 Robus
Si la hecharon por estar embarazada se debe denunciar a la empresa, ahora, pretender que un empresario contrate a alguien sabiendo que va a estar de baja en los próximos meses no lo entiendo.
ur_quan_master #9 ur_quan_master
#5 En España la cotización de los empleados que están en situación de baja laboral la paga la empresa. Esto lo califico de estafa.
Para la protección efectiva del trabajador lo necesario es que la Seguridad Social se hiciera cargo de estas cotizaciones.
#16 DonaldBlake
#5 Si la echaron por eso, la empresa deberá pagarle los meses de baja. Por tanto, ella no podría trabajar de otra cosa.
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Tremendo el sistema, impide a las mujeres ser madres y luego llorarán porque no nacen consumidores
UsuarioXY #3 UsuarioXY
A poco que no seas un retrasado mental cualquiera sabe que en este país las mujeres embarazadas están súper protegidas ante despidos.

Si estás embarazada y te despiden cualquier juez declarara nulo ese despido.

Si estás embarazada y tienes molestias cualquier médico de cabecera te dará la baja laboral, solo con decir que tienes mareos o te duele la espalda.
NPCMeneaMePersigue #7 NPCMeneaMePersigue
#3 Díselo a las cientos de miles de mujeres que trabajan precarias, sin contrato, de señoras de la limpieza

Díselo a las empleadas de Julio iglesias violadas que la justicia termina de descartar la causa
UsuarioXY #12 UsuarioXY
#7 si trabajas sin contrato y defraudando ala seguridad social que pagamos todos te mereces todo lo que te pase.

Sobre prostitutas de republica dominicana no hago comentarios.
NPCMeneaMePersigue #13 NPCMeneaMePersigue
#12 Ya vemos como defiendes al empresario, todo dicho

Si la gente trabaja sin contrato es culpa de la gente, es decir del de abajo, no de los de arriba que imponen las condiciones
XtrMnIO #6 XtrMnIO
A mi ex le pasó lo mismo, denunciamos y despido nulo con pago de salarios de tramitación, cuando volvió, se pilló la baja por lumbalgia, y tras la baja de maternidad, buscó otro trabajo y se piró.

Eso ocurre, pero gracias a las leyes de protección de los trabajadores, los patronos que hagan eso luego les sale caro.

Pero se aprovechan de que hay mucho padefo.
#8 Oliram *
Las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias.
No dice nada de perder demandas, ni siquiera de haberla presentado, que sería NULO con readmisión y contrato blindado durante bastante tiempo, solo que no pasó la prueba y creo que:
Estos son los plazos de duración del periodo de prueba que recoge el ET en el artículo 14. Ningún convenio colectivo puede empeorarlo
La duración del periodo de prueba no podrá exceder de seis meses para los técnicos titulados.
En el caso de los

…   » ver todo el comentario
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
A portada, posicionamos, no vienen trabajadoras que quieren ser madres, hundimos la llegada de trabajadores, obligamos a las empresas a mejorar condiciones
#4 username
Nombre del super?

Es para una amigo.

Se llama B.Oycott
#14 Tiranoc
#4 Spar.
#15 DonaldBlake
#14 El boicot más fácil de mi vida, jamás he comprado ahí.
vicvic #10 vicvic *
No digo que no sea verdad, pero si realmente lo es, lo que tiene que hacer es denunciar en el juzgado, no en las redes ya que en España la situación de mujer embarazada está fuertemente protegida laboralmente ( y así tiene que ser, máxime porque necesitamos urgentemente niños y relevo generacional ).
#11 Nusku
No entiendo, el período de prueba para trabajos no cualificados es de un máximo de 2 meses.
