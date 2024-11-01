Estados Unidos: «sin médico presente». Un estudiante de odontología murió en la UCI bajo la supervisión de un médico a distancia que lo declaró muerto en una pantalla de video, según la demanda [EN]

"El médico nunca vio al paciente, y ningún médico presente en el centro evaluó al Sr. Hylton desde su ingreso en la UCI hasta después de que presentara actividad similar a una convulsión que activó el código de emergencia. Fue intubado, pero no se le pudo reanimar y fue declarado muerto". Según los padres, "el anuncio lo hizo un proveedor de 'telemedicina' a través de una pantalla de video". "Ningún paciente daría su consentimiento si le dijeran que no hay médicos en la UCI, y que los médicos van a estar conectados a través de una televisión".