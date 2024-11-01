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Estados Unidos: «sin médico presente». Un estudiante de odontología murió en la UCI bajo la supervisión de un médico a distancia que lo declaró muerto en una pantalla de video, según la demanda [EN]

Estados Unidos: «sin médico presente». Un estudiante de odontología murió en la UCI bajo la supervisión de un médico a distancia que lo declaró muerto en una pantalla de video, según la demanda [EN]

"El médico nunca vio al paciente, y ningún médico presente en el centro evaluó al Sr. Hylton desde su ingreso en la UCI hasta después de que presentara actividad similar a una convulsión que activó el código de emergencia. Fue intubado, pero no se le pudo reanimar y fue declarado muerto". Según los padres, "el anuncio lo hizo un proveedor de 'telemedicina' a través de una pantalla de video". "Ningún paciente daría su consentimiento si le dijeran que no hay médicos en la UCI, y que los médicos van a estar conectados a través de una televisión".

| etiquetas: estados unidos , demanda , hospital , telemedicina
24 10 0 K 304 Tribunales
7 comentarios
24 10 0 K 304 Tribunales
pitercio #4 pitercio
Es el hospital macauto. Colega, pones cuatro enfermeras y al dortó-robó por el zoom y ya tienes un hospital para franquiciar.
0 K 19
autonomator #3 autonomator
Próximamente en sus pantallas.
Recordarlo cuando veáis que sacan banderas muy grandes.
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cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Bueno, en España intenta pedir cita en primaria...vamos por el mismo camino.
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Herumel #2 Herumel
#1 Los liberales es lo que buscan a través de PP y VOCS, desmantelar la sanidad pública, y hacerla privada, como los usanos.
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#5 detectordefalacias
#1 El resultado de votar a los mismos durante décadas. No está mal recordar que PP, PSOE, VOX, JUNTS, PNV... tienen una visión parecida de la sanidad.
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Nube_Gris #6 Nube_Gris
No tendrán médicos, pero tienen tomahawks de sobra para seguir atacando a un país, en contra de toda la opinión internacional para seguir desviando la atención de que su presidente es un pedófilo, un criminal de guerra y un vulgar ratero.
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#7 Alcalino
El problema no es el modelo

El problema es que cada vez hay menos médicos y se tiene que recurrir a modelos como este para dar algún servicio
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menéame