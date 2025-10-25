"Sin el horario de verano, lo justo para Baleares es un huso diferente como en Canarias"

Eso de tener 60 minutos más que el resto de España es más quimérico. Pero la posibilidad de mantener la hora veraniega todo el año ha vuelto a estar sobre la mesa con el anuncio de Pedro Sánchez de hacer «política útil» y pedir a la UE acabar con el cambio de hora estacional. En su mensaje, el presidente no aclaró si el horario ganador sería el de octubre o el de marzo, quizás para sortear problemas con los extremos: mientras que el este del país vota por una eterna hora estival, el oeste pide la invernal. A su vez, dos tercios de los españoles