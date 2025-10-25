edición general
3 meneos
18 clics

"Sin el horario de verano, lo justo para Baleares es un huso diferente como en Canarias"

Eso de tener 60 minutos más que el resto de España es más quimérico. Pero la posibilidad de mantener la hora veraniega todo el año ha vuelto a estar sobre la mesa con el anuncio de Pedro Sánchez de hacer «política útil» y pedir a la UE acabar con el cambio de hora estacional. En su mensaje, el presidente no aclaró si el horario ganador sería el de octubre o el de marzo, quizás para sortear problemas con los extremos: mientras que el este del país vota por una eterna hora estival, el oeste pide la invernal. A su vez, dos tercios de los españoles

| etiquetas: baleares , cambio horario
2 1 0 K 27 actualidad
6 comentarios
2 1 0 K 27 actualidad
rutas #4 rutas *
Baleares está en la misma longitud geográfica que Cataluña. De hecho, la ciudad de Palma está más al oeste que Gerona, e Ibiza está más al oeste que Barcelona y Tarragona.

Seguro que si Cataluña propone cambiar su huso horario respecto al resto de la península, el InMundo haría todo un reportaje para apoyarlo. Segurísimo, oiga.

.  media
5 K 88
#3 diablos_maiq
Ya estamos todos en otra zona horaria. A los que habría que cambiar de zona es a los peninsulares.
3 K 45
#5 intotheflow
Otra de esas cosas que China puede hacer a mayor escala que nosotros: tener la misma hora en todo el país.
2 K 34
ur_quan_master #2 ur_quan_master
UTC para todos y cada cual que fije su horario a lo largo del año acorde a sus necesidades.
2 K 34
Aergon #6 Aergon
#2 Eso conlleva acostumbrarnos a pensar en vez de hacer las cosas por sistema. Me gusta pero le veo poco recorrido.
0 K 12
Tarod #1 Tarod
Tiendo a estar de acuerdo. Mismo huso horario para toda España peninsular. Canarias y Baleares "podrían" ir en otro si así lo consideran.
2 K 33

menéame