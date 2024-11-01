edición general
El senador republicano Lindsey Graham pide retirar las bases estadounidenses fuera de España por no apoyar la guerra contra Irán

«Quiero nuestras bases y bases aéreas fuera de España», dijo Graham, republicano de Carolina del Sur, y pidió a los aliados de la OTAN optar por las mismas medidas, durante una entrevista exclusiva en la cadena Fox News. Graham dijo que todos los aviones de su país y de sus aliados «deben salir de España» porque a su criterio se han opuesto ha tomar parte de la batalla para «hacer caer el régimen» de Irán. Las declaraciones del senador se dieron mientras analizaba los primeros diez días de campaña bélica de Estados Unidos en territorio iraní.

Ferran #1 Ferran *
¡Por favor! {0x2764}

La OTAN es para defendernos, no para invadir países.

NO a la guerra.
nemeame #5 nemeame
Donde hay que firmar?
#2 Grahml
"Graham: España, no nos dejáis usar vuestras bases aéreas —nuestras bases aéreas en vuestro país—. Estoy animando al presidente Donald Trump a trasladar todas nuestras bases fuera de España. Dado el compromiso del artículo cinco dentro de la OTAN, no deberíamos tener bases aéreas en un país que no nos permite utilizarlas."

x.com/i/status/2031180389033848886
Free_palestine #3 Free_palestine
No caerá esa breva
#7 Cuchifrito
Es tal su soberbia que de verdad, ¡de verdad! se creen que hacen un favor a los países donde tienen sus bases :palm:
Bombástico #6 Bombástico
No sé a qué carajos están esperando.
CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
jopo!
hakcer_dislexico #4 hakcer_dislexico *
Un siglo de softpower a la mierda en un año xD

Tienen que estar cagandose en la puta en la CIA, el DoD, el DoS y en todas las jodidas agencias de tres letras.

Y este idiota postulandose para ser el sucesor de Trump con tanta gilipollez ...
Jesus_Lafuente #9 Jesus_Lafuente
Me imagino su cara de estupefacción al ver cómo celebramos el cierre de las bases. Ojalá!
