El senador republicano Lindsey Graham pide retirar las bases estadounidenses fuera de España por no apoyar la guerra contra Irán

«Quiero nuestras bases y bases aéreas fuera de España», dijo Graham, republicano de Carolina del Sur, y pidió a los aliados de la OTAN optar por las mismas medidas, durante una entrevista exclusiva en la cadena Fox News. Graham dijo que todos los aviones de su país y de sus aliados «deben salir de España» porque a su criterio se han opuesto ha tomar parte de la batalla para «hacer caer el régimen» de Irán. Las declaraciones del senador se dieron mientras analizaba los primeros diez días de campaña bélica de Estados Unidos en territorio iraní.