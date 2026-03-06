edición general
15 meneos
77 clics
Una semana en Irán es muy larga: Merz cambia de postura y advierte ahora sobre la guerra de Estados Unidos

(Visible en modo lectura) El primero en reposicionarse ha sido el Gobierno francés, señalando que no podía aprobar los ataques americanos por encontrarse fuera del derecho internacional, y también ha girado el Gobierno italiano de Giorgia Meloni, buscando marcar distancias del conflicto. A ello se ha sumado Merz este viernes, lo que consuma el cambio de postura más notable entre los grandes Estados miembros europeos.

15 comentarios
#1 Albarkas
Merz es un mierda.
En cualquier momento que leáis ésto.
#2 Un_señor_de_Cuenca
#1 Aquí la derecha no ha tenido ni la decencia de rectificar.
#3 pirat
#1 merzda, merdón y estarmerda.
#12 Toponotomalasuerte
#3 y vondermierder ... y mierdutter
#4 Sergio_ftv
#1 Muy mierda, a la altura de Trump.
#5 XXguiriXX
#4 Por lo menos Trump es un HDP y no lo oculta. Merz no se sabe qué es. Parece ser un cobarde e indeciso sin voluntad propia, un espejismo.
#7 johel
#5 Sabe lo que es, un mamporrero. Lo que pasa es que Merz y Rutte estan peleandose por ver quien le hace las pajas el fin de semana.
#14 eltxoa
#5 A este lo han puesto para que nadie recuerde al anterior Olaf Scholz :troll:
#15 XXguiriXX
#14 Uff patético. Supongo que son un reflejo de la sociedad alemana.
#6 mente_en_desarrollo
#1 No te quito un ápice de razón.
Pero en esta ocasión, hace bien.

Para una vez, habrá que reconocérselo.
#9 capitan__nemo
#1 Lo mismo que dijeron que dejaban de comprar armas a israel por el genocidio y siguieron haciendolo. Ahora pueden decir una cosa y hacer la contraria.
#10 reithor
#1 y un pusilánime pelele.
#8 Mauro_Nacho
Están empezando a ver que está guerra puede ser un gran fracaso para EE.UU., además de traer una profunda crisis economía mundial. Saltarse el derecho internacional y para perder la guerra, la guerra de Irán no va a traer nada bueno.
Europa ya está sufriendo desde hace cuatro años la guerra de Ucrania, es una guerra que se da por perdida y va a tener graves consecuencias.
#13 MenéameApesta
El canciller de BlackRock y de Alemania.
#11 Deviance
Y nos quejábamos de Merkel.
