Una semana en Irán es muy larga: Merz cambia de postura y advierte ahora sobre la guerra de Estados Unidos

(Visible en modo lectura) El primero en reposicionarse ha sido el Gobierno francés, señalando que no podía aprobar los ataques americanos por encontrarse fuera del derecho internacional, y también ha girado el Gobierno italiano de Giorgia Meloni, buscando marcar distancias del conflicto. A ello se ha sumado Merz este viernes, lo que consuma el cambio de postura más notable entre los grandes Estados miembros europeos.
En cualquier momento que leáis ésto.
Pero en esta ocasión, hace bien.
Para una vez, habrá que reconocérselo.
Europa ya está sufriendo desde hace cuatro años la guerra de Ucrania, es una guerra que se da por perdida y va a tener graves consecuencias.