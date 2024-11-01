Seis denuncias a un creador de contenido digital por actividades ilegales en el Parque Regional de la Sierra de Gredos

La GC ha denunciado administrativamente en seis ocasiones a un creador de contenido por publicar diferentes videos en sus redes sociales realizando diversas actividades ilegales dentro del Parque Regional de la Sierra de Gredos, un espacio natural protegido y de extraordinario valor ecológico. En dicho material se observa al denunciado llevando a cabo prácticas expresamente prohibidas por la normativa ambiental vigente, entre ellas: vuelo de dron sin autorización, acampada no autorizada, baños en lagunas glaciares o alteración del entorno.