Seis denuncias a un creador de contenido digital por actividades ilegales en el Parque Regional de la Sierra de Gredos

La GC ha denunciado administrativamente en seis ocasiones a un creador de contenido por publicar diferentes videos en sus redes sociales realizando diversas actividades ilegales dentro del Parque Regional de la Sierra de Gredos, un espacio natural protegido y de extraordinario valor ecológico. En dicho material se observa al denunciado llevando a cabo prácticas expresamente prohibidas por la normativa ambiental vigente, entre ellas: vuelo de dron sin autorización, acampada no autorizada, baños en lagunas glaciares o alteración del entorno.
| etiquetas: guardia civil , rrss , gredos
Todo esto nos da un claro mensaje, la gilipollez tampoco se escapa de la entropía,… » ver todo el comentario
Que es muy dificil sacar pruebas, no es tan fácil como simplemente mirar un video en tiktok.
Si tienes alguna prueba de lo que estás contando, estás tardando en ir tú a poner una en la comisaría más cercana.