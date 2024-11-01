edición general
Seis denuncias a un creador de contenido digital por actividades ilegales en el Parque Regional de la Sierra de Gredos

La GC ha denunciado administrativamente en seis ocasiones a un creador de contenido por publicar diferentes videos en sus redes sociales realizando diversas actividades ilegales dentro del Parque Regional de la Sierra de Gredos, un espacio natural protegido y de extraordinario valor ecológico. En dicho material se observa al denunciado llevando a cabo prácticas expresamente prohibidas por la normativa ambiental vigente, entre ellas: vuelo de dron sin autorización, acampada no autorizada, baños en lagunas glaciares o alteración del entorno.

antesdarle #3 antesdarle
Creador de contenido digital por no llamarle por su nombre, tonto del pueblo con una cámara

MIrahigos #5 MIrahigos
#3 Tiene más bien pinta de "urbanita", y no hace falta añadir ningún adjetivo, va implícito.

antesdarle #7 antesdarle
#5 el tonto del pueblo no entiende de orígenes, el tonto del pueblo crece en cualquier lado

ingenierodepalillos #6 ingenierodepalillos
Hay una percepción errada sobre el aumento de gilipollas por segundo y metro cuadrado, pero lo único que ocurre es que, antes, los gilipollas no tenían una cámara de la hostia y conexión a internet en el bolsillo. Eso, además de mantener ocultos los límites de su estulticia; les aislaba, hoy en día son legión y se retroalimentan, en compensación, son tan gilipollas que crean evidencias públicas de sus delitos.

Todo esto nos da un claro mensaje, la gilipollez tampoco se escapa de la entropía,…   » ver todo el comentario

Todo esto nos da un claro mensaje, la gilipollez tampoco se escapa de la entropía,…   » ver todo el comentario

Andreham #1 Andreham
¿Y de denunciar a las empresas que vierten residuos en esos parques, los políticos y ricos que tienen casas en esos parques, y esas cositas ya tal, no?

Que es muy dificil sacar pruebas, no es tan fácil como simplemente mirar un video en tiktok.

Golan_Trevize #2 Golan_Trevize
#1 La noticia va de "seis denuncias".

Si tienes alguna prueba de lo que estás contando, estás tardando en ir tú a poner una en la comisaría más cercana.

sotillo #4 sotillo
#2 A mi lo que me parece raro es que no le pillaran en el sitio, hace años resultaba difícil no encontrar guardas en esos lugares y hoy día es muy difícil no encontrar a visitantes


