La Seguridad Social aplicará recortes de hasta el 17% a quienes adelanten su jubilación incluso tras 44 años cotizados

Retirarse del mercado laboral y disfrutar de una merecida pensión de jubilación es el sueño de todos aquellos trabajadores que han cotizado durante años. Sin embargo, la edad para alcanzar ese momento se ha ido retrasando de forma progresiva en España. En 2026, la edad ordinaria de jubilación se sitúa en los 65 años para quienes acrediten al menos 38 años y 3 meses cotizados. Para el resto, con carreras laborales más cortas, el retiro se retrasa hasta los 66 años y 10 meses. Este umbral continuará elevándose hasta alcanzar los 67 años en 2027.