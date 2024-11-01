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La Seguridad Social aplicará recortes de hasta el 17% a quienes adelanten su jubilación incluso tras 44 años cotizados

La Seguridad Social aplicará recortes de hasta el 17% a quienes adelanten su jubilación incluso tras 44 años cotizados

Retirarse del mercado laboral y disfrutar de una merecida pensión de jubilación es el sueño de todos aquellos trabajadores que han cotizado durante años. Sin embargo, la edad para alcanzar ese momento se ha ido retrasando de forma progresiva en España. En 2026, la edad ordinaria de jubilación se sitúa en los 65 años para quienes acrediten al menos 38 años y 3 meses cotizados. Para el resto, con carreras laborales más cortas, el retiro se retrasa hasta los 66 años y 10 meses. Este umbral continuará elevándose hasta alcanzar los 67 años en 2027.

| etiquetas: seguridad , social , aplicará , recortes , adelanten , jubilación , incluso
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18 comentarios
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Comentarios destacados:      
ur_quan_master #4 ur_quan_master
Lo de recortar la pensión a gente con 40 años trabajados o más y sin embargo que sigan existiendo pensiones extraordinarias a exdiputados y otros cargos públicos es para, metafóricamente, prender fuego al país.
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#6 DonaldBlake
#4 Pues sí, para estas cosas se suelen poner muy de acuerdo sus señorías.
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ur_quan_master #10 ur_quan_master *
#6 ¿ Podemos pues volver a hablar de casta?
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#14 DonaldBlake
#10 La palabra casta creo que se queda corta. y desfasada, habrá que hablar de nivel dios, o nivel pro.
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MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#4 El caso es que es la mayoría de votantes quienes respaldan a los partidos que han decidido eso y que se oponen a cualquier cambio. El problema no es quien toma las decisiones, sino quienes con su voto les dan la legitimidad para tomar esas decisiones.
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Stathamdepueblo #12 Stathamdepueblo
#7 esa es una guerra perdida, la gente es increíblemente manipulable
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Jaime131 #13 Jaime131
#4 Pienso en eso cada vez que alguien habla de jubilaciones, y se me revuelve el estómago.
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Eibi6 #15 Eibi6 *
#4 aún hay unas más sangrantes, las prejubilaciones de exempresas públicas... Estilo Endesa en ese colectivo hay gente cobrando más de 100.000 euros de los cuales el 80% lo paga el estado. Gente que aún podría trabajar a la que se les mantiene unos sueldos infladisimos hasta que se jubilan y pasen a cobrar "solo" la pensión máxima complementada por planes de pensiones privados financiados también en parte por el estado
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chemado_chema #17 chemado_chema
#15 totalmente. Gente calentando sillones desde los 50 anos a mí costa y ala de mis padres
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#18 Ovidio
#15 Y las de Telefónica flipas
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ipanies #2 ipanies
Ahora mismo hay una iniciativa en el congreso para que se eliminen los coeficientes reductores para quien tenga cotizados 40 años y seguro que la organización delictiva y los fachas, medios que subvencionan este puto panfleto, votarán en contra.
Hay que ser miserable hijo de puta para jugar con estos temas sabiendo que tus amos, Marhuenda, no van a hacer nada por mejorar la vida de tus compatriotas.
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#9 guillersk
#2 verdad? Ojalá un gobierno progresista que cambie está y la ley mordaza
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moco36 #1 moco36
Pues os podéis a la puta mierda seguridad social
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laveolo #8 laveolo
#5 aún teniendo razón, el sistema no está tan tensionado como cuando se diseñaron estas medidas en 2013, donde a la jubilación había que sumarle el nivel de paro endémico que tenemos.

Esta medida, en las circunstancias actuales, podría y debería retrasarse al menos 5 años.
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Format_C #11 Format_C
#5 pues como hay más ancianos que nunca tambien debe de haber más muertes que nunca. Porque la vejez es uno factor muy influyente en la muerte.
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laveolo #3 laveolo
No me salen las cuentas. Si hay 22 millones de personas cotizando, el máximo histórico ¿qué necesidad hay de endurecer las pensiones?
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#5 encurtido
#3 También hay más pensionistas que nunca, y estamos empezando las jubilaciones de una generación tan numerosa como es la de nacidos en los 60s.

Además que el resultado de dividir media de las pensiones / media de los salarios será el mayor desde que se creó el sistema de pensiones.
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#16 z1018
#3 para mantener la sostenibilidad del sistema. Ahora hay 22 millones de trabajadores pero se sigue poniendo dinero de los impuestos para las pensiones, lo que no debería pasar.

Además hay otros factores, como que la generación del baby boom se jubilará en 8-10 años o la esperanza de vida que supera los 80 años.
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menéame