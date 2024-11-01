edición general
Secuestro, golpe de Estado, pillaje: las palabras que definen la operación de EEUU contra Venezuela

Secuestro, golpe de Estado, pillaje: las palabras que definen la operación de EEUU contra Venezuela

El orden internacional basado en reglas o, lo que es lo mismo, la doctrina estadounidense impuesta desde el final de la II Guerra Mundial como modo de eludir a conveniencia los dictámenes del derecho internacional y el derecho internacional humanitario, ha vuelto a ser violentado por los propios EEUU. La intervención de EEUU, bombardeando varios puntos estratégicos de Venezuela, y secuestrando a su presidente, Nicolás Maduro, supone un recordatorio de que aquel orden internacional basado en reglas se basa en que EEUU puede provocar el desorden.

#1 Antipalancas21
Tal vez por eso es importante reconocer sin eufemismos que lo que ha sucedido es un secuestro, no una captura y mucho menos una detención; que lo que está teniendo lugar es un golpe de Estado, destinado a un cambio de régimen, y que, en el transcurso del mismo, EEUU se verá capacitado para ejercer el pillaje de los recursos naturales del país que ha decidido intervenir, principalmente el petróleo.
7
#4 DobleCapital
#1 Claro, claro.
0
#5 Antipalancas21
#4 No te puedo decir que es, no uso X.
0
#10 DobleCapital
#1 "ejercer el pillaje de los recursos naturales del país".

Vaya, al chavismo le ha salido competencia, por eso están tan enfadados.
0
#15 ochoceros
#1 ¿Y a quién le pilla esto por sorpresa?

en.wikipedia.org/wiki/United_States_involvement_in_regime_change

Porque menuda hemeroteca tienen "los buenos", y más en sudamérica :-P  media
0
#3 Mecaguen
Y asesinato, no olvidemos que hay víctimas del bombardeo.
5
#6 Antipalancas21
#3 Mas de las que nos enteraremos.
2
#11 DobleCapital
#6 Muy terrible el bombardeo, me refiero al que hizo Chávez en Caracas en el 92. 171 muertos en total, 142 civiles y 29 militares.

x.com/InesBetancur1/status/2007825996498477291
0
#14 Mecaguen
#11 No entiendo la relación, ¿Me lo explicas?
0
#7 gale
Hemos pasado de "Chavismo + petróleo para China" a "Chavismo + petróleo para USA".

#3 Me llama la atención lo poco que se habla de las víctimas mortales del ataque de USA.
1
#2 cocolisto
En el precedente de Caracas, quienes quieran encontrar virtudes en la intervención yanqui , descuidando sus peligros, lamentarán amargamente su complacencia, cuando sus propios intereses queden a su vez, e igualmente y arbitrariamente reducidos a polvo.
1
#8 cocolisto
Veremos que dicen todos los que se alegran del terrorismo del trompas si en el juego geopolítico eeuu da su apoyo a Marruecos en sus reivindicaciones de Ceuta y Melilla, sin descartar las Canarias.Nada utópico, y cada vez menos, visto lo visto. Tragicamente nos íbamos a reír un montón
0
#13 Jacusse
#12 a los que viven exiliados no parece importarles mucho.
0
#9 Jacusse
Mmm. Secuestro pero sin pedir rescate?

Un tipo que es buscado por la justicia estadounidense (con motivo o sin motivo, pero estaba en busca y captura, con recompensa de 50M USD)...

Que era el presidente? No estaba reconocido por casi nadie, así que el tema de la inmunidad diplomática no va.

Lo que seguro sí que es, es una violación de la soberanía, porque el monopolio de la violencia en el territorio venezolano lo tiene el Estado venezolano.
0
#12 DobleCapital
#9 ¿Alguien ha preguntado a los venezolanos si les importa o no que "se viole la soberanía" o "el derecho internacional"?
0

