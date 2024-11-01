Secuestro, golpe de Estado, pillaje: las palabras que definen la operación de EEUU contra Venezuela

El orden internacional basado en reglas o, lo que es lo mismo, la doctrina estadounidense impuesta desde el final de la II Guerra Mundial como modo de eludir a conveniencia los dictámenes del derecho internacional y el derecho internacional humanitario, ha vuelto a ser violentado por los propios EEUU. La intervención de EEUU, bombardeando varios puntos estratégicos de Venezuela, y secuestrando a su presidente, Nicolás Maduro, supone un recordatorio de que aquel orden internacional basado en reglas se basa en que EEUU puede provocar el desorden.
Vaya, al chavismo le ha salido competencia, por eso están tan enfadados.
Porque menuda hemeroteca tienen "los buenos", y más en sudamérica
#3 Me llama la atención lo poco que se habla de las víctimas mortales del ataque de USA.
Un tipo que es buscado por la justicia estadounidense (con motivo o sin motivo, pero estaba en busca y captura, con recompensa de 50M USD)...
Que era el presidente? No estaba reconocido por casi nadie, así que el tema de la inmunidad diplomática no va.
Lo que seguro sí que es, es una violación de la soberanía, porque el monopolio de la violencia en el territorio venezolano lo tiene el Estado venezolano.