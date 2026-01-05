Cuba confirma la muerte de 32 militares de la isla en el ataque contra Venezuela

“Como resultado del criminal ataque perpetrado por el Gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, efectuado en la madrugada del 3 de enero de 2026, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano”, señala un comunicado del Ministerio de Interior de Cuba, publicado en redes sociales.