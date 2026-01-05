edición general
12 meneos
18 clics
Cuba confirma la muerte de 32 militares de la isla en el ataque contra Venezuela

Cuba confirma la muerte de 32 militares de la isla en el ataque contra Venezuela

“Como resultado del criminal ataque perpetrado por el Gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, efectuado en la madrugada del 3 de enero de 2026, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano”, señala un comunicado del Ministerio de Interior de Cuba, publicado en redes sociales.

| etiquetas: cuba , venezuela , muerte
10 2 0 K 106 politica
14 comentarios
10 2 0 K 106 politica
Comentarios destacados:    
aupaatu #11 aupaatu *
Me da que trabajan en Venezuela mas medicos que millitares,
pero seguir enmierdando que algo queda
Cifras de 2025 (Medios Oficiales): La cooperación médica en Venezuela seguía siendo la más grande de Cuba a mediados de 2025, con cerca de 13.000 colaboradores, según ACN y Radio Reloj.
3 K 41
#7 pozz
32 mercenarios cubanos que ni las vieron venir... xD xD
2 K 29
#10 Daniel2000
#7 No eran mercenarios, eran voluntarios / revolucionarios / camaradas / bolivarianos / camaradas , etc ...xD xD xD
1 K 20
plutanasio #12 plutanasio
#7 ayer un envío decía que lucharon como leones xD xD xD xD xD
0 K 14
Mildranx #13 Mildranx
#12 leones o hueones?
0 K 10
#3 DobleCapital
Los Delta Force se cepillaron a 32 guardias cubanos sin bajas americanas y antes de que Maduro llegara a la puerta de su escondite.
2 K 24
#2 jbetancurt
Ayudaron a desaparecer gente, junto a los rusos (que ayer debieron de salir a licencia casualmente) han sido los que reprimían insurrectos y han mantenido artificialmente a un dictador....


Cubanos en Venezuela, vayan buscando como salir, ustedes son la moneda con la que le van a pagar ka ayuda a Trump en Ucrania
2 K 21
#6 DobleCapital
Los cubanos tenían tomado Venezuela.
1 K 15
#8 archiputoamo
#6 claro que sí, ahora Cuba tiene al mundo atemorizado que alguien banne a este troll
0 K 9
#9 DobleCapital
#6 Desde luego colaboraron con la dictadura. A quienes tenían atemorizados era a los propios venezolanos.
1 K 20
cosmonauta #4 cosmonauta
O sea que la escolta más cercana de Maduro era cubana y no venezolana, como Franco y la guardia mora.

El tipo no se fiaba ya ni de su madre.
0 K 13
Mildranx #14 Mildranx
Pues si to fuera cuba me hubiera callado, porque es un ridiculo espantoso....
0 K 10
#1 Daniel2000
¿ Que había cubanos en venezuela ?

Me pinchan y no sangro.

Ahora que opinen los que gritan lo de "Yankees go home", los de "bases fuera", etc ...
11 K -12
alfre2 #5 alfre2
#1 vaya gilipollez. Resonando en tu cabeza tendría mucho sentido, pero tras escribirlo suena muy flojo. A idiotez.
11 K 96

menéame