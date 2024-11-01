Secta de tarados mentales y satánicos: los “profetas” de Trump han perdido la cabeza igual que su jefe. Análisis

Trump ha creado una oficina de fe en la Casa Blanca y nombró a una televangelista millonaria con un largo historial de vender bendiciones sobrenaturales,El ataque a Irán no es más que la consecuencia lógica de esta extensa teología política destinada a remodelar el mundo a imagen y semejanza de EEUU. Esta política inspirada en la Biblia, se basa en ideas tomadas del pensamiento judaico primitivo. Este impulso inspirado en la Biblia para «mejorar» el mundo han ocupado el centro de la política exterior incluso cuando se disfrazan con lenguaje sec
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- "No matarás" Nah...
- "Dejad que las niñas se acerquen a mi" Yeah!
Y también ha sido reforzado la iglesia judía, con inmigrantes latinoamericanos: La Comunidad Judía de Madrid designa como rabino principal al mexicano Moisés Chicurel Franc… » ver todo el comentario
Este locura de guerra, se entiende desde el punto de vista que lo analiza el autor del artículo