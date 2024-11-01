Secta de tarados mentales y satánicos: los “profetas” de Trump han perdido la cabeza igual que su jefe. Análisis

Trump ha creado una oficina de fe en la Casa Blanca y nombró a una televangelista millonaria con un largo historial de vender bendiciones sobrenaturales,El ataque a Irán no es más que la consecuencia lógica de esta extensa teología política destinada a remodelar el mundo a imagen y semejanza de EEUU. Esta política inspirada en la Biblia, se basa en ideas tomadas del pensamiento judaico primitivo. Este impulso inspirado en la Biblia para «mejorar» el mundo han ocupado el centro de la política exterior incluso cuando se disfrazan con lenguaje sec