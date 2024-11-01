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Secta de tarados mentales y satánicos: los “profetas” de Trump han perdido la cabeza igual que su jefe. Análisis

Secta de tarados mentales y satánicos: los “profetas” de Trump han perdido la cabeza igual que su jefe. Análisis

Trump ha creado una oficina de fe en la Casa Blanca y nombró a una televangelista millonaria con un largo historial de vender bendiciones sobrenaturales,El ataque a Irán no es más que la consecuencia lógica de esta extensa teología política destinada a remodelar el mundo a imagen y semejanza de EEUU. Esta política inspirada en la Biblia, se basa en ideas tomadas del pensamiento judaico primitivo. Este impulso inspirado en la Biblia para «mejorar» el mundo han ocupado el centro de la política exterior incluso cuando se disfrazan con lenguaje sec

| etiquetas: locos gobernando , oficina de fe , impulso religioso , unico dios
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12 comentarios
31 7 2 K 454 actualidad
#4 tierramar
Vaya lío para los votantes católicos del PP, pertenecer a un partido que no ha condenado tajantemente la guerra de Irán, y además un partido con un número importante de simpatizantes evangelistas para quienes la guerra de Iran puede ser una cruzada: El papa León XIV, : Condenó enérgicamente los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, declarando que Dios ignora las oraciones de los líderes que libran guerras y «manchan sus manos de sangre», reprendiendo así claramente al gobierno…   » ver todo el comentario
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#3 tierramar
La predicadora evangelista, oradora del encuentro hispano que el fin de semana reunió a la cúpula del PP, es el nexo entre Ayuso y las iglesias evangélicas de la comunidad latina. www.lapoliticaonline.com/espana/madrid-es/quien-es-la-pastora-yadira-m
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Yorga77 #12 Yorga77
Vamos lo mejor de cada casa, roña, escoria, y basura. Que con mi edad empezara a ver a los católicos con buenos ojos. Claro que incluso con mi ateísmo algunas comparaciones son odiosas. :shit:
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ACEC #5 ACEC
Coge de la biblia lo que les apetece:
- "No matarás" Nah...
- "Dejad que las niñas se acerquen a mi" Yeah!
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javierchiclana #9 javierchiclana
Ya lo dijo el Zanahorio... quiere que sus vasallos sean más retrasados que él... el listón está bajo.
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#11 Horkid
#9 Trump y su secta están en las cruzadas, con la misma mentalidad primitiva y brutal
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#1 tierramar
La guerra contra Irán sigue los pasos de esta autoelegida condición política y exclusión teológica del Otro, tal y como ya se establece en el Antiguo Testamento judío. De ahí la demonización recurrente de los oponentes políticos o religiosos en la política exterior estadounidense: primero los indios, luego los proverbiales «paganos» «nazis» alemanes, después los «malvados» comunistas ateos y, más recientemente, los «malvados» islamistas de Irán. Todos han sido tachados de subhumanos o terroristas. Y con los terroristas, sin duda, no se negocia: deben ser eliminados o, en su defecto, reeducados.
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#2 tierramar
Y desde está comprensión teológica de la mentalidad de los mandatarios estadounidenses-judiós se entiende la evangelización de Madrid, con la colaboración de Ayuso, sus frecuentes viajes a EEUU, atrayendo a latinoamericanos evangelistas, a tal punto que actualmente el mayor número de de Iglesias en Madrid son evangelistas.
Y también ha sido reforzado la iglesia judía, con inmigrantes latinoamericanos: La Comunidad Judía de Madrid designa como rabino principal al mexicano Moisés Chicurel Franc…   » ver todo el comentario
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Enésimo_strike #7 Enésimo_strike
Voy a luchar contra la ultraderecha con recursos de ultraderecha! P
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#8 Horkid *
#7 Eso desde el punto de vista politico, pero desde el religioso es: religion contra religion por un único Dios y pueblo elegido.
Este locura de guerra, se entiende desde el punto de vista que lo analiza el autor del artículo
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Bifaz #6 Bifaz *
Para entender lo que está pasando en EE. UU. e Israel hay que conocer lo que piensan los evangélicos de EE. UU. Son el grupo mayoritario de los votantes de Trump, no los judíos, que son 7,8 millones frente a los 78 millones de evangélicos. Un 2,4% de la población frente (o sumado) a un 23%... Son sionistas (evangélicos) aférrimos apoyan a Israel porque cumple las profecías bíblicas judías para lograr la consecución del Gran Israel. Para ello los gentiles tienen que adorar a los judíos de modo…   » ver todo el comentario
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menéame