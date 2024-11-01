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El Pentágono amenazó al embajador del Papa León XIV con un papado de Aviñon (ING)

El Pentágono amenazó al embajador del Papa León XIV con un papado de Aviñon (ING)

En enero, a puerta cerrada en el Pentágono, el Subsecretario de Guerra para la Política, Elbridge Colby, convocó al cardenal Christophe Pierre, el entonces embajador Vaticano en EEUU y le dijo que “EEUU tiene el poder militar para hacer lo que quiera en el mundo. La Iglesia Católica debería ponerse de su lado”. Incluso le recordó la época del Papado de Aviñón. El incidente llevó a suspender una visita papal a EEUU por el 250 aniversario de EEUU. Las tensiones surgieron tras críticas del papa a la diplomacia basada en la fuerza.

| etiquetas: pentágono , amenazar , embajador , vaticano , papado , aviñon
9 2 0 K 125 politica
9 comentarios
9 2 0 K 125 politica
pepel #2 pepel
Y aranceles a las misas.
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jm22381 #1 jm22381 *
En cambio, el 4 de julio de 2026, el primer papa estadounidense viajará a Lampedusa, la isla italiana donde los migrantes del norte de África llegan a tierra por miles. :troll:
#2 Va a ser para enviar al mundo al medievo :roll:
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Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#2 50% a las hostias
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#3 Leclercia_adecarboxylata
Bueno, ha sido casualidad (o no), pero parece que hemos tenido suerte con el Papa.
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jm22381 #9 jm22381
Le preguntan a Vance por el Cardenal, dice que no sabe quién es... vive a 200 metros de la Nunciatura Apostólica de EEUU xD
xcancel.com/Acyn/status/2041966303431553387
xcancel.com/mattwleft/status/2041991829378208143
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HeilHynkel #4 HeilHynkel *
No es que sea yo muy devoto de Roma y el papa pero en EEUU ¿no queda nadie al volante con medio dedo de frente? ¿han cogido a todos los macarras del cole como embajadores, consejeros, etc? Aquí Trump quiere ser ahora el papa de la nueva Iglesia Católica Trumpetera.
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Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#4 si, solo hay que ver la lista
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RoterHahn #5 RoterHahn
Ignorantes, incompetentes, arrogantes, y asesinos en el poder.
¿Que puede salir mal?
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JackNorte #8 JackNorte
El mundo esta tan jodido que hasta esta llegando a un punto que hasta los ciegos que hasta hace dos dias defendian o se callaban frente al genocidio estan empezando a ver y sobre todo a hablar , porque hasta llegar a los genocidas hay multitud de ideologias religiones y razones no solo moderadas sino incluso extremistas para las cualas el genocidio no es una opcion.
Cuando hace nada llegamos a un punto de defender la guerra de atacar a los que pedian dialogo y paz , incluso insultandolos deteniendolos.
Ojala no sea tarde y se pueda parar y no sigan los genocidios y menos aun defendiendolos. Ninguna religion, ni creencia ni ideologia actual que llame al genocidio merece respeto.
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menéame