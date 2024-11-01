edición general
13 meneos
166 clics
Los satélites han revelado el plan de EEUU: dos cazaminas y una flota en dirección opuesta le están poniendo a Irán cara de Vietnam

Los satélites han revelado el plan de EEUU: dos cazaminas y una flota en dirección opuesta le están poniendo a Irán cara de Vietnam

En la guerra de Vietnam, Estados Unidos llegó a desplegar más de 500.000 soldados en el sudeste asiático y aun así no logró imponer una victoria clara. Décadas después, aquel conflicto sigue siendo el ejemplo clásico de cómo una potencia militar abrumadora puede verse atrapada en una guerra que, sobre el papel, parecía mucho más sencilla.

| etiquetas: guerra , eeuu , irán
11 2 0 K 146 politica
9 comentarios
11 2 0 K 146 politica
tul #2 tul *
los de xataka fuman en pipa, atento a la frase:
una superpotencia tecnológicamente superior entra con objetivos que parecen limitados y racionales, descubre que el terreno obliga a ampliar la misión
ahora resulta que matar al lider religioso y politico de un pais es un objetivo limitado y racional, menudos cojonazos.
5 K 87
#3 Dav3n *
#2 Los mass mierder y allegados no saben bien cómo enfocar ésto, lo cual es la mejor señal para entender que el imperio hace aguas porque jamás habían perdido el control del relato de una forma tan evidente.

Lo malo es que vamos a pringar todos, sobre todo si esto se alarga dos semanas más, que será cuando el destrozo en las cadenas de suministro empezará a azotar con fuerza (ojo al ácido sulfúrico, a los fertilizantes, al helio, etc. El problema no radica solo el gas y el petróleo).

Y no tiene pinta de que ésto vaya a acabar en breve, al revés.
2 K 46
#4 capitan.meneito
#2 Los de Xataka han fichado al Dr. Cesar Carballo para escribir sobre la guerra.
0 K 11
millanin #5 millanin *
#2 En la guerra de Vietnam, Estados Unidos llegó a desplegar más de 500.000 soldados en el sudeste asiático y aun así no logró imponer una victoria clara. Menudo eufemismo para derrota total. Estos de xataca parece que usan la IA en demasía.
3 K 41
#7 Dav3n
#5 La ververdad de Xataka.
2 K 44
#8 lameth
#5 Siempre ha sido "es Xataka es negativo" porque fuman mierda de la mala, la que te hace ver duendes.
La cantidad de gilipolleces por artículo es inmensa.
1 K 18
ElJamoon #9 ElJamoon *
"En la guerra de Vietnam, Estados Unidos llegó a desplegar más de 500.000 soldados en el sudeste asiático y aun así no logró imponer una victoria clara."
Ni victoria clara ni oscura, salieron de Vietnam con el rabo entre las piernas. No sé de dónde saca Xacata a este analista, pero en un artículo que menciona constantemente Vietnam, debe empezar reconociendo que los EEUU fueron derrotados y que tienen muchas papeletas para volver a serlo más allá de la propaganda.

Edit #5 se me ha adelantado, ¡cachis!
1 K 15
ombresaco #1 ombresaco
en una guerra que, sobre el papel, parecía mucho más sencilla.

No para todos:
meneame.net/story/jiang-xueqin-profesor-instituto-explica-2025-como-gu
meneame.net/search?q=Jiang+Xueqin
0 K 12
josde #6 josde
#1 Todavía les duele las hostias que les dieron y que se podrán volver a repetir en Irán.
0 K 20

menéame