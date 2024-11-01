Los satélites han revelado el plan de EEUU: dos cazaminas y una flota en dirección opuesta le están poniendo a Irán cara de Vietnam

En la guerra de Vietnam, Estados Unidos llegó a desplegar más de 500.000 soldados en el sudeste asiático y aun así no logró imponer una victoria clara. Décadas después, aquel conflicto sigue siendo el ejemplo clásico de cómo una potencia militar abrumadora puede verse atrapada en una guerra que, sobre el papel, parecía mucho más sencilla.
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una superpotencia tecnológicamente superior entra con objetivos que parecen limitados y racionales, descubre que el terreno obliga a ampliar la misión
ahora resulta que matar al lider religioso y politico de un pais es un objetivo limitado y racional, menudos cojonazos.
Lo malo es que vamos a pringar todos, sobre todo si esto se alarga dos semanas más, que será cuando el destrozo en las cadenas de suministro empezará a azotar con fuerza (ojo al ácido sulfúrico, a los fertilizantes, al helio, etc. El problema no radica solo el gas y el petróleo).
Y no tiene pinta de que ésto vaya a acabar en breve, al revés.
La cantidad de gilipolleces por artículo es inmensa.
Ni victoria clara ni oscura, salieron de Vietnam con el rabo entre las piernas. No sé de dónde saca Xacata a este analista, pero en un artículo que menciona constantemente Vietnam, debe empezar reconociendo que los EEUU fueron derrotados y que tienen muchas papeletas para volver a serlo más allá de la propaganda.
Edit #5 se me ha adelantado, ¡cachis!
No para todos:
meneame.net/story/jiang-xueqin-profesor-instituto-explica-2025-como-gu
meneame.net/search?q=Jiang+Xueqin