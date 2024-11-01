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Sarah Santaolalla responde alto y claro a quienes la cuestionan por hablar de la sexualidad de Vito Quiles: "No me arrepiento"

Sarah Santaolalla responde alto y claro a quienes la cuestionan por hablar de la sexualidad de Vito Quiles: "No me arrepiento"  

"Si esto sirve para que homófobos como Vito Quiles y otros que hubiesen fusilado a esta gente, al colectivo entero, que se han reído, que Vito Quiles está procesado por una jueza por decir que el secretario general de Facua es un pederasta que se acerca a niños. Si yo en algún momento he podido decir que este señor se lía con hombres o mujeres qué cambia, es el pensamiento homófobo de una sociedad que no está capacitada para entender que hay gente en la derecha que se acuesta con hombres"

| etiquetas: sarah santaolalla , vito quiles , gay
8 4 4 K 131 Ardilléame
19 comentarios
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Comentarios destacados:      
YeahYa #1 YeahYa
Es una gilipollez hablar de la sexualidad de Vito Quiles, y totalmente irrelevante.

Si la idea para vencer a un estercolero es convertirse en un estercolero, mal vamos.
11 K 142
#2 surco
#1 Se ha equivocado Sarah. Esta pasando de tener razón a formar parte del show y creo que a futuro a la que más le va a perjudicar es a ella
5 K 65
cax #5 cax
#2 Ya, nos la cojemos con papel de fumar cada vez que un sinvergüenza, agente de la desinformación e incitador al odio profesional como es Vito Quiles prueba un poco, solo un poco, de su propia medicina ¿eh?

Esto es la guerra, la guerra contra los nazis y los fascistas de nuestro tiempo. Y si el enemigo juega sucio es una cuestión de autodefensa a veces confrontar de una manera no tan limpia. Mäs siendo Santaolalla una de sus víctimas más recientes.

Yo creo que ha hecho bien Sarah en poner el tuit que le de la gana. Quienes faltan a toda ética periodística o política permanentemente y como modus operandi son otros.
5 K 68
#7 surco
#5 Yo no. Yo creo que si te pones a mierdear con un mierdero, terminas cubierto de mierda. Y la mierda es el negocio de Vito Quiles, no el de Sarah. No le estás dando un poco de su propia medicina, le estás dando justo lo que quiere.
3 K 56
Alakrán_ #12 Alakrán_
#7 La misma mierda son.
0 K 14
Alakrán_ #11 Alakrán_
#5 Bueno, Santaolalla solo confirma lo que ya se sabía, que es una choni chabacana, que debería irse algún reality.
Además ya que trabaja para la televisión pública la deberían despedir por atentar contra la libertad sexual de una persona.
0 K 14
UsuarioDuro #18 UsuarioDuro
#5 Atacar al fascismo siendo una homófoba.

Viene fenomenal para ver lo que llegáis a defender algunos cuando tienen a su superhéroe favorito en apuros.
0 K 10
#13 LunaTiko *
#10 Porque hay gente que todavía piensa que es un insulto y que decirlo es denigrar. Mira los comentarios de #1 y #2, que piensan que Sarah se ha equivocado o se ha convertido en estercolero (puesto que piensan que supone una ofensa de algún tipo decir que es homosexual). Es exactamente lo que dice Sara de una sociedad homófoba.
0 K 7
YeahYa #14 YeahYa
#13 Lo que no se puede es utilizar la condición sexual como arma arrojadiza.

Yo soy homosexual, y nadie me lo tiene que mencionar en una discusión, es sencillo. No manipuléis, que se os da de lujo.
1 K 31
wata #15 wata
#14 Creo que solo dijo que sabía con cuáles hombres salía o algo así. En respuesta a qué él no para de decir que es la novia de Javier Ruiz.
0 K 11
#16 surco *
#13 No, lo que piensa #2 y posiblemente #1 no es que ser homosexual denigre nada o sea una ofensa, sino que usarlo como argumento en una discusión política es improcedente y una equivocación, aunque el otro sea Vito Quiles. Como lo es cualquier otra alusión personal Pero tu a lo tuyo.
0 K 11
#19 Suleiman
#1 Totalmente,no puedes entrar en su juego. Aunque fuera verdad,no hay que caer tan bajo.
1 K 33
HeilHynkel #3 HeilHynkel
A ver ¿se ha mancillado el honor de alguna ardilla? xD
5 K 92
pax0r #4 pax0r
"hay gente en la derecha que se acuesta con hombres" usado como ataque, Bravo :clap:
1 K 28
mente_en_desarrollo #6 mente_en_desarrollo
#4 Más o menos es como usar "pero tiene un iphone" o "pero tiene un casoplón" con la izquierda.
Algo que no se debería usar porque no tiene nada de malo, pero que como puede sentar mal a su electorado, pues se usa.

Y lo malo es que funciona.
1 K 23
pax0r #9 pax0r
#6 youtu.be/maRHC7GkHlI?si=5FQvMLjH-kTvFCfJ

jaja muy buen comentario, me ha recordado a ésto
0 K 9
wata #10 wata
Sigo sin entender la polémica.
¿Por qué no se puede decir que una persona es homosexual?
1 K 18
The_Ignorator #8 The_Ignorator
Sarah y Vito....irrelevante
1 K 17
#17 fremen11
Sólo aclarar un par de cosas esta inmundicia de Quiles está delante de un juez por llamar pederesta al Secretario Gral de FACUA, ahora le están aplicando su misma táctica.
Puede perfectamente denunciar a Santaolalla y sentarla delante de un juez.
El problema de luchar contra un cerdo en el barro, es que él va a disfrutar y tú vas a salir lleno de mierda por mucho que te defiendas
0 K 10

menéame