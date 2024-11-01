Sarah Santaolalla responde alto y claro a quienes la cuestionan por hablar de la sexualidad de Vito Quiles: "No me arrepiento"  

"Si esto sirve para que homófobos como Vito Quiles y otros que hubiesen fusilado a esta gente, al colectivo entero, que se han reído, que Vito Quiles está procesado por una jueza por decir que el secretario general de Facua es un pederasta que se acerca a niños. Si yo en algún momento he podido decir que este señor se lía con hombres o mujeres qué cambia, es el pensamiento homófobo de una sociedad que no está capacitada para entender que hay gente en la derecha que se acuesta con hombres"