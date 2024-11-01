Sarah Santaolalla responde alto y claro a quienes la cuestionan por hablar de la sexualidad de Vito Quiles: "No me arrepiento"  

"Si esto sirve para que homófobos como Vito Quiles y otros que hubiesen fusilado a esta gente, al colectivo entero, que se han reído, que Vito Quiles está procesado por una jueza por decir que el secretario general de Facua es un pederasta que se acerca a niños. Si yo en algún momento he podido decir que este señor se lía con hombres o mujeres qué cambia, es el pensamiento homófobo de una sociedad que no está capacitada para entender que hay gente en la derecha que se acuesta con hombres"
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Si la idea para vencer a un estercolero es convertirse en un estercolero, mal vamos.
Esto es la guerra, la guerra contra los nazis y los fascistas de nuestro tiempo. Y si el enemigo juega sucio es una cuestión de autodefensa a veces confrontar de una manera no tan limpia. Mäs siendo Santaolalla una de sus víctimas más recientes.
Yo creo que ha hecho bien Sarah en poner el tuit que le de la gana. Quienes faltan a toda ética periodística o política permanentemente y como modus operandi son otros.
Además ya que trabaja para la televisión pública la deberían despedir por atentar contra la libertad sexual de una persona.
Viene fenomenal para ver lo que llegáis a defender algunos cuando tienen a su superhéroe favorito en apuros.
Yo soy homosexual, y nadie me lo tiene que mencionar en una discusión, es sencillo. No manipuléis, que se os da de lujo.
Algo que no se debería usar porque no tiene nada de malo, pero que como puede sentar mal a su electorado, pues se usa.
Y lo malo es que funciona.
jaja muy buen comentario, me ha recordado a ésto
¿Por qué no se puede decir que una persona es homosexual?
Puede perfectamente denunciar a Santaolalla y sentarla delante de un juez.
El problema de luchar contra un cerdo en el barro, es que él va a disfrutar y tú vas a salir lleno de mierda por mucho que te defiendas