comentarios de esta noticia
todos los comentarios
121
meneos
773
clics
Sarah Santaolalla clama en TVE contra Jaime de los Santos (PP) tras llamarla "prostituta": "Quiero vivir sin miedo"
Sarah Santaolalla se mostraba con miedo e impactada en 'Malas Lenguas' tras las declaraciones de Jaime de los Santos mezclándola con la prostitución
sarah santaolalla
jaime de los santos
prostitución
61
60
5
498
actualidad
50 comentarios
#1
obmultimedia
el que va de Feminista en su BIO
8
102
#2
MiguelDeUnamano
#1
Vicesecretario de
Educación
e
Igualdad
, hay que joderse.
20
201
#6
victorjba
#2
El personal shopper de la mujer de M.Rajoy, que ha ascendido.
12
117
#19
The_Ignorator
#6
¿Ha aprendido a ponerse a dos patas?
Joder, con los que van de culturetas
3
45
#21
Olepoint
#2
Pues claro, en el PP es el encargado de cargarse la Educación Pública y la Igualdad, ¿ Qué esperabas ?
2
33
#3
unlugar
#1
Que alguien del PP que se declara feminista haga esos comentarios es la versión de un Ministro de Hacienda del PP que comete fraude contra la Administración Pública o, ya puestos, un partido político que dice ser el de los trabajadores y vota en contra de todas las propuestas que pueden beneficiar a estos. Hipocresía empieza por P.
13
103
#43
monsterboy
#3
y termina por SOE.
1
6
#45
unlugar
#43
Y en medio tiene un montón de imbéciles que todavía se los cree.
0
8
#9
Alakrán_
#1
Continuamos a bingo con la tergiversación y el victimismo patético. Esta noticia es un
bulo
.
Este señor ha dicho que "en el gobierno de Pedro Sánchez estamos acostumbrados que hasta mujeres prostituidas se las pague con dinero público y se las enchufe en entes públicos", que cualquiera que no sea
idiota
entiende que es una referencia a la "novia" de Ábalos.
9
-53
#12
oceanon3d
#9
¿De verdad no captas la intención al ser preguntado sobre el asunto en cuestión? ... ¿Te hace falta un croquis o te crees que aquí nos chupamos el dedo?
3
23
#16
Alakrán_
#12
#13
Podríamos considerar la metáfora, pero no la ha llamado "Prostituta".
2
13
#20
obmultimedia
#16
"Lo cierto es que en el Gobierno de Pedro Sánchez estamos acostumbrados incluso a que a mujeres prostituidas se les pague del erario público y se las enchufe en empresas públicas, pero que ahora también el ente público, lleno de grandísimos periodistas y trabajadores, tenga que aguantar que esta señorita se permita el lujo de insultar a más de once millones de ciudadanos, pues como poco es para que dimita, y ya que no dimite, para que el ente la eche de manera inmediata”
No que va, no la ha llamado prostituta, que va.
6
64
#24
Alakrán_
#20
No la ha llamado prostituta.
2
8
#30
Brayton
#24
Y Ayuso tampoco llamó hijo de puta a Pedro Sánchez. Claro que no.
3
26
#34
Diegoego
#24
lo cierto es que en Meneame estamos acostumbrados a que idiotas comenten idioteces, pero que ahora también tengamos que aguantarte ti.... ¿te estoy llamando idiota o no?
2
17
#48
Alakrán_
#34
ea ea ea, ya fue.
0
11
#37
Eukherio
*
#24
Ha empezado la respuesta hablando de putas pagadas con dinero público porque sí. Se había liado el pobre.
¿Cuánto tardarías en denunciar a uno que cada vez que te conteste en un comentario empiece hablando de pederastas?
0
8
#44
monsterboy
#24
Ni ella imbeciles a 11 millones de cinicos.
0
7
#47
Alakrán_
#44
Otra tergiversación.
0
11
#33
oceanon3d
#16
Ya ... como cuando a Sanches lo llaman hijo de fruta
No me digas más.
1
9
#46
Alakrán_
#33
A Sánchez lo llamaron Hijo de puta.
Pero vamos, os ponéis al nivel de los peperos al afirmar que esta señora insultó a los votantes del PP.
Tergiversa que algo queda. Si al menos se dijera que insinúa o relaciona, pero no se dice que la ha llamado.
0
11
#13
obmultimedia
#9
otro que no se ha dado cuenta que la ha metido en el mismo saco de forma disimulada.
Si es que no sabeis interpretar las metaforas peperas.
4
51
#18
MiguelDeUnamano
#13
Y no será el único. El caso es que no me imagino a estos personajes diciendo lo mismo si la alusión fuese a sus madres, hijas, hermanas o parejas, aunque quien sabe, igual lo hacen ellos mismos.
0
16
#29
Sadalsuud
#13
Igual si se ha dado cuenta pero los dos cacahuetes por tirar balones fueran bien que se los ha ganado...
0
10
#26
wata
#9
Y a ti cuánto te pagan?
0
12
#28
Raziel_2
#1
Feminista en el PP y VOX significa defender el derecho de las mujeres a no salir de la cocina, del cuidado de los hijos y por supuesto de vender su cuerpo a la gente de bien, para poder comer.
2
17
#11
Castigadordepagascalers
Otro soplapollas pidiendo a gritos que se le aplaste el encéfalo.
2
28
#27
Sadalsuud
#11
¿Pa qué?, si ya lo tiene bien plano...
1
13
#14
Katapulta2
Acabo de llegar a una conclusión transcendental, me explico.
Un liberal libertario antepone su libertad individual por encima de todo, incluso de la propia verdad. Se escuda pues en que la verdad es relativa, según el prisma, la posición inicial desde la que se observa, según el conocimento del que se dispones... etc...
Pero ¿no os chirría que se defienda la posibilidad de utilizar la mentira como herramienta para obtener beneficio individual, a pesar de que ello perjudique al resto de seres…
2
27
#31
Sadalsuud
#14
Ese ha sido siempre el leitmotiv de los gilifachas. La cabra tira al monte, el pepetarra a los sobres...
0
10
#8
Katapulta2
Después de ver sus declaraciones, su actitud y su imagen, hay que ser tonto para darle crédito. Este personaje mañana es capaz de defender que la tierra es plana y que diós le habla por las noches para predicar su mensaje, si con ello le prometen poder, fama y gloria. Algo que según los liberales libertarios es totalmente defendible, pues según su ideología, la verdad no importa, solo el egoísmo individual... ¿ en serio estamos discutiendo sobre la oponión de este tipo de infraseres?
2
26
#39
RoneoaJulieta
#8
No sería la primera vez.
Al Fernández Díaz le encontraba aparcamiento su Ángel de la Guarda, y la Menestra Báñez pregonaba que el desempleo lo iba a solucionar la Virgen del Rocío.
Si Dios existe, es de la derecha a la derecha
0
6
#50
Katapulta2
#39
Dios es el creador de la derecha y también de la izquierda. Yo creo que dióś va sobre la marcha, no lo creó todo en siete días, diós se manifestó como la consciencia de un recién nacido, observando lo que le rodea, avanzando como puede. ¿Y si diós es solo la forma que tiene la naturaleza de avanzar?, ¿Y si dios no es nada que se pueda definir, pues se está definiendo constantemente? Como avanzas tu, como avanzo yo, como avanza todo.
0
6
#4
Cometeunzullo
Venga, que empieza el show de a ver quién da más pena en una formación que se supone íntegra y capaz de gestionar la vida de los ciudadanos.
1
22
#5
fremen11
Esto es lo de siempre, si me insultas eres lo peor, si yo te insulto, es libertad de expresión......
1
22
#17
Leon_Bocanegra
No entiendo de esas palabras que la llame prostituta. Pero cuando uno sin cerebro empieza a vomitar odio, mezclando churras, merinas y perros sanxez pues acaba por no entenderse más que unga unga unga. Y claro , a saber lo que quería decir el puto subnormal.
Edito, leyendo algunos post, si que parece que quería decirle prostituta. Me reafirmó en las dos últimas palabras que he escrito antes de editar.
1
14
#23
Katapulta2
#17
se le entiende perfectamente, lo que dice es "dame pan y dime tonto"
Este tipo de personajes son capaces defender la miseria moral que supone defender una mentira siedo consciente de que defiende una mentia.
0
6
#36
bronco1890
Los bolcheviques tomando el palacio de invierno, los soldados de Zhukov izando la bandera roja sobre el Reichstag, Mao iniciando la larga marcha, Martín Luther King asesinado en Memphis, el Che en Santa Clara y Ho Chi Minh en Saigon, Mandela saliendo del presidio y Sarah Santaolalla clamando en la tele pública española.
Momentos históricos de la lucha obrera.
0
12
#32
wata
Habría que contestarles en la misma medida.
A qué se dedicaba realmente este señor que acompañaba a todas horas a la mujer de Rajoy?
0
12
#22
koe
Cómo se nota que SantaOlalla&Cia tienen pasta para regar en los foros de internet...
0
10
#40
OrialCon_Darkness
por si nunca te lo han dicho, por qué no pruebas a saltar atado a una soga al cuello? Si lo haces y sobrevives me pones un strike, pero si eres un mierdecilla, ya sabremos todos que eres un puto falso postureta.
Por cierto, túadre a qué se dedicaba?
0
10
#10
render
Partido Podrido ☹️
0
9
#38
jaramero
No deja de sorprenderme lo rabiosa que se pone la derechusma con esta tía.
0
7
#42
retoqueteate
Habló de puta la tacones (me refiero al tipejo este).
0
6
#41
retoqueteate
Habló de puta la tacones.
0
6
#35
SegarroAmego
Que cansinos con esta tia
0
5
#7
poxemita
No la ha llamado prostituta, ha dicho que en los gobiernos de Sánchez se han enchufado a algunas en organismos públicos.
7
3
#15
oceanon3d
#7
¿Le preguntan por Sarah Santaolalla y responde eso y tú no vez la relación? ... ¿Te hago un croquis? ...
¿Sabes que cuando ayuso dice fruta quiere decir puta?
Madre del amor hermoso...
5
46
#25
Sadalsuud
#15
Nada nuevo cara al sol. Los gilifachas son muy de tirar la piedra y que otros les escondan la mano, como parece ser el caso...
0
10
#49
escuadron
#7
Tal cual, bulo de la izquierda en portada.
@admin
por favor, revisad la mierda que llega a portada
1
30
