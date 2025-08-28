Carlos de Andrés denuncia la masacre en Gaza durante la protesta contra el equipo Israel en la Vuelta: "Genocidio tremendo"

“Para mí tienen todo el derecho del mundo, solo faltaría. Lo que está sucediendo en Gaza es terrible”, dijo, en cualquier caso, De Andrés. “Las imágenes que vemos de cualquier persona que muere por una situación tan injusta como esa... Pero sobre todo está el tema de los niños, que es tremendo. Y cómo se bombardean hospitales. Pero bueno, creo que los gobiernos deberían ser los que fueran más duros en la aplicación de las normas o sanciones que sean hacia Israel”