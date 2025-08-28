Mienten... se les pilla y siguen mintiendo  

Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, miente al hablar sobre el trabajo realizado por su partido ante los incendios. La periodista le confronta con su mentira y Tellado opta por seguir mintiendo.
Que hubiesen hecho una gestión competente de prevención y dotar de medios permanentes a los equipos forestales.
Entonces no haría falta apagar ningún incendio o lo que hubiera serían pequeños y facilmente contrables y extinguibles.
Eso es lo importante y por eso no se les pregunta nunca a estos sujetos infectos.
No hace falta discutir que es verdad y que no.
Se imponen y punto.
Asi viene siendo hace 2000 años, si ahora nos damos cuenta es gracias a internet.
subnormalsinvergüenza de Nox mintiendo como una bellaca. Javier Ruiz le ha desmontado las mentiras así que la señorasinvergüenza ha empezado a criticar al programa por estar al servicio del gobierno y blablabla
3.- Principio de la transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. “Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan”.
Como es lógico, no va a volver al más mínimo incendio declarado, volvió cuando la situación escaló a un nivel más alto de peligrosidad.
Este vídeo es manipulación pero bueno, supongo que tampoco importa demasiado porque es contra el PP.
Con las residencias de Ayuso era Pablo Iglesias, con la DANA fue la Aemet , la CHJ y el Gobierno, con los incendios los culpables son la Agenda 2030 y el Gobierno otra vez.
Si gobiernan PPVox van a arrasar, expoliar y destrozar el país. Ese país de la banderita que se cuelgan los cuñados...
Y sí que miente y manipula descaradamente cuando dice que el gobierno no le facilitó los medios solicitados.
De lo que tienen mala costumbre es de mentir. Pero, vamos, que nos digan que es de día a las tres de la madrugada no… » ver todo el comentario
Lo están los votantes del PP que pululan por meneame? No
Pues eso.
En españa no hay recomensa al esfuerzo sino castigo, no hay castigo a la ineptitud sino recompensa al que mas escurre el bulto.
"Que queremos? El perro de Fry. ¿Y cuando lo queremos? El perro de Fry."
El único lenguaje que entienden los soplapollas derecharras son los aplastamiento encefálicos y la expropiaciones. El resto es buenismo con la escoria derecharra.
Ya sabemos el tiempo que se dedica a extender los bulos, y los segundos que se dedican a desmentirlos.
Lo siguiente es cruminalizar a las victimas y a quienes protestan por su negligente y criminal gestión, vamos, lo habitual en estos sinvergüenzas.
… » ver todo el comentario
Ay pobrecito que se comió un strike por soltar el bulo de que la inmigración africana la trae el PSOE para obtener votos. Cuando esos áfricanos no pueden votar en España.
Pobrecito mío! Que strike más injusto
Si es tuviesen en el gobierno mentirian aún más para "gestionar" a su antojo los dineros publicos y organizar sus festines.
Menudo tonel de diarrea apestosa.
Esto de que los políticos del PP no den información objetiva, que solo mientan y mientan a lo mejor sorprende a la gente mayor, pero los jóvenes lo tienen(tenemos) más que asumido por la fuerza de la costumbre.