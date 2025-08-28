edición general
Mienten... se les pilla y siguen mintiendo  

Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, miente al hablar sobre el trabajo realizado por su partido ante los incendios. La periodista le confronta con su mentira y Tellado opta por seguir mintiendo.

37 comentarios
Comentarios destacados:          
Khadgar
Cuando la linde se acaba…
6 K 85
Ludovicio
#1 El tonto sigue... Votando a la derecha.
13 K 137
io1976
#3 Luego les vienen los lloros.
0 K 11
Skiner
#1 Da igual donde este Mañueco no hace nada para apagar el fuego solo pasear.
Que hubiesen hecho una gestión competente de prevención y dotar de medios permanentes a los equipos forestales.
Entonces no haría falta apagar ningún incendio o lo que hubiera serían pequeños y facilmente contrables y extinguibles.
Eso es lo importante y por eso no se les pregunta nunca a estos sujetos infectos.
0 K 7
MisturaFina
Si controlas los medios todas las mentiras que digas seran verdad para la mayoria de personas.
No hace falta discutir que es verdad y que no.
Se imponen y punto.
Asi viene siendo hace 2000 años, si ahora nos damos cuenta es gracias a internet.
7 K 82
Ludovicio
Siguen mintiendo porque conocen a su público.
5 K 60
Leon_Bocanegra
Hoy ha salido en mañaneros una subnormal sinvergüenza de Nox mintiendo como una bellaca. Javier Ruiz le ha desmontado las mentiras así que la señora sinvergüenza ha empezado a criticar al programa por estar al servicio del gobierno y blablabla
4 K 58
Suleiman
Como dijo Goebbels:

3.- Principio de la transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. “Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan”.
2 K 35
Chinchorro
Y después algunos usuarios de este eminente sitio diciendo que la frase "Hay que ser imbécil para creerse las mentiras del PP" es un insulto a sus votantes :troll:
2 K 30
XtrMnIO
Los pepetatrras saben de sobra que si no mintiesen perderían los votos de los muertos de hambre de derechas.
1 K 25
angelitoMagno
No miente, dijo que Mañueco estuvo al cargo cuando los incendios llegaron a una dimensión concreta (nivel 2, como se especifica después).
Como es lógico, no va a volver al más mínimo incendio declarado, volvió cuando la situación escaló a un nivel más alto de peligrosidad.

Este vídeo es manipulación pero bueno, supongo que tampoco importa demasiado porque es contra el PP.
1 K 25
benkenube
#14 Al cargo no estuvo. Estaba de vacaciones... Y su consejero sigue sin aparecer a día de hoy. Bueno, estuvo al cargo, como lo estuvo Mazon con la Dana...
1 K 20
Leon_Bocanegra
#14 tampoco miente cuando dice que el gobierno no atendió a la demanda de medios ?
3 K 38
imagosg
#14 No gestionan una mierda, solo saquean y privatizan, y cuando les pillan todo son excusas de mal pagador
Con las residencias de Ayuso era Pablo Iglesias, con la DANA fue la Aemet , la CHJ y el Gobierno, con los incendios los culpables son la Agenda 2030 y el Gobierno otra vez.

Si gobiernan PPVox van a arrasar, expoliar y destrozar el país. Ese país de la banderita que se cuelgan los cuñados...
0 K 17
fliper
#14 El nivel 2 se decretó el día 8 en tres de los cincos incendios. Mañueco interrumpió sus vacaciones el dia 11 (si no recuerdo mal)
Y sí que miente y manipula descaradamente cuando dice que el gobierno no le facilitó los medios solicitados.
1 K 21
konde1313
#14 Se declaró el nivel 2 antes de que Mañueco se incorporase. Es decir, estaba de vacaciones en Cádiz pasando de todo, se declara el nivel 2, le entra la vergüenza torera, vuelve a Cádiz y asume el mando para pedir sinsentidos al Gobierno Central mientras deja parte de sus propios medios paralizados. Mientras el resto del mundo llevaba dando el callo desde el primer momento.

De lo que tienen mala costumbre es de mentir. Pero, vamos, que nos digan que es de día a las tres de la madrugada no…   » ver todo el comentario
0 K 10
Leon_Bocanegra
Hay que ser idiota o estar muy desinformado para seguir votando al PP. Los votantes del PP pueden estar desinformados? Si.
Lo están los votantes del PP que pululan por meneame? No
Pues eso.
2 K 24
johel
Las proximas elecciones sale otra vez lo mismo, es una certeza, lo saben, por eso lo hacen porque da exactamente igual. Peor, es probable que el unico que acabe despedido sea el que se ha dejado los cuernos intentando ayudar.
En españa no hay recomensa al esfuerzo sino castigo, no hay castigo a la ineptitud sino recompensa al que mas escurre el bulto.
"Que queremos? El perro de Fry. ¿Y cuando lo queremos? El perro de Fry."
1 K 21
Antipalancas21
Es que va en su ADN, para ellos eso no es mentir.
0 K 20
autonomator
Conocen la capacidad crítica y analítica de sus votantes. Se saben impunes.
1 K 17
Castigadordepagascalers
Y a esta gente pretenden echarla con votos. xD xD

El único lenguaje que entienden los soplapollas derecharras son los aplastamiento encefálicos y la expropiaciones. El resto es buenismo con la escoria derecharra. :popcorn:
1 K 13
delcarglo
Miente, miente...que algo queda.

Ya sabemos el tiempo que se dedica a extender los bulos, y los segundos que se dedican a desmentirlos.
0 K 11
mariKarmo
Hablan para los gilipollas que tragan con todo eso para no reconocer que mienten. Votantes sectarios y fanáticos
0 K 11
io1976
Se puede esperar otra cosa de estos inútiles corruptos?
Lo siguiente es cruminalizar a las victimas y a quienes protestan por su negligente y criminal gestión, vamos, lo habitual en estos sinvergüenzas.
0 K 11
konde1313
Son unos sinvergüenzas y unos indecentes.
0 K 10
el_Tupac
Siempre han hecho exactamente eso... Escuela Acebes.
0 K 10
tierramar
No nos culpen a los nacionales, al PPSOE les votan la red clientelar y los inmigrantes nacionalizados. En concreto el PP sigue la táctica de Ayuso: atraer la inmigración latina que vota derecha, sustituyendo a los nacionales; Feijoo , Mazon han tomado ejemplo www.lapoliticaonline.com/espana/politica-es/feijoo-tambien-sale-a-la-c Feijóo también sale a la caza del voto latino y arma un equipo para atraer a los

…   » ver todo el comentario
0 K 9
Leon_Bocanegra
#29 claro que sí, boostierramarfelix. Dale con tu turra. No culpemos a los nacionales, los 8 millones de votos del PP son de latinos que trajo Ayuso escondidos en el bolso.

Ay pobrecito que se comió un strike por soltar el bulo de que la inmigración africana la trae el PSOE para obtener votos. Cuando esos áfricanos no pueden votar en España.
Pobrecito mío! Que strike más injusto
0 K 10
hormiga_cartonera
Los votontos nos salen demasiado caros
0 K 8
Emotivo
La mentira como estrategia política, no mienten más porque estan en la oposición.
Si es tuviesen en el gobierno mentirian aún más para "gestionar" a su antojo los dineros publicos y organizar sus festines.
0 K 7
karaskos
Miguel Tellado tuvo que dejar descansando a su madre al parirlo...

Menudo tonel de diarrea apestosa.
0 K 7
Raziel_2
#7 ¿De verdad te crees que su entorno familiar es muy diferente a el?
0 K 11
karaskos
#23 No realmente.
0 K 7
DAVO
O también, les votan, se rien de sus votantes, joden a la sociedad en general y les siguen votando y dándoles poder para hacer lo que les salga del nabo.
0 K 6
Fookinhellboy
Tal y como están los niveles de los cerebros ejpañole de verdaz de pulserita y de su bajo nivel para discernir quiénes son los que los machacan, seguro que ahora sacan mayoría absoluta los pperrosbocstarras.
0 K 6
Fookinhellboy
Desde luego como dijo un meneante por aquí: Miguel Tarado.
0 K 6
cunaxa
Llevan muchos años así.
Esto de que los políticos del PP no den información objetiva, que solo mientan y mientan a lo mejor sorprende a la gente mayor, pero los jóvenes lo tienen(tenemos) más que asumido por la fuerza de la costumbre.
0 K 6

