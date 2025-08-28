El consejero de Medio Ambiente de Castilla y León legalizó una vivienda en un parque natural al empresario que contrató a su hijo

Suárez Quiñones aceptó el recurso de una sociedad mercantil controlada por la pareja del empresario para legalizar las obras en una antigua cabaña reconvertida en vivienda que había denegado el Ayuntamiento y pese al informe en contra de la comisión de urbanismo de la propia Junta
| etiquetas: quiñones , hijo , corrupción
www.meneame.net/m/politica/consejero-medio-ambiente-castilla-leon-auto
Ya están los pobres con sus envidias.
a ver si aumentan condenas por prevaricación en esta nuestra democracia que nos dimos