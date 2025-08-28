edición general
19 meneos
18 clics
El consejero de Medio Ambiente de Castilla y León legalizó una vivienda en un parque natural al empresario que contrató a su hijo

El consejero de Medio Ambiente de Castilla y León legalizó una vivienda en un parque natural al empresario que contrató a su hijo

Suárez Quiñones aceptó el recurso de una sociedad mercantil controlada por la pareja del empresario para legalizar las obras en una antigua cabaña reconvertida en vivienda que había denegado el Ayuntamiento y pese al informe en contra de la comisión de urbanismo de la propia Junta

| etiquetas: quiñones , hijo , corrupción
15 4 0 K 90 politica
3 comentarios
15 4 0 K 90 politica
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
Son favores entre amigos. Se entiende mejor leyendo esta otra noticia

www.meneame.net/m/politica/consejero-medio-ambiente-castilla-leon-auto
1 K 30
Chinchorro #3 Chinchorro
Lo normal entre colegas.
Ya están los pobres con sus envidias.
0 K 11
#2 gershwin
me salta muro de pago
a ver si aumentan condenas por prevaricación en esta nuestra democracia que nos dimos
0 K 8

menéame